1 પર 2 ફ્રી શેર આપવાની જાહેરાત, નવી ઊંચાઈ પર પહોંચ્યા શેર, 61% વધ્યો કંપનીનો પ્રોફિટ

સ્મોલકેપ કંપની જીઆરએમ ઓવરસીઝે બોનસ શેર આપવાની જાહેરાત કરી છે. કંપની 2:1 ના રેશિયોમાં બોનસ શેર આપશે. એટલે કે કંપની દરેક 1 શેર પર બે બોનસ શેર આપશે. કંપનીના શેર 5 વર્ષમાં 1800 ટકાથી વધુ ઉપર ગયા છે.
 

Stock Market News: સ્મોલકેપ કંપની જીઆરએમ ઓવરસીઝે પોતાના શેરધારકોને મોટી ભેટ આપી છે. કંપનીએ બોનસ શેરની જાહેરાત કરી છે. કંપનીએ હજુ બોસન શેર માટે રેકોર્ડ ડેટ જાહેર કરી નથી. કંપની દરેક એક શેર પર બે શેર બોનસ આપવાની છે. કંપની આ પહેલા જુલાઈમાં 2:1 ના રેશિયોમાં બોનસ શેર આપી ચૂકી છે. જીઆરએમ ઓવરસીઝ પોતાના શેરને સ્પ્લિટ પણ કરી ચૂકી છે.

રેકોર્ડ હાઈ પર પહોંચ્યા કંપનીના શેર
એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર સાથે જોડાયેલી કંપની જીઆરએમ ઓવરસીઝના શેર શુક્રવારે BSE માં 52 સપ્તાહની નવી ઊંચાઈ પર પહોંચ્યા હતા. જીઆરએમના શેર શુક્રવારે બીએસઈમાં 7 ટકાની તેજી સાથે 489 રૂપિયા પર પહોંચ્યા છે. આ વર્ષે કંપનીના શેરમાં 135 ટકાની તેજી જોવા મળી છે. જ્યારે છ મહિનામાં કંપનીના શેરમાં 60 ટકાનો વધારો થયો છે. છેલ્લા એક મહિનામાં કંપનીના શેરમાં 19 ટકાની તેજી આવી છે. તો છેલ્લાં પાંચ વર્ષમાં કંપનીના શેરમાં 1870 ટકાનો વધારો થયો છે. કંપનીના શેરનું 52 સપ્તાહનું લો લેવલ 175.95 રૂપિયા છે.

61 ટકા વધ્યો કંપનીનો પ્રોફિટ
જીઆરએમ ઓવરસીઝનો કંસોલિડેટેડ નફો ચાલુ નાણાકીય વર્ષના સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરમાં વાર્ષિક આધાર પર 61 ટકા વધ્યો છે. ચાલુ નાણાકીય વર્ષના બીજા ક્વાર્ટરમાં કંપનીને 14.76 કરોડનો પ્રોફિટ થયો છે. એક વર્ષ પહેલાના સમાન ગાળામાં જીઆરએમને 9.19 કરોડનો નફો થયો હતો. જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર 2025 ક્વાર્ટરમાં કંપનીનું કંસોલિડેટેડ રેવેન્યુ વાર્ષિક આધાર પર 15 ટકા વધી 362.43 કરોડ રૂપિયા રહ્યું છે. સપ્ટેમ્બર 2025 ક્વાર્ટર માટે જીઆરએમ ઓવરસીઝનું એબિટ્ડા માર્જિન 7.32 ટકા રહ્યું છે.

(ડિસ્ક્લેમરઃ અહીં માત્ર શેરના પરફોર્મંસની જાણકારી આપવામાં આવી છે. આ રોકાણની સલાહ નથી. શેરબજારમાં રોકાણ જોખમો અધીન હોય છે. રોકાણ કરતા પહેલા તમારા નાણાકીય એડવાઇઝરની સલાહ લો) 

