345 રૂપિયાથી તૂટીને 30 રૂપિયા પર આવી ગયો આ શેર, રોકાણકારોને લાગ્યો ઝટકો
વિષ્ણુ પ્રકાશ આર પુંગલિયાના શેર સોમવારે બીએસઈમાં ઈન્ટ્રા ડે દરમિયાન 10 ટકાથી વધુ તૂટી 29.59 રૂપિયા પર પહોંચી ગયા છે. સિવિલ કન્સ્ટ્રક્શન ઈન્ડસ્ટ્રી સાથે જોડાયેલી કંપનીના શેર પોતાના ઓલ ટાઈમ હાઈ લેવલથી 90 ટકાથી વધુ ઘટી ગયા છે.
- સ્મોલકેપ સ્ટોક વિષ્ણુ પ્રકાશ આર પુંગલિયા સોમવારે ધડામ થયો
- ઓલ ટાઈમ હાઈથી કંપનીના શેરની કિંમતમાં ભારે ઘટાડો
- 345 રૂપિયાના શેરની કિંમત 30 રૂપિયાથી નીચે પહોંચી
Trending Photos
સ્મોલકેપ સ્ટોક વિષ્ણુ પ્રકાશ આર પુંગલિયા સોમવારે ધડામ થઈ ગયો છે. વિષ્ણુ પ્રકાશ આર પુંગલિયાનો શેર સોમવારે BSEમાં ઈન્ટ્રા ડે દરમિયાન 10 ટકાથી વધુ તૂટી 29.59 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે. છેલ્લા એક મહિનામાં કંપનીના શેરની કિંમતમાં 28 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. તો આ વર્ષે અત્યાર સુધી વિષ્ણુ પ્રકાશ આર પુંગલિયાનો શેર 40 ટકા તૂટી ગયો છે. સિવિલ કન્સ્ટ્રક્શન ઈન્સ્ટ્રી સાથે જોડાયેલા આ સ્ટોકમાં પોતાના ઓલ ટાઈમ હાઈથી 90 ટકાનો ઘટાડો થયો છે.
ઓલ ટાઈમ હાઈથી શેરની કિંમતમાં 90 ટકાનો ઘટાડો
સિવિલ કન્સ્ટ્રક્શન ઈન્ડસ્ટ્રી સાથે જોડાયેલી કંપની વિષ્ણુ પ્રકાશ આર પુંગલિયાના શેર પોતાના અત્યાર સુધીના ઓલ ટાઈમ હાઈ લેવલથી 90 ટકા નીચે આવી ગયો છે. કંપનીનો શેર 15 ફેબ્રુઆરી 2024ના 345.75 રૂપિયા પર હતો. કંપનીનો શેર સોમવાર 30 માર્ચ 2026ના 29.59 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે. કંપનીનું માર્કેટ કેપ સોમવારે ઘટીને 373.68 કરોડ રૂપિયા રહી ગયું છે. વિષ્ણુ પ્રકાશ આર પુંગલિયાના શેરનો 52 સપ્તાહનો હાઈ 195 રૂપિયા છે. તો કંપનીના શેરનું 52 સપ્તાહનું લો લેવલ 29.59 રૂપિયા છે.
એક વર્ષમાં 81 ટકાનો ઘટાડો
સિવિલ કન્સ્ટ્રક્શન ઈન્ડસ્ટ્રી સાથે જોડાયેલી કંપની વિષ્ણુ પ્રકાશ આર પુંગલિયાના શેરની કિંમતમાં છેલ્લા 1 વર્ષમાં 81 ટકાથી વધુનો ઘટાડો થયો છે. કંપનીના શેર 1 એપ્રિલ 2025ના 164.85 રૂપિયા પર હતા. કંપનીના શેર 30 માર્ચ 2026ના 29.59 રૂપિયા પર બંધ થયા છે. છેલ્લા છ મહિનામાં પણ 68 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. જો છેલ્લા ત્રણ મહિનાની વાત કરીએ તો શેર 46 ટકા તૂટી ગયો છે. છેલ્લા બે વર્ષમાં કંપનીના શેરમાં 80 ટકાથી વધુનો ઘટાડો થયો છે.
IPOમા 99 રૂપિયા પર હતો કંપનીનો શેર
વિષ્ણુ પ્રકાશ આર પુંગલિયાના આઈપીઓમાં શેરનો 99 રૂપિયા હતો. કંપનીના આઈપીઓ દાવ લગાવવા માટે 24 ઓગસ્ટ 2023ના ખુલ્યો હતો અને 28 ઓગસ્ટે બંધ થયો હતો. વિષ્ણુ પ્રકાશ આર પુંગલિયાના આઈપીઓ ટોટલ 87.82 ગણો સબ્સક્રાઇબ થયો હતો. કંપનીના શેર 5 સપ્ટેમ્બર 2023ના બીએસઈમાં 163.30 રૂપિયા પર લિસ્ટ થયો હતો. લિસ્ટિંગના દિવસે કંપનીનો શેર 145.93 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. કંપનીના આઈપીઓની સાઝઇ 309 કરોડ રૂપિયા હતી
