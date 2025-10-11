1 રૂપિયાના ખર્ચ વગર ઘર બેઠા વર્ષે થશે 2.88 લાખની કમાણી, સમજી લો PPFની આ સીક્રેટ ફોર્મ્યુલા
Smart Investment Option: પબ્લિક પ્રોવિડેન્ટ ફંડ (PPF) માં કોઈ જોખમ નથી. તેમાં ટેક્સ પણ આપવો પડતો નથી. તેમાં પૈસાને લાંબા સમય સુધી રાખવાથી ન માત્ર સુરક્ષા મળે છે પરંતુ કોઈ નવા રોકાણ વગર આવક પણ જનરેટ થાય છે.
Trending Photos
જો તમે પણ ટેક્સમાં છૂટ અને સારૂ રિટર્ન મળે તેવો રોકાણનો વિકલ્પ શોધી રહ્યાં છો તો પબ્લિક પ્રોવિડેન્ટ ફંડ એટલે કે PPF માં રોકાણ સારો ઓપ્શન સાબિત થઈ શકે છે. આ લાંબાગાળામાં રોકાણને વધારનારી સરકારી સ્કીમ છે. PPF માં રોકાણ EEE ની કેટેગરીમાં આવે છે. આ સ્કીમમાં તમને આવકવેરા છૂટનો ફાયદો મળે છે. મેચ્યોરિટી પર મળનાર રકમમાં કોઈ ટેક્સ આપવો પડતો નથી. જો તમે પીપીએફની એક સીક્રેટ ફોર્મ્યુલા સમજી જાવ તો 1 રૂપિયાનો ખર્ચ કર્યા વગર ઘર બેઠા વર્ષે 2.88 લાખ રૂપિયાની કમાણી કરી શકો છો.
કોણ ખોલાવી શકે છે PPF એકાઉન્ટ?
કોઈપણ વ્યક્તિ પોસ્ટ ઓફિસ અથવા બેંકમાં પોતાના નામે આ ખાતું ખોલાવી શકે છે. સગીર વતી બીજી વ્યક્તિ પણ ખાતું ખોલાવી શકે છે.
નિયમો અનુસાર, વ્યક્તિ પોતાના નામે ફક્ત એક જ ખાતું ખોલાવી શકે છે. પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં સંયુક્ત ખાતું ખોલવાનો કોઈ વિકલ્પ નથી.
જો પતિ-પત્ની બંને કમાતા હોય, તો તેઓ પોતાના નામે અલગ ખાતા ખોલી શકે છે.
કેટલું મળે છે વ્યાજ?
PPF માં 7.1% નું ગેરેન્ટેડ વ્યાજ મળી રહ્યું છે. તેમાં રોકાણ જોખમ મુક્ત છે. આ વ્યાજદર દર વર્ષે ચક્રવૃદ્ધિ થાય છે, એટલે કે તમારા પૈસા પર વ્યાજ મળે છે અને પછી તે વ્યાજ પર પણ વ્યાજ મળે છે. આ એકાઉન્ટ 15 વર્ષ માટે ખોલાવી શકો છો, જેને પાંચ વર્ષ માટે આગળ વધારી શકાય છે.
રોકાણની મર્યાદા
પબ્લિક પ્રોવિડેન્ટ ફંડમાં એક એકાઉન્ટ હોલ્ડર દર વર્ષે મિનિમમ 500 રૂપિયા અને મહત્તમ 1.50 લાખ રૂપિયા સુધીનું રોકાણ કરી શકે છે. જો તમે કપલ છો તો અલગ-અલગ બે એકાઉન્ટ ખુલશે. તેમાં તમે 1.5-1.5 એટલે કે કુલ ત્રણ લાખનું રોકાણ કરી શકશો.
વગર રોકાણે કઈ રીતે મળશે લાખોનું વ્યાજ?
જો તમે 15 વર્ષ સુધી દર વર્ષે 1.5 લાખ રૂપિયા PPFમાં જમા કર્યા છે તો મેચ્યોરિટી પર તમને આશરે 40,68,209 રૂપિયા મળશે. તેમાં 18,18,209 રૂપિયા તો માત્ર વ્યાજથી કમાણી થશે. પછી Extension Without Contribution ઓપ્શન દ્વારા કોઈ રોકાણ વગર કમાણીનો સિલસિલો શરૂ થશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે