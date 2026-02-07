Home Loan: ₹15 બચાવવાની ફોર્મ્યુલા, જેને 90% લોકો નજરઅંદાજ કરે છે
જો તમારી હોમ લોન ચાલી રહી હોય તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. તાજેતરમાં ભારતીય રિઝર્વ બેંક દ્વારા રેપો રેટ યથાવત રાખવામાં આવ્યો છે. પરંતુ જો તમે તમારી હોમ લોન પ્લાનિંગ સાથે મેનેજ કરો તો લાખો રૂપિયાની બચત કરી શકો છો.
Trending Photos
ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) એ શુક્રવારે રેપોરેટમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નહીં અને તેને 5.25 ટકા પર યથાવત રાખ્યો છે. આ નિર્ણય બાદ રેપો રેટ સાથે જોડાયેલી હોમ લોનના EMI હાલ સ્થિર રહેવાની સંભાવના છે. પરંતુ નિષ્ણાંતો પ્રમાણે આ સ્થિતિ વ્યાજદરોમાં ઘટાડો કરવાની પ્રતીક્ષાથી વધુ, તમારી હોમ લોનને સ્માર્ટ રીતે ઘટાડવાની સારી તક છે.
નાણાકીય જાણકારો અનુસાર જો કોઈ હોમ લોન ગ્રાહક વર્ષમાં માત્ર એક વધારાના EMI ની ચુકવણી કરે છે તો તે પોતાના લોનના સમયગાળાને આશરે પાંચ વર્ષ સુધી ઘટાડી શકે છે. એટલું જ નહીં તેનાથી વ્યાજના રૂપમાં 15 લાખ રૂપિયાથી વધુની બચત પણ સંભવ છે.
BankBazaar ના સીઈઓ અધિલ શેટ્ટીનું કહેવું છે કે વર્તમાન સમયમાં દરોના સ્થિર રહેવાનો ફાયદો ઉઠાવી લોનધારકોએ પોતાની હોમ લોનને સારી રીતે મેનેજ કરવી જોઈએ. માત્ર વ્યાજદરમાં ઘટાડાની આશામાં બેસી રહેવાની જગ્યાએ, અત્યારથી લોનને ઓપ્ટિમાઇઝ કરવી વધુ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.
તો Newstone ના CEO રજત બોકોલિયાએ સલાહ આપી કે હોમ લોન લેનારે પોતાની લોનની શરતોની બીજીવાર સમીક્ષા કરવી જોઈએ. તેમણે કહ્યું કે ગ્રાહકોએ પોતાના પ્રભાવી વ્યાજદરની તપાસ કરવી જોઈએ અને જો બેંકનો સ્પ્રેડ વધી ગયો હોત તો રીસેટ માટે વાતચીત કરવી જોઈએ. સાથે લોનનો સમયગાળો ઘટાડવા પર ધ્યાન આપવું અને સમય પહેલા આંશિક ચુકવણી (પ્રીપેમેન્ટ) કરવું ભવિષ્યમાં મોટો લાભ આપી શકે છે.
નિષ્ણાંતોનું માનવું છે કે EMI ને વર્તમાન સમતર પર બનાવી રાખતા વધારાની ચુકવણી કરવાથી ઘરના માલિક બનવાની રાહ ઝડપી બને છે અને લોનને લાંબા સમય સુધી ખેંચવી પડતી નથી. કુલ મળી આરબીઆઈનો આ રેટ પોઝ હોમ લોન ગ્રાહકો માટે એક સમજદારી ભરી નાણાકીય તક બની શકે છે.
રેટ સ્થિર રહેવા દરમિયાન હોમ લોન ધારકો માટે શું કહી રહ્યાં છે એક્સપર્ટ્સ
વ્યાજદરોમાં હાલમાં કોઈ પ્રકારનો ફેરફાર ન થયો એટલે કે રેટ પોઝની સ્થિતિમાં હોમ લોન લેનાર માટે આ સમય પોતાની લોનને બીજીવાર સમજવા અને સારી રીતે મેનેજ કરવાનો છે. નાણાકીય નિષ્ણાંતોનું માનવું છે કે આ સમયમાં માત્ર EMI ઘટાડવાના વિચારથી આગળ વધી કુલ વ્યાજ ભારણને ઘટાડવા પર ધ્યાન આપવું ફાયદાકારક રહેશે.
નાણાકીય એક્સપર્ટ શેટ્ટી પ્રમાણે લોનધારકોએ તે ખાતરી કરવી જોઈએ કે તેની હોમ લોન કોઈ બહારના બેંચમાર્ક, જેમ કે રેપો રેટથી જોડાયેલી હોય. તેનાથી વ્યાજદરોમાં ફેરફારનો લાભ જલ્દી મળી જાય છે.
આ સિવાય બેંક કે લેન્ડર દ્વારા જે વધારાના સ્પ્રેડ લગાવવામાં આવ્યા છે, જેની સમીક્ષા જરૂરી છે. જો પાછલા સમયમાં તમારી આવક વધી છે કે ક્રેડિટ સ્કોર સારો થયો છે, તો વ્યાજદર ઘટાડવા માટે વાતચીત કરી શકાય છે.
EMI નહીં, સમયગાળો ઘટાડવા પર ભાર
શેટ્ટીનું કહેવું છે કે સ્થિર વ્યાજદરોના માહોલમાં EMI અને લોન સમયગાળાના સંયોજનની બીજીવાર તપાસ કરવી જોઈએ. બજેટ બાદ આવકને લઈને સ્પષ્ટતા થવાથી લાંબાગાળાનું પ્લાનિંગ સરળ થઈ શકે છે.
તે પણ સલાહ આપે છે કે જો વધારાની બચત હોય તો નાના-નાના પ્રી-પેમેન્ટ કરવાથી લાંબા સમયમાં વ્યાજનું ભારત ઘટાડી શકાય છે.
એક ઉદાહરણથી સમજો
રિયલ એસ્ટેટ નિષ્ણાંત જિતેન્દ્ર યાદવ અનુસાર જો કોઈ વ્યક્તિ 8.5 ટકાના દરે 25 વર્ષ માટે 60 લાખ રૂપિયાની હોમ લોન લે છે.
તેમના અનુસાર આવી લોનને સહન કરવાની જગ્યાએ મેનેજ કરવી જરૂરી છે. EMI ઘટાડવાની જગ્યાએ લોનધારક લોનનો સમયગાળો ઘટાડવા પર ધ્યાન આપે, તો પરિણામ સારા મળી શકે છે. વર્ષમાં માત્ર એક વધારાનો EMI ચુકવવાથી આશરે 5 વર્ષનો સમયગાળો ઓછો થઈ જાય છે અને વ્યાજમાં 15 લાખ રૂપિયાથી વધુની બચત સંભવ છે.
જિતેન્દ્ર યાદવ તે પણ કહે છે કે બોનસ કે વેરિએબલ પગારનો ઉપયોગ સમય-સમય પર પ્રીપેમેન્ટમાં કરવો સમજદારી છે. પરંતુ લોન રીફાઇનાન્સ ત્યારે કરવી જોઈએ જ્યારે બધા ખર્ચનો સરવાળો કર્યા બાદ ઓછામાં ઓછા 50-75 બેસિસ પોઈન્ટની વાસ્તવિક બચત જોવા મળે.
કુલ વ્યાજ ઘટાડવું છે અસલી લક્ષ્ય
શેટ્ટી પ્રમાણે લોનધારકે માત્ર મહિનાના હપ્તા ઘટાડવા પાછળ ન ભાગવું જોઈએ. અસલી ધ્યાન તે વાત પર હોવું જોઈએ કે કુલ લોનના સમયગાળામાં કુલ કેટલું વ્યાજ આપવામાં આવી રહ્યું છે.
રેટ પોઝના સમયે તે EMI જારી રાખવાથી મૂળધન ઝડપથી ઘટે છે, જેનાથી લોનનો સમયગાળો ઓટોમેટિક ઘટી જાય છે. સાથે ઉપલબ્ધ ટેક્સ છૂટનો સાચો ઉપયોગ કરી હોમ લોનને વધુ સસ્તી બનાવી શકાય છે.
જાણો સરકારી, ખાનગી બેંક અને HFCs ના વર્તમાન વ્યાજદરો
જો તમે ઘર ખરીદવા કે નિર્માણ માટે હોમ લોન લેવાની યોજના બનાવી રહ્યાં છો તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. વિવિધ બેંકો અને હાઉસિંગ ફાઈનાન્સ કંપનીઓના વર્તમાન હોમ લોન વ્યાજદરો સામે આવ્યા છે. PaisaBazaar દ્વારા સંતુલિક આ આંકડા પ્રમાણે ઘણી સરકારી બેંકોમાં હોમ લોનનો શરૂઆતી દર 7.10 ટકાથી શરૂ થાય છે.
સરકારી બેંકમાં હોમ લોનના દરો
પબ્લિક સેક્ટર બેંકોમાં સામાન્ય રીતે ખાનગી બેંકોની તુલનામાં ઓછા વ્યાજદરો પર લોન ઉપલબ્ધ હોય છે.
સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા બધી લોન સ્લેબ પર આશરે 7.25% થી 8.70% ટકાના દરે લોન આપી રહી છે.
બેંક ઓફ બરોડામાં હોમ લોનની શરૂઆત 7.20% થી થાય છે, જે લોન રકમ અનુસાર વધી શકે છે.
ખાનગી બેંકોમાં હોમ લોનનો વ્યાજદર
ખાનગી સેક્ટર બેંકોમાં વ્યાજદર સામાન્ય રીતે ક્રેડિટ સ્કોર અને પ્રોફાઇલ પર નિર્ભર કરે છે.
ICICI બેંક HSBCમાં હોમ લોનની શરૂઆત આશરે 7.45 ટકાથી થાય છે. જ્યારે કોટક મહિન્દ્રા બેંક 7.70 ટકામાં લોન ઓફર કરી રહી છે.
હોમ લોન લેતા પહેલા આ વાતનું ધ્યાન રાખો
હોમ લોનના વ્યાજદરો, તમારો ક્રેડિટ સ્કોર, આવક, નોકરીની સ્થિરતા અને લોનના સમયગાળા પર નિર્ભર કરે છે. તેથી લોન લેતા પહેલા અલગ-અલગ બેંકો અને HFCs ના ઓફર્સની તુલના કરવી ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે