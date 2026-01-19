Prev
હોમ લોન જલ્દી ચુકવવાની સૌથી સ્માર્ટ ફોર્મ્યુલા, રીપેમેન્ટની આ ટ્રિક્સ બદલી દેશે તમારી લાઇફ

દર મહિને EMI ભરતા-ભરતા તમને લાગે છે કે હોમ લોન તમારા જીવનને કંટ્રોલ કરી રહી છે, તો તમે એકલા નથી. પરંતુ શું ખરેખર 20-25 વર્ષ સુધી EMI આપવો જરૂરી છે? કેટલાક સ્માર્ટ નિર્ણય અને સાચી રણનીતિ અપનાવી તમે આ ભારમાંથી જલ્દી છુટકારો મેળવીશકો છો. આવો તેના વિશે જાણીએ..

Jan 19, 2026

દરેક વ્યક્તિનું સપનું હોય છે કે તેની પાસે ખુદનું ઘર હોય. પરંતુ મોટા ભાગના લોકોએ આ સપનાને સાકાર કરવા માટે 20 કે 25 વર્ષની હોમ લોન લેવી પડે છે. શરૂઆતમાં EMI સંભાળવા સરળ લાગે છે, પરંતુ સમયની સાથે તે ભારણ લાગે છે. ઘણા લોકો વિચારે છે કે શું ખરેખર લોન નક્કી સમય પહેલા ખતમ કરી શકાય છે? તો જવાબ છે હા...

હોમ લોન જેટલી લાંબી ચાલે છે, એટલું વ્યાજ તમારે બેંકને ચુકવવું પડે છે. શરૂઆતી વર્ષોમાં તમારા EMI નો મોટો ભાગ વ્યાજમાં જતો રહે છે અને મૂળ રકમ ધીમે-ધીમે કપાઈ છે. જો તમે શરૂઆતમાં સમજદારીથી વધુ ચુકવણી કરો છો તો લોનનો કુલ ખર્ચ લાખો રૂપિયા ઘટી જાય છે. આ સિવાય દર મહિને EMI નું ભારણ ઓછું થઈ જાય છે કે ખતમ થઈ જાય છે તો માનસિક શાંતિ મળે છે. આ સાથે પરિવારના ભવિષ્યની યોજનાઓ જેમ કે બાળકોના અભ્યાસ, રોકાણ કે નિવૃત્તિ વધુ સરળ બની જાય છે.

વધારાના પૈસાને સાચી જગ્યાએ લગાવો
હંમેશા લોકોને બોનસ, ઈન્ક્રીમેન્ટ કે ટેક્સ રિફંડ જેવી રકમ મળે છે, જેને તે ખર્ચ કરે છે. જો આ પૈસા હોમ લોનમાં લગાવવામાં આવે તો મૂળ રકમ ઝડપથી ઘટે છે. બેંક તેને પાર્ટ-પ્રીપેમેન્ટ કહે છે. તેનો ફાયદો થાય છે કે તમારા લોનનો સમયગાળો નાનો થઈ જાય છે અને વ્યાજ પર મોટી અસર પડે છે.

EMI માં થોડો વધારો, મોટો ફાયદો
જો તમારો પગાર દર વર્ષે વધી રહ્યો છો તો EMI ને થોડો વધારવો સમજદારી છે. માની લો તમે દર વર્ષે EMI માં 5થી 10 ટકાનો વધારો કરો ચો તો લોન ઘણા વર્ષો પહેલા ખતમ થઈ શકે છે. આ ટ્રિક તે લોકો માટે વધુ ઉપયોગી છે, જેની આવક ધીમે-ધીમે વધતી રહે છે.
SIP થી લોન રીપેમેન્ટઃ ડબલ ફાયદો
હોમ લોન જલ્દી ચુકવવાની એક સરળ ટ્રિક SiP એટલે કે સિસ્ટમેટિક ઈન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન હોઈ શકે છે. જો તમારી હોમ લોન ઓછા વ્યાજદર પર છે અને તમે સીધુ પ્રીપેમેન્ટ કરવાની જગ્યાએ તે રકમ સારા ક્વોલિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં SIP દ્વારા રોકાણ કરો છો તો લાંબાગાળામાં રિટર્ન, લોનના વ્યાજથી વધુ હોઈ શકે છે. સાચા સમયે જ્યારે ફંડમાં સારૂ કોર્પસ બની જાય તો તે રકમથી પ્રીપેમેન્ટ કરી શકાય છે. આ રીતે તમે લોનને જલ્દી ખતમ કરી શકો છો અને રોકાણથી વધારાની કમાણીનો ફાયદો ઉઠાવી શકો છો.

નાના પગલા, પરંતુ અસરકારક પરિણામ
જરૂરી નથી કે તમે એક સાથે મોટી રકમ જમા કરો. વર્ષમાં એક કે બે વખત નાની રકમ પણ લોનમાં નાખવાથી મોટો ફેર પડે છે. તહેવારો, વર્ષના અંત કે કોઈ વધારાની બચત સમયે કરવામાં આવેલું નાનું પ્રીપેમેન્ટ પણ લોનના સમયગાળાને ઘટાડી શકે છે.

વ્યાજદરનું ધ્યાન રાખો
જો બજારમાં વ્યાજદર ઘટી રહ્યો છે અને કોઈ બીજી બેંક કે NBFC થી સસ્તી લોન મળી રહી છે, તો હોમ લોન ટ્રાન્સફર પર વિચાર કરી શકાય છે. તેનાથી ઈએમઆઈ ઘટી શકે છે કે લોન જલ્દી ખતમ કરવાની તક મળી શકે છે. પરંતુ ટ્રાન્સફર પહેલા બધા ચાર્જ અને શરતોને સમજવી જરૂરી છે.

કેટલીક જરૂરી સાવચેતીઓ પણ સમજી લો
લોન જલ્દી ચુકવવી સારી છે, પરંતુ તમારી બધી બચત જેમાં જમા કરાવી દેવી સારૂ નથી. મેડિકલ ઈમરજન્સી કે અન્ય જરૂરિયાત માટે અલગ ફંડ હોવું જરૂરી છે. સાથે તે પણ જુઓ કે લોન પર કોઈ પ્રીપેમેન્ટ ચાર્જ તો નથીને. રોકાણ અને વીમાની અમવગણના પણ ઠીક નથી, સંતુલન બનાવી રાખવું જરૂરી છે.

 

