ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

SMS-ઈમેલ દ્વારા ખોવાયેલું આધાર કાર્ડ થઈ શકે છે રિકવર; જાણી લો તમારા કામની ટ્રિક

Aadhaar Card Missing: જો તમારો આધાર કાર્ડ ખોવાઈ ગયું હોય, તો ચિંતા કરશો નહીં. તમે તેને SMS-ઈમેલ દ્વારા રિકવર કરી શકો છો. આ ઉપરાંત, તમે તેને UIDAIની વેબસાઇટ પરથી પણ રિકવર કરી શકો છો. આખી પ્રક્રિયા કેવી રીતે કરવી, તે અહીં જાણો.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 10, 2025, 11:02 AM IST

Aadhaar Card Missing: ભારતમાં આધાર કાર્ડ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજ છે, અને આ 12-અંકનું કાર્ડ બેંક ખાતું ખોલવાથી લઈને ચકાસણી અને સરકારી યોજનાઓનો લાભ લેવા સુધીની દરેક બાબતમાં મદદ કરે છે. પરંતુ જો તમારું આધાર કાર્ડ ખોવાઈ જાય, ખોવાઈ જાય અથવા પાણીમાં ધોવાઈ જાય તો શું? ચિંતા કરશો નહીં, તમે તેને પાછું મેળવી શકો છો. UIDAI અનુસાર, જો કોઈ વ્યક્તિનું આધાર કાર્ડ ખોવાઈ જાય અથવા નાશ પામે, તો તે ઘરેથી સરળતાથી પાછું મેળવી શકાય છે.

UIDAI મુજબ, જો કોઈ વ્યક્તિનો આધાર કાર્ડ ખોવાઈ જાય કે નષ્ટ થઈ જાય તો તેને સરળતાથી ઘરે બેઠા જ રિકવર કરી શકાય છે.

આધાર કાર્ડ કેવી રીતે રિકવર કરવું?
તમે તમારા આધાર કાર્ડને ઘણી રીતે ફરીથી મેળવી શકો છો. UIDAI ની વેબસાઈટ પર જઈને ઈમેલ દ્વારા SMS કરીને એટલે કે, તમે ઘરે બેઠા પણ તમારા આધારને રિકવર કરી શકો છો. હા, તેના માટે તમારા ફોન નંબરનું આધાર સાથે રજિસ્ટર્ડ હોવું જરૂરી છે. પરંતુ જો તે પણ રજિસ્ટર્ડ ન હોય, તો તમારે નજીકના આધાર સેન્ટર જવું પડશે. UIDAIની આ સુવિધાથી લાખો લોકોને રાહત મળી રહી છે. જો તમને અવારનવાર બેંક એકાઉન્ટ, PAN કાર્ડ લિંક કરવા અથવા સરકારી યોજનાઓ માટે આધારની જરૂર પડતી હોય, તો તમારે આ વિશે ચોક્કસ જાણવું જોઈએ.

SMS દ્વારા રિકવરી

  • સૌથી પહેલા જાણીએ કે SMS દ્વારા કેવી રીતે રિકવર કરી શકાય છે? આ સૌથી સરળ રીત છે, તેથી મોટાભાગના લોકો આ જ માર્ગ અપનાવે છે. 
  • આ માટે તમારે તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર પરથી 51969 પર મેસેજ મોકલવાનો રહેશે. UD<14-અંકોનો નામ><પિન કોડ>. 
  • ધ્યાન રાખો કે નામમાં સ્પેસ ન નાખવી અને પિન કોડ સાચો હોવો જોઈએ. 
  • તમારી પાસે થોડી જ સેકન્ડમાં રિપ્લાય આવી જશે. તેમાં તમારો આધાર નંબર હશે.

ઈમેલ અથવા IVRS દ્વારા રિકવરી
આ માટે તમારે getdetail.aadhaar@gmail.com પર ઈમેલ કરવો પડશે. સબ્જેક્ટ લાઇન ખાલી રાખો. બોડીમાં UIDની સાથે નામ અને પિન કોડ લખો. તમારી પાસે એક દિવસ અથવા 24 કલાકની અંદર રિસ્પોન્સ આવી જશે. તમે IVRS (Interactive Voice Response System) દ્વારા પણ રિકવરી કરી શકો છો. આ માટે 1940 પર કોલ કરો અને જે વોઇસ કમાન્ડ આપવામાં આવી રહ્યા છે, તેને અનુસરો. તમને આધારની વિગતો મળી જશે.
 

About the Author
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

