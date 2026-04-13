સાબુ-ડિટર્જન્ટ પણ મોંઘા થયા! ઈરાન-કતારથી સાબુ માટેનું એક કેમિકલ નહિ આવે તો હજી વધશે ભાવ

ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessસાબુ-ડિટર્જન્ટ પણ મોંઘા થયા! ઈરાન-કતારથી સાબુ માટેનું એક કેમિકલ નહિ આવે તો હજી વધશે ભાવ

Soap And Detergent Price Hike : હાલ ઈરાન અમેરિકાની સ્થિતિને કારણે હોર્મુઝની ખાડી બંધ હોવાથી ઈરાનથી આયાત કરાતી વસ્તુઓ અટકી પડી છે. જો આ રસ્તો નહિ ખૂલે તો અનેક વસ્તુઓમાં મોંઘવારી આવી શકે છે. હાલ ઈરાનથી આવતા એક કેમિકલને કારણે ભારતમાં સાબુ-ડિટરજન્ટના ભાવ વધી ગયા છે 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Apr 13, 2026, 12:43 PM IST
  • સાબુ-ડિટર્જન્ટના ફીણ બનાવવામાં ઉપયોગમાં લેવાતું લીનિયર અલ્કાલાઇન બેંઝીન ઈરાન-કતાર-રશિયાથી આવે છે
  • યુદ્ધની સ્થિતિ વચ્ચે આ હોર્મુઝની ખાડીથી આવતી વસ્તુઓ પણ અટકી પડી છે
  • MSME સેક્ટર સાથે જોડાયેલા 80 ટકા ડિટર્જન્ટ અને સાબુ મેનુફેક્ચર બંધ હાલતમાં

Iran War Effects : અમેરિકા ઈરાની વર્તમાન સ્થિતિની વિપરીત હવે અસર લોકોના બજેટ પર પડી રહી છે. જીવન જરૂરિયાતી વસ્તુઓના ભાવ વધી રહ્યાં છે. અન્ય વસ્તુઓની મોંઘવારીની સાથે સાથ હવે ડિટર્જન્ટ અને સાબુ પણ મોંઘા થયા છે. જોકે, ડિટર્જન્ટ અને સાબુના મોંઘા થવા પાછળ ઈરાનથી આવતી એક વસ્તુ કારણભૂત છે. લીનિયર અલ્કાલાઇન બેંઝીન કે જે સાબુ-ડિટર્જન્ટના ફીણ બનાવવામાં ઉપયોગમાં આવે છે. તે કતાર, રશિયા અને ઈરાનથી ભારત આયાત કરાય છે. તેમાં ઘટાડો થતા સાબુ-ડિટર્જન્ટ મોંઘા થયા છે.  

અમદાવાદના વેપારીનું સ્પીકર પર અનાઉન્સમેન્ટ
હાલ સાબુ અને ડિટર્જન્ટના ઉત્પાદનમાં 80 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. ઉત્પાદન ઓછું થતા ભાવમાં વધારો થયો છે. વેપારીઓના અનુસાર, સાબુ અને ડિટર્જન્ટના ભાવમાં 40-50 ટકાનો ભાવ વધારો ઝીંકાયો છે. ઉત્પાદન ઓછું થતા અમદાવાદમાં નરોડાના એક વેપારીએ સ્પીકર લગાવી જાહેરાત કરી. વેપારીએ અમેરિકા-ઈરાનની વર્તમાન સ્થિતિની અસરથી 40-50 ટકાનો ભાવ વધારો થયો હોવાને લઈ સ્પીકર ઉપર અનાઉંસમેન્ટ કરી. 

સાબુ બનાવતા 80 ટકા યુનિટ બંધ થયા 
ઈરાન અમેરિકા વચ્ચેની વિકટ સ્થિતિની અસર સીધી હવે વિવિધ વસ્તુઓના ઉત્પાદન પર પડી રહી છે. ગુજરાત સ્મોલ સ્કેલ ડિટર્જન્ટ મેન્યુફેક્ચરર એસોસિયેશનના ચેરમેન નરેશ જૈને કહ્યું કે, MSME સેક્ટર સાથે જોડાયેલા 80 ટકા ડિટર્જન્ટ અને સાબુ મેનુફેક્ચર બંધ હાલતમાં છે. લગભગ 80 ટકા જેટલા સાબુ અને ડિટર્જન્ટના યુનિટ બંધ થઈ ગયા છે. કાચા માલની અછતને કારણે ઉદ્યોગ ધંધા પર તાળા વાગી ગયા છે. 

ગેસ તો આવી ગયો, પણ બીજી બધી વસ્તુઓ અટકી પડી 
સોપ એન્ડ ડિટરજન્ટ એસોસિયેશનના પ્રમુખ રમેશભાઈ સુંદશા કહે છે કે, હોર્મુઝની ખાડીને કારણે ગેસ તો આવી ગયો, પણ અનેક વસ્તુઓ અટકી ગયા છે. ઈરાનથી શું લેવા દેવા તેવું ગ્રાહકો પૂછે છે, તેથી અમે સમજાવી રહ્યાં છે કે, ઈરાનથી કઈ પ્રોડક્ટ આવે છે અને તેની અસર સાબુ અને ડિટરજન્ટ માટે કેવી રીતે અસર કરે છે તે અમને સમજાવવું પડે છે. 

હાલ સ્થિતિ એવી છે કે, ઉત્પાદન ઘટના MSME સેક્ટર સાથે જોડાયેલા સાબુ અને ડિટરજન્ટના 80 ટકા જેટલા યુનિટ બંધ થઈ ગયા છે. હવે જો ઈરાન અમેરિકા વચ્ચેની સ્થિતિ લાંબી ચાલશે તો હજી મોંઘવારી વધી શકે છે. 

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

