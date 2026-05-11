/ખિસ્સું ઢીલું કરવા તૈયાર રહેજો ! આ જીવન જરૂરીયાતની વસ્તુઓના ભાવમાં થશે વધારો ? જાણો

Prices Rise: જીવન જરૂરીયાતની વસ્તુઓના ભાવમાં એક મોટો આંચકો આવી રહ્યો છે. સાબુ, ડિટર્જન્ટ, બિસ્કિટ, પેકેજ્ડ ફૂડ અને પીણાં જેવા આવશ્યક રોજિંદા ઉત્પાદનો ટૂંક સમયમાં વધુ મોંઘા થઈ શકે છે. મોટી FMCG કંપનીઓ ક્રૂડ ઓઇલ ફુગાવા, વધતા પેકેજિંગ ખર્ચ અને ઇંધણ ખર્ચને કારણે ભાવ વધારવાની તૈયારી કરી રહી છે. ભૂ-રાજકીય તણાવ અને વૈશ્વિક પુરવઠા શૃંખલામાં વિક્ષેપોને કારણે આ દબાણ વધુ વધ્યું છે.
3 ટકાથી 5 ટકા સુધી વધી શકે છે ભાવ
FMCG કંપનીના અધિકારીઓએ તાજેતરના કમાણી કોન્ફરન્સ કોલમાં સૂચવ્યું છે કે ભાવ વધારો કાં તો ચાલુ છે અથવા વધુ વધી શકે છે. કંપનીઓએ પહેલાથી જ ભાવમાં આશરે 3 ટકાથી 5 ટકા વધારો કર્યો છે.
આ ફુગાવો ખોરાક, વ્યક્તિગત સંભાળ, પીણાં અને ઘરગથ્થુ ઉત્પાદનો સહિત તમામ ક્ષેત્રોને અસર કરી રહ્યો છે. કંપનીઓ તેમના નફાને સંતુલિત કરવા માટે ભાવ વધારી રહી છે અથવા પેકેજ વજન ઘટાડી રહી છે, જ્યારે વેચાણ પર અસર ટાળવા માટે ₹5, ₹10 અને ₹15 ના નાના પેક કદ જાળવી રાખી રહી છે. જોકે કંપનીઓ ખર્ચ ઘટાડવા, ડિસ્કાઉન્ટ ઘટાડવા અને સપ્લાય ચેઇન સુધારવા જેવી વ્યૂહરચનાઓ પર કામ કરી રહી છે, તેમ છતાં ગ્રાહકોને અસર થશે.
ડાબર ઇન્ડિયા
ડાબર ઇન્ડિયાના સીઇઓ મોહિત મલ્હોત્રાએ જણાવ્યું હતું કે કંપની આ નાણાકીય વર્ષમાં આશરે 10% ફુગાવાનો સામનો કરી રહી છે અને તેણે પહેલાથી જ ભાવમાં આશરે 4% વધારો કર્યો છે.
બ્રિટાનિયા
બ્રિટાનિયાએ સંકેત આપ્યો છે કે ઇંધણ અને પેકેજિંગ ખર્ચમાં 20 ટકા વધારાને કારણે ભાવમાં વધારો કરવાની જરૂર પડી શકે છે. વધુમાં, કેટલાક પેક કદમાં પણ ઘટાડો થઈ શકે છે. કંપનીના એમડી અને સીઈઓએ જણાવ્યું હતું કે મોટા પેક પર કિંમતો અને નાના પેકમાં ફેરફાર બંને પર વિચારણા કરવામાં આવી રહી છે.
હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર
હિન્દુસ્તાન યુનિલિવરે જણાવ્યું હતું કે કાચા માલના ખર્ચમાં અત્યાર સુધીમાં 8 ટકાથી 10 ટકાનો વધારો થયો છે, અને તેને સરભર કરવા માટે ભાવમાં 2 ટકાથી 5 ટકાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. જો જરૂરી હોય તો કંપનીએ વધુ ભાવ વધારો સૂચવ્યો છે.
પિડિલાઇટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ
પિડિલાઇટે જણાવ્યું હતું કે ઇનપુટ ખર્ચ 40 ટકાથી 50 ટકા વધ્યો છે, અને કંપનીએ આ વર્ષે પહેલાથી જ બે વાર ભાવમાં વધારો કર્યો છે. વધુ ભાવમાં વધારો થવાની સંભાવના છે.
પીણાં (વરુણ બેવરેજીસ)
વરુણ બેવરેજીસએ જણાવ્યું હતું કે કંપનીઓ પહેલાથી જ ડિસ્કાઉન્ટ ઘટાડી રહી છે અને જો ઇંધણના ભાવ વધુ મોંઘા થશે તો તેઓ વધુ પગલાં લઈ શકે છે.
મેરિકો
મેરિકોએ જણાવ્યું હતું કે કાચા માલના ભાવમાં વધઘટ છતાં, કંપની સંતુલિત રીતે ભાવ વધારી રહી છે અને ખર્ચને નિયંત્રિત કરી રહી છે.
ટાટા કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટ્સ
ટાટા કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટ્સે જણાવ્યું હતું કે પેકેજિંગ અને એલપીજીના ખર્ચમાં વધારો થયો છે, પરંતુ હાલમાં વિવિધ ઉત્પાદન પોર્ટફોલિયોને કારણે દબાણ કાબુમાં છે.
નેસ્લે ઇન્ડિયા
નેસ્લે ઇન્ડિયાએ જણાવ્યું હતું કે વર્તમાન સમય ખૂબ જ અનિશ્ચિત અને અસ્થિર છે, અને ભવિષ્ય અંગે સાવધાની રાખવી જોઈએ.