/અમુક લોકો છબી બગાડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, 22,000 કરોડના પર્સનલ લોનની વાત ખોટી; ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાનો મોટો ખુલાસો

Dr. Subhash Chandra on NCLT Case: નેશનલ કંપની લૉ ટ્રિબ્યુનલ (NCLT) લોન મામલામાં એસ્સેલ ગ્રૂપ (Essel Group)ના ચેરમેન ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાનું નિવેદન સામે આવ્યું છે. ડો. સુભાષ ચંદ્રાએ કહ્યું કે, અમે અમારી મિલકત વેચીને દેવું ચૂકવ્યું છે. કેટલાક લોકો મારી છબી બગાડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં ચાલી રહેલ 22,000 કરોડ રૂપિયાની પર્સનલ લોન સંપૂર્ણપણે ખોટી છે. ડો. ચંદ્રાએ એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે, તેમણે કોઈપણ લેણદાર પાસેથી વ્યક્તિગત ધોરણે કોઈ દેવું લીધું નથી, તેઓ માત્ર તેના પર્સનલ ગેરંટર રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે, અમે એક-એક પૈસા ચૂકવવા માટે તૈયાર છીએ અને અમે અમારી મિલકત વેચીને દેવું ચૂકવ્યું છે.
ડો. સુભાષ ચંદ્રાએ કહ્યું કે, મારી નેટવર્થ 45,000 કરોડ રૂપિયા જણાવવામાં આવી છે. મેં અત્યાર સુધી 60થી 70 હજાર કરોડ રૂપિયાનું વ્યાજ આપ્યું છે, અમે એક-એક પૈસા ચૂકવવા માટે તૈયાર છીએ. તેમણે જણાવ્યું કે, આ આખો મામલો કેટલાક લેણદારો માટે પર્સનલ ગેરંટી સહી કરવાનો છે. 22,000 કરોડ રૂપિયાની રકમ અલગ-અલગ કંપનીઓની લોન માટે આપેલી પર્સનલ ગેરંટી સાથે જોડાયેલી છે. તેને તેમનું વ્યક્તિગત દેવું જણાવવું યોગ્ય નથી. કેટલાક મીડિયા રિપોર્ટમાં તેને મારી વ્યક્તિગત જવાબદારી તરીકે રજૂ કરવામાં આવી. તેમણે ગ્રૂપ કેપિટલને પોતાની ખાનગી કંપની ગણાવી.
કેટલાક લોકો મારી છબી ખરાબ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. મુકેશ અંબાણીના નેટવર્ક પર ખોટી અફવાઓ ફેલાવવામાં આવી છે. અંબાણીએ Zee પર કબજો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. Network 18 CNBC એ 22,000 કરોડ રૂપિયાની લોન વિશે ખોટી માહિતી ફેલાવી. ડો. સુભાષ ચંન્દ્રાએ કહ્યું, મેં મુકેશ અંબાણીને ફોન પણ કર્યો હતો. જ્યારે મને ફોન રિટર્ન આ આવ્યો ત્યારે મેં એક પત્ર પણ લખ્યો.
ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાએ કહ્યું, "તમે તમારા લોકોને રોકો, ભારતમાં આવું ન કરો." "મારી પાસે ગુમાવવા માટે કંઈ નથી, પણ તમારી પાસે ઘણું બધું છે. તમે દેશમાં નંબર 1 છો, જો તમે વિશ્વમાં નંબર 1 બનશો તો પણ મને ખુશી થશે." હું તમારા પિતા ધીરુભાઈ અંબાણી પાસેથી ઘણું શીખ્યો છું, પણ તમે કંઈ શીખ્યા નથી."
ડો. સુભાષ ચંન્દ્રા. એસેલ ગ્રૂપ ચેરમેન.
પર્સનલ ગેરંટી અને વ્યક્તિગત દેવામાં શું છે તફાવત
પર્સનલ ગેરંટી અને વ્યક્તિગત દેવામાં મોટો તફાવત છે. ડૉ. ચંદ્રાએ કોઈપણ લેણદાર પાસેથી નાણાં ઉછીના લીધા નહોતા. તેઓ માત્ર અલગ-અલગ કંપનીઓ તરફથી લીધેલા દેવામાં પર્સનલ ગેરંટર બન્યા હતા. તેનો સ્પષ્ટ અર્થ એ છે કે, કંપનીઓ મૂળ ઉધાર લેનાર છે. એસ્સેલ ગ્રૂપ સાથે જોડાયેલી કંપનીઓ પર 24 જાન્યુઆરી 2019 સુધી કુલ 45,000 કરોડ રૂપિયાનું બાકી હતું. જેમાંથી આ કંપનીઓએ લગભગ ₹43,000 કરોડની રીપેમેન્ટ કરી દીધી છે.
43,000 કરોડનું લોન ચૂકવી
ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાએ પોતાના નિવેદનમાં જણાવ્યું કે, મીડિયા દ્વારા છાપવામાં આવેલા રિપોર્ટમાં 22,000 કરોડના જે આંકડાને તેમના વિરુદ્ધનો નિર્ણય ગણાવીને રજૂ કરવામાં આવી રહ્યો છે, તે વાસ્તવમાં 2022માં પ્રક્રિયા શરૂ થવાના સમયે ફાઈલ કરવામાં આવેલ ક્લેમનો જૂનો રેકોર્ડ છે. હવે પરિસ્થિતિ તદ્દન અલગ છે. પ્રેસ રિલીઝ અનુસાર, રિઝોલ્યુશન પ્રોફેશનલે જ્યારે પ્લાનને વોટિંગ માટે મૂક્યો, ત્યારે 80.814% લેણદારોએ રી-પેમેન્ટને લઈને સંમતિ દર્શાવી. બાકીના લેણદારોએ વાંધો ઉઠાવ્યો તો મામલો આગળ વધ્યો.
ડૉ. ચંદ્રાની નેટવર્થ પર ખોટી માહિતી ફેલાવાઈ
ડૉ. સુભાષ ચંદ્રા તરફથી પોતાની નેટવર્થને લઈને કરવામાં આવી રહેલા ક્લેમનું પણ ખંડન કરવામાં આવ્યું. તેમણે જણાવ્યું કે, એક લેણદારે દાવો કર્યો કે વર્ષ 2017માં મારી નેટવર્થ 45,888 કરોડ રૂપિયા હતી. આ વર્ષ 2024માં ઘટીને 31.79 કરોડ રૂપિયા રહી ગઈ છે. વાસ્તવિકતા એ છે કે વર્ષ 2016માં સંસદ સભ્ય તરીકે ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાએ પોતાની કુલ સંપત્તિ 39.08 કરોડ રૂપિયા જાહેર કરી હતી.
2,000 કરોડના મામલાને 22 હજાર કરોડનો જણાવાયો
ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાએ જણાવ્યું કે, તેમના પર લેણદારોના માત્ર 3,992 કરોડ રૂપિયાની પર્સનલ ગેરંટીનો ક્લેમ છે. તેમાંથી 620 કરોડનો ક્લેમ સેટલ પણ થઈ ચૂક્યો છે. આ ઉપરાંત લેણદારોને 1,063 કરોડ રૂપિયાના સેટલમેન્ટની ઓફર આપવામાં આવી ચૂકી છે. આ પ્રકારે આ મામલો લગભગ 2,000 કરોડનો છે, જેને મીડિયામાં 22,000 કરોડનો જણાવવામાં આવી રહ્યો છે. 24 જાન્યુઆરી 2019 સુધી કંપનીઓ પર લગભગ 45 હજાર કરોડનું બાકી હતું. પર્સનલ ગેરંટી સામે અત્યાર સુધી 43 હજાર કરોડનું ચૂકવણું થઈ ચૂક્યું છે. બાકીના 2,000 કરોડ માટે પણ પ્રક્રિયા ચાલુ છે.
ડો. સુભાષ ચંદ્રાએ કહ્યું કે, અમે જેનું પણ રૂપિયા લીધા છે, તેમને એક-એક બાકી ચૂકવતા શીખ્યા છીએ. હું તમને ખાતરી આપું છું કે હું મૂળ મુદ્દાથી ભાગી રહ્યો નથી અને દરેક વ્યક્તિના નાણાં પરત કરવાની પૂરી કોશિશ કરીશ. મેં મારી ઘણી સંપત્તિ વેચીને બાકી ચૂકવ્યું છે. કેટલીક સંપત્તિઓને સસ્તા ભાવે પણ વેચવી પડી છે.
આખા મામલાની હકીકત શું છે?
ભ્રમ એ ફેલાવાયો કે, ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાએ લોન લીધી હતી, જ્યારે સત્ય એ છે કે તેમણે એક રૂપિયાની પણ લોન લીધી નહોતી. માત્ર પર્સનલ ગેરંટી આપી હતી.
ભ્રમ એ ફેલાવાયો કે, 22,000 કરોડની લોનની ગેરંટી આપી જ્યારે તથ્ય એ છે કે તેમણે માત્ર 3,992 કરોડ રૂપિયાની ગેરંટી આપી હતી.
ભ્રમ એ ફેલાવાયો કે, ડૉ. ચંદ્રાએ પોતાની નેટવર્થ 45,888 કરોડ રૂપિયા જણાવી હતી, જ્યારે ડૉ. ચંદ્રાએ સંસદમાં જણાવ્યું હતું કે તેમની નેટવર્થ 39 કરોડ 8 લાખ છે.
જે લોકો NCLTના નિર્ણયમાં જૂઠાણું ફેલાવીને ભ્રમ ફેલાવી રહ્યા છે, તેમના માટે ભાગેડુ વિજય માલ્યા આજે હીરો બની ગયો છે. તેઓ ભૂલી ગયા છે કે, ભાગેડુ વિજય માલ્યા ભારતીય બેન્કોને સેંકડો કરોડ રૂપિયાનો ચૂનો લગાવીને કાયદાથી બચવા માટે ફરાર થઈ ગયો હતો.