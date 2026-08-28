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અમુક લોકો છબી બગાડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, 22,000 કરોડના પર્સનલ લોનની વાત ખોટી; ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાનો મોટો ખુલાસો

NCLT Loan Case: ₹45,000 કરોડના પ્રચંડ દેવા સામે ₹43,000 કરોડ સફળતાપૂર્વક ચૂકવી દેનાર, દેવું ભરપાઈ કરવા માટે પોતાનું ઘર ગીરવે મૂકનાર અને ZEELને લગભગ વેચી નાખનાર ડૉ. સુભાષ ચંદ્રએ NCLT અને લેન્ડર્સના દાવાઓ સામે ખુલ્લો મોરચો ખોલ્યો છે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તેમની જિંદગી એક ખુલ્લી કિતાબ છે, તેઓ દરેક વ્યક્તિના નાણાં ચૂકવવા માટે સંપૂર્ણપણે પ્રતિબદ્ધ છે અને સ્વતંત્ર ઓડિટથી દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી થઈ જશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 28, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 02:58 PM IST
અમુક લોકો છબી બગાડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, 22,000 કરોડના પર્સનલ લોનની વાત ખોટી; ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાનો મોટો ખુલાસો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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