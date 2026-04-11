Prev
Next
Ahmedabad Railway Station: પશ્ચિમ રેલ્વેના સૌથી મહત્વના એવા અમદાવાદ રેલ્વે સ્ટેશન પર હાલ આધુનિકીકરણ અને પુનર્વિકાસનું કાર્ય પૂરજોશમાં ચાલી રહ્યું છે. ત્યારે અમદાવાદ-પાલનપુર ખંડ પર નવા 'વાય-કનેક્ટિવિટી' કાર્ય હેતુ ટ્રાફિક બ્લોકને કારણે કેટલીક ટ્રેનો પ્રભાવિત રહેશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 11, 2026, 05:58 PM IST

Trending Photos

અમદાવાદ રેલ્વે સ્ટેશને જતા પહેલા વાંચી લેજો; અનેક ટ્રેનો થશે પ્રભાવિત, જાણો કેન્સલ થનાર ટ્રેનોનું લિસ્ટ

Ahmedabad Railway: ​પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા મુસાફરોની સુવિધા, સુરક્ષા તથા સંચાલન કાર્યક્ષમતાને ધ્યાનમાં રાખીને અમદાવાદ–પાલનપુર ખંડ પર  સાબરમતી ડી કેબિન ખાતે નવી ‘વાય-કનેક્ટિવિટી’ના કાર્ય માટે નોન-ઇન્ટરલોકિંગ કાર્ય કરવામાં આવશે. આ કાર્ય તારીખ 14 એપ્રિલ, 2026 (મંગળવાર) ના રોજ સાબરમતી – ખોડિયાર ખંડ વચ્ચે કરવામાં આવશે. આ કાર્ય પૂર્ણ થતાં ટ્રેનોની અવરજવર વધુ સુગમ અને ઝડપી બનશે, માર્ગ ક્ષમતામાં વધારો થશે, સંચાલનમાં લચીલાપણું આવશે તથા સમયપાલનમાં સુધારો થશે, જેના કારણે મુસાફરોને વધુ સારી અને વિશ્વસનીય સેવા મળશે. આ કાર્યને કારણે નીચેની ટ્રેનો પ્રભાવિત રહેશે:

રદ ટ્રેનો:

Add Zee News as a Preferred Source
  • ટ્રેન નંબર 69249 (સાબરમતી – કટોસણ રોડ) તારીખ 13 અને 14 એપ્રિલ, 2026ના રોજ સંપૂર્ણપણે રદ રહેશે.
  • ટ્રેન નંબર 69250 (કટોસણ રોડ – સાબરમતી) તારીખ 14 અને 15 એપ્રિલ, 2026ના રોજ સંપૂર્ણપણે રદ રહેશે.
  • ટ્રેન નંબર 79433 (સાબરમતી – પાટણ) તારીખ 14 એપ્રિલ, 2026ના રોજ સંપૂર્ણપણે રદ રહેશે.
  • ટ્રેન નંબર 79434 (પાટણ – સાબરમતી) તારીખ 14 એપ્રિલ, 2026ના રોજ સંપૂર્ણપણે રદ રહેશે.
  • ટ્રેન નંબર 79435 (સાબરમતી – પાટણ) તારીખ 14 એપ્રિલ, 2026ના રોજ સંપૂર્ણપણે રદ રહેશે.
  • ટ્રેન નંબર 79436 (પાટણ – સાબરમતી) તારીખ 14 એપ્રિલ, 2026ના રોજ સંપૂર્ણપણે રદ રહેશે.
  • ટ્રેન નંબર 79431 (સાબરમતી – મહેસાણા) તારીખ 14 એપ્રિલ, 2026ના રોજ સંપૂર્ણપણે રદ રહેશે.
  • ટ્રેન નંબર 79432 (મહેસાણા – સાબરમતી) તારીખ 14 એપ્રિલ, 2026ના રોજ સંપૂર્ણપણે રદ રહેશે. 

આંશિક રીતે રદ ટ્રેનો:

  • ટ્રેન નંબર 14822 (સાબરમતી – જોધપુર) તારીખ 14 એપ્રિલ, 2026ના રોજ સાબરમતી – આબુરોડ વચ્ચે આંશિક રીતે રદ રહેશે
  • ટ્રેન નંબર 14821 (જોધપુર – સાબરમતી) તારીખ 13 એપ્રિલ, 2026ના રોજ આબુરોડ – સાબરમતી વચ્ચે આંશિક રીતે રદ રહેશે.

ટર્મિનલ પરિવર્તન:

  • ટ્રેન નંબર 19032 (યોગનગરી ઋષિકેશ – સાબરમતી યોગા એક્સપ્રેસ) તારીખ 13 એપ્રિલ, 2026ના રોજ સાબરમતી BGના બદલે સાબરમતી જંક્શન (જેલ સાઇડ (SBT)) સુધી શોર્ટ ટર્મિનેટ કરવામાં આવશે.

માર્ગ પરિવર્તન (Diversion):

  • ટ્રેન નંબર 22497 (શ્રીગંગાનગર – તિરુચિરાપલ્લી હમસફર એક્સપ્રેસ) તારીખ 13 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ પોતાના નિર્ધારિત માર્ગ ખોડિયાર – સાબરમતી ડી કેબિન – સાબરમતી BG – સાબરમતી એ કેબિનના બદલે બદલાયેલા માર્ગ ખોડિયાર – ચાંદલોડિયા બી કેબિન – સાબરમતી એ કેબિન થઈને ચાલશે.
  • ટ્રેન નંબર 20902 (ગાંધીનગર કેપિટલ – મુંબઈ સેન્ટ્રલ વંદે ભારત એક્સપ્રેસ) તારીખ 14 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ પોતાના નિર્ધારિત માર્ગ ખોડિયાર – સાબરમતી ડી કેબિન – સાબરમતી BG – સાબરમતી એ કેબિનના બદલે બદલાયેલા માર્ગ ખોડિયાર – ચાંદલોડિયા બી કેબિન – સાબરમતી એ કેબિન થઈને ચાલશે.
  • ટ્રેન નંબર 20960 (વડનગર – વલસાડ ઇન્ટરસિટી) તારીખ 14 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ પોતાના નિર્ધારિત માર્ગ ખોડિયાર – સાબરમતી ડી કેબિન – સાબરમતી BG – સાબરમતી એ કેબિનના બદલે બદલાયેલા માર્ગ ખોડિયાર – ચાંદલોડિયા બી કેબિન – સાબરમતી એ કેબિન થઈને ચાલશે.
  • ટ્રેન નંબર 20959 (વલસાડ – વડનગર ઇન્ટરસિટી) તારીખ 14 એપ્રિલ, 2026ના રોજ પોતાના નિર્ધારિત માર્ગ સાબરમતી એ કેબિન – સાબરમતી ડી કેબિન – ખોડિયારના બદલે બદલાયેલા માર્ગ સાબરમતી એ કેબિન – ચાંદલોડિયા બી કેબિન – ખોડિયાર થઈને ચાલશે.
  • ટ્રેન નંબર 20901 (મુંબઈ સેન્ટ્રલ–ગાંધીનગર કેપિટલ વંદે ભારત એક્સપ્રેસ) તારીખ 14 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ પોતાના નિર્ધારિત માર્ગ સાબરમતી એ કેબિન – સાબરમતી ડી કેબિન – ખોડિયારના બદલે બદલાયેલા માર્ગ સાબરમતી એ કેબિન – ચાંદલોડિયા બી કેબિન – ખોડિયાર થઈને ચાલશે.

ટ્રેનના સમય, સ્ટોપેજ અને અન્ય માહિતી માટે, www.enquiry.indianrail.gov.in  નું અવલોકન કરો.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
AhmedabadAhmedabad NewsAhmedabad Railwaytrainahmedabad railway stationઅમદાવાદઅમદાવાદ સમાચારઅમદાવાદ રેલવેટ્રેનઅમદાવાદ રેલવે સ્ટેશન

Trending news