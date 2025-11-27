SGBનો ઘમાકો! 1 લાખ રૂપિયાના બની ગયા 4.29 લાખ, જાણો ક્યાં ગોલ્ડ બોન્ડે રોકાણકારોને કરાવ્યા માલામાલ
Sovereign Gold Bond: રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI)એ સોવરિન ગોલ્ડ બોન્ડ (SGB) 2017-18 સિરીઝ IX માટે ફાઈનલ રિડેમ્પશન તારીખ અને કિંમત જાહેર કરી છે, જેણે રોકાણકારોને ખરેખર માલામાલ બનાવી દીધા છે. આ સિરીઝે આઠ વર્ષમાં જબરદસ્ત રિટર્ન આપ્યું છે.
Trending Photos
Sovereign Gold Bond: જો તમને વિચારી રહ્યા છો કે ફક્ત સોના દાગીના ખરીદવાથી જ ફાયદા થાય છે, તો આ સમાચાર તમારા દ્રષ્ટિકોણને સંપૂર્ણપણે બદલી નાખશે. સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલ સોવરિન ગોલ્ડ બોન્ડ (SGB)એ ફરી એકવાર સાબિત કર્યું છે કે, યોગ્ય જગ્યાએ રોકાણ કરવાથી એટલું ઊંચું રિટર્ન મળી શકે છે કે સામાન્ય રોકાણકારો પણ માલામાલ બની શકે છે. 2017માં ખરીદેલ SGB હવે રોકાણકારોને લગભગ 329% રિટર્ન આપી રહ્યું છે, એટલે કે 1 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ હવે 4.29 લાખ રૂપિયામાં ફેરવાઈ ગયું છે!
રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI)એ સ્પેશિયલ બોન્ડ્સ (SGB) 2017-18 સિરીઝ IX માટે ફાઈનલ રિડેમ્પશન તારીખ અને રિડેમ્પશન કિંમત જાહેર કરી છે. RBI અનુસાર, આ બોન્ડ માટે ફાઈનલ રિડેમ્પશન તારીખ 27 નવેમ્બર 2025 નક્કી કરવામાં આવી છે. આ બોન્ડ 20થી 22 નવેમ્બર 2017ની વચ્ચે સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે ખુલ્લું હતું અને 27 નવેમ્બર 2017ના રોજ સેટલ થયું હતું. SGBનો સમયગાળો 8 વર્ષનો હોવાથી, તેમની પરિપક્વતા તારીખ હવે જાહેર કરવામાં આવી છે.
12,484 રૂપિયા પ્રતિ યૂનિટનું હશે ફાઈનલ રિડેમ્પશન પ્રાઈસ
RBIએ જણાવ્યું કે, આ બોન્ડની ફાઈનલ રિડેમ્પશન કિંમત પ્રતિ યુનિટ 12,484 હશે, જે 24, 25 અને 26 નવેમ્બર 2025ના રોજ સોનાના સરેરાશ બંધ ભાવના આધારે છે. જ્યારે આ બોન્ડ જારી કરવામાં આવ્યો હતો, ત્યારે તેની ઇશ્યૂ કિંમત પ્રતિ ગ્રામ 2,964 રૂપિયા હતી. ઓનલાઈન ખરીદી માટે કિંમત 2,914 રૂપિયા હતી. હવે રિડેમ્પશન કિંમત 12,484 રૂપિયા હોવાથી રોકાણકારોને પ્રતિ યુનિટ 9,570 રૂપિયાનો સીધો નફો મળી રહ્યો છે. ટકાવારીના હિસાબે જોઈએ તો આ આશરે 328.41%નું રિટર્ન દર્શાવે છે, જે ફક્ત ભાવ વૃદ્ધિ પર આધારિત છે, અલગથી મળતું 2.5%નું વાર્ષિક વ્યાજ આમાં સામેલ નથી.
SGB કેમ છે રોકાણકારોની પહેલી પસંદગી?
SGB યોજનાને સોનું ખરીદવાનો સૌથી સલામત અને સરળ રસ્તો માનવામાં આવે છે. તેમાં કોઈ સ્ટોરેજ ઝંઝટ નહીં, શુદ્ધતાની કોઈ ચિંતા નહીં, 2.5% વાર્ષિક વ્યાજ, પરિપક્વતા પર ટેક્સ ફ્રી રિટર્ન અને 5 વર્ષ પછી પ્રીમેચ્યોર રિડેમ્પશનની સુવિધા. આટલું જ નહીં, આ બોન્ડ ટ્રેડેબલ પણ હોય છે અને લોન માટે કોલેટ્રલ તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય છે.
રોકાણમાં કયા જોખમો શામેલ છે?
SGBમાં સૌથી મોટું જોખમ સોનાના ભાવમાં ઘટાડો છે. જો કે, RBI અનુસાર, સોનાના યુનિટ્સ ઓછા થતા નથી, એટલા માટે લાંબા ગાળાના રોકાણકારો માટે સલામત વિકલ્પ બનાવે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે