મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલતા યુદ્ધની અસર! પેટ્રોલના ભાવમાં વધારો ઝીંકાયો, જાણો લેટેસ્ટ રેટ

Premium Petrol Rate Increased: મિડલ ઈસ્ટમાં ઈરાન અને ઈઝરાયેલ અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધને પગલે હવે ભારતમાં પણ પેટ્રોલના ભાવમાં વધારો જોવા મળતા સામાન્ય નાગરિકને મોટો ઝટકો મળ્યો છે. ઓઈલ કંપનીઓએ પ્રીમિયમ પેટ્રોલના ભાવમાં વધારો કર્યો છે. વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 20, 2026, 03:25 PM IST
  • મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધ અને હોર્મુઝ જળમાર્ગ સંકટને પગલે ભાવમાં વધારો
  • ઓઈલ કંપનીઓએ 'સ્પીડ/પાવર' પ્રીમિયમ પેટ્રોલના ભાવમાં કર્યો વધારો
  • લીટર દીઠ 2.09 રૂપિયાનો વધારો ઝીંકાયો

ઈરાન અને ઈઝરાયેલ અમેરિકા વચ્ચે જે ભીષણ યુદ્ધ ચાલુ છે તેની અસર હવે બીજા દેશોમાં પણ જોવા મળી રહી છે. ભારતમાં પણ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ પર તેની અસર હવે ધીરે  ધીરે જોવા મળી રહી છે. ભારતમાં પેટ્રોલના ભાવમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. 

પ્રીમિયમ પેટ્રોલમાં કેટલો વધારો થયો
ભારતમાં સ્પીડ/પાવર પ્રીમિયમ પેટ્રોલના ભાવમાં 2.09 રૂપિયાનો પ્રતિ લીટર વધારો ઝીંકાયો છે. આથી હવે જે પેટ્રોલ પહેલા 111.68 રૂપિયાના ભાવે મળતું હતું તેના માટે હવે તમારે પ્રતિ લીટર 113.77 રૂપિયા ખર્ચ કરવા પડશે. આ ભાવવધારો 20 માર્ચથી લાગૂ થઈ ગયો છે. 

શું કહે છે ઓઈલ કંપનીઓ
ઓઈલ કંપનીઓ તરફથી જણાવવામાં આવ્યું છે કે પેટ્રોલના ભાવમાં થયેલો આ વધારો ગ્લોબલ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઉછાળો અને હોર્મુઝ જળમાર્ગમાં ચાલી રહેલા તણાવના કારણે થયો છે. શુક્રવારે બ્રેન્ટ ક્રૂડ 105 ડોલર પ્રતિ બેરલ આસપાસ જોવા મળ્યું. જ્યારે ઈન્ડિયન ક્રૂડ બાસ્કેટ 114 ડોલરના લેવલ પર છે. 

શું હોય છે આ પ્રીમિયમ પેટ્રોલ
પ્રીમિયમ પેટ્રોલ એક સારી ગુણવત્તાવાળું ઈંધણ હોય છે. જેમાં સામાન્ય પેટ્રોલની સરખામણીએ વધુ ઓક્ટેન નંબર  (91-95+) હોય છે. તેમાં વિશેષ એડિટિવ્સ, અને ડિટર્જેન્ટ મળેલા હોય છે. જે એન્જિનની સફાઈ કરે છે. નોકિંગ (ખટખટ અવાજ) ઓછું કરે છે અને ઉચ્ચ પ્રદર્શન (High-Compression) વાળી કારો કે સ્પોર્ટ્સ બાઈકમાં સારા પિકઅપ અને માઈલેજ આપે છે. તે સામાન્ય પેટ્રોલ કરતા મોંઘુ હોય છે. 

ઈરાન-ઈઝરાયેલ વચ્ચેનું યુદ્ધ ઓઈલ યુદ્ધમાં ફેરવાયું
ઈરાન અને અમેરિકા ઈઝરાયેલ વચ્ચે જે પરિસ્થિતિ આજે જોવા મળી રહી છે તે હવે ધીરે ધીરે ઓઈલ માટેના યુદ્ધમાં ફેરવાઈ રહી છે. તેલ એટલે કે પેટ્રોલિયમ જેને બ્લેક ગોલ્ડ પણ કહે ચે. છેલ્લા 100 વર્ષોમાં અનેક મોટા યુદ્ધનું તે મૂળ બન્યું છે. દુનિયામાં અનેક દેશોએ ફક્ત જમીન કે સત્તા માટે નહીં પરંતુ  તેલના કૂવાઓ, પાઈપલાઈનો અને સમુદ્રી રસ્તાઓ પર કબજા માટે લોહી વહાવ્યું છે. આજે દુનિયામાં જ્યાં દરેક દેશની અર્થવ્યવસ્થા અને સેના ઘણું ખરું ઓઈલ પર નિર્ભર છે ત્યાં ઓઈલ ફક્ત ઈંધણ નહીં પરંતુ તાકાત, રાજકારણ અને વર્ચસ્વનું પ્રતિક પણ બનેલું છે. 

હોર્મુઝ બંધ થતા હાહાકાર મચ્યો
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દુનિયાના સૌથી મહત્વપૂર્ણ ઓઈલ આપૂર્તિનો માર્ગ છે. અહીંથી દુનિયાના કુલ ઓઈલ વેપારનો લગભગ 20 ટકા ભાગ પસાર થાય છે. જો આ રસ્તો બંધ થાય તો સમગ્ર દુનિયામાં ઓઈલ સંકટ આવી શકે છે. ઈરાને આ જ રસ્તાને બંધ કર્યો છે. હાલના વર્ષોમાં ટેન્કરો પર હુમલા, ડ્રોન સ્ટ્રાઈક અને નેવીના ટકરાવે આ વિસ્તારને બારૂદના ઢગલે બેસાડી દીધો છે. 

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

