બેન્ક ખાતામાં જમા રૂપિયા ધીરે-ધીરે થવા લગ્યા ગુમ, સામે આવ્યો 80 કરોડની હેરાફેરી કાંડ!

Bank Frand: જે બેન્ક કર્માચારી પર આ સમગ્ર મામલાનો આરોપ લાગ્યો છે, તેણે કસ્ટમરના ખાતામાં કરેલી ફિક્સ ડિપોઝિટ સાથે છેડછાડ કરીને સમગ્ર કૌભાંડને આચર્યું. આ સમગ્ર મામલામાં 80 કરોડ રૂપિયાનું આ કૌભાંડ સામે આવ્યું છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 19, 2025, 04:56 PM IST

બેન્ક ખાતામાં જમા રૂપિયા ધીરે-ધીરે થવા લગ્યા ગુમ, સામે આવ્યો 80 કરોડની હેરાફેરી કાંડ!

Standard Chartered Bank Frand: બેન્કોમાં લોકો રૂપિયા એટલા માટે જમા કરાવે છે, જેથી સુરક્ષિત રહે. કેટલાક લોકો વધુ રિટર્ન મેળવવા માટે ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટમાં રોકાણ કરે છે. પરંતુ ત્યારે શું જ્યારે બેન્કમાં જમા રૂપિયા સાથે જ ફેરાફેરી થવા જ લાગે? જી હા... વિદેશી બેન્ક સ્ટાન્ડર્ડ ચાર્ટર્ડ (Standard Chartered)માં એક મોટું કૌભાંડ સામે આવ્યું છે. બેન્કના પ્રાયોરિટી બેન્કિંગ યુનિટ (અમીર ગ્રાહકો માટે એક સ્પેશિયલ સર્વિસ)માં લગભગ 80 કરોડ રૂપિયા હાઈ નેટવર્થ ઈન્ડિવિઝ્યુઅલ (HNIs)ના એકાઉન્ટમાંથી ગુમ થઈ ગયા. આ મામલો નવેમ્બરના મધ્યમાં એક કસ્ટમરની ફરિયાદ બાદ લાઈમલાઈટમાં આવ્યો.

કસ્ટમરની ફરિયાદ બાદ આ મામલાની તપાસ સ્તર-દર-સ્તર કરવામાં આવી અને તે વધુ જટિલ બન્યું. બેન્ક દ્વારા તપાસ કરવામાં રહી છે અને અસરગ્રસ્ત ગ્રાહકોને રૂપિયા પરત કરવાનું વચન આપ્યું છે. પરંતુ તમે વિચારી રહ્યા હશો કે, આખરે આ મામલાને કેવી રીતે અંજામ આપવામાં આવ્યો અને તેના વિશે માહિતી કેવી રીતે મેળવવામાં આવી. ચાલો વિગતવાર જાણીએ.

કેવી રીતે પ્રકાશમાં આવ્યો મામલો?
ETના રિપોર્ટ અનુસાર, આ સમગ્ર મામલાની શરૂઆત એક કસ્ટમરથી થઈ. આ કસ્ટમરે જણાવ્યું કે, તેની ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ (FD)માંથી 2.7 કરોડ રૂપિયા ગુમ થયા છે. બેન્ક દ્વારા આ મામલાને ગંભીરતાથી લીધો અને ઈન્ટરનલ તપાસ શરૂ કરી તો ખુલાસો થયો કે, આ ફક્ત એક કેસ નથી. આમાં ઘણી અમીર બિઝનેસ ફેમિલીઓના HNI ક્લાઈન્ટ્સના ખાતામાંથી રૂપિયા ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા. આ હેરાફેરીથી જોડાયેલા આ તમામ મામલા બેંગલુરુમાં MG રોડ પર સ્થિત બ્રાન્ચમાં થયા. આ મામલામાં ઓછામાં ઓછું 80 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું હોવાનો અંદાજ છે.

બેન્ક કર્મચારી છે મુખ્ય આરોપી
આ સમગ્ર મામલામાં મુખ્ય આરોપી બેન્કનો રિલેશનશિપ મેનેજર નક્કા કિશોર કુમાર છે. હલસુરુ પોલીસે તેમને કસ્ટડીમાં લીધા છે અને ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલી દીધા છે. બેન્કે આ મામલે કાર્યવાહી કરતા તેમને સર્વિસમાંથી ટર્મિનેટ કરી દીધા છે.

કેવી રીતે આપ્યો હેરાફેરીને અંજામ?
નક્કા કિશોર કુમાર પર આરોપ લગાડવામાં આવ્યો છે કે, ગ્રાહકોની સિગ્નેચર ફોર્જ કરી, નકલી FD બોન્ડ બનાવવા અને RTGS દ્વારા થર્ડ-પાર્ટી એકાઉન્ટ્સમાં ફંડ ટ્રાન્સફર કર્યા. આખરે તેણે આટલા રૂપિયાનું શું કર્યું? તપાસમાં ખુલાસો થયો કે, તેણે આ રૂપિયાનો ઉપયોગ સ્ટોક ફ્યુચર્સમાં રોકાણ કરવા માટે કર્યો હતો. તેની હેરાફેરીની કોઈને જાણ ન થાય, તેના માટે તેણે ફેક ઈન્ટરેસ્ટ પેમેન્ટ્સ પણ એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ કરતો રહ્યો.

ફ્રોડ વિશે બેન્કે શું કહ્યું?
સ્ટાન્ડર્ડ ચાર્ટર્ડ બેન્કે આ સમગ્ર ફોડની પુષ્ટિ કરી છે. બેન્કે જણાવ્યું કે, ખાતાધારકોના હિત સર્વોપરી છે. કોઈપણ પ્રકારની ગેરવર્તણૂક માટે બેન્ક શૂન્ય-સહિષ્ણુતાની નીતિ ધરાવે છે. બેન્કે તાત્કાલિક પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી અને વિગતવાર આંતરિક તપાસ કરવા માટે PwCને નિયુક્ત કર્યા. જે લોકોના એકાઉન્ટ અને તેમાં જમા રૂપિયા પર અસર પડી છે, બેન્કે વ્યક્તિગત રીતે એવા લોકોનો સંપર્ક કર્યો છે,

ગુમ થયેલા તમામ રૂપિયા પરત કરાશે
બેન્કે જણાવ્યું કે, ગુમ થયેલા તમામ રૂપિયા પરત કરાશે અને સંબંધિત અધિકારીઓને સંપૂર્ણ સહકાર આપી રહી છે. અત્યાર સુધી પાંચ વધુ ખાતાધારકોએ કુમાર અને બેન્ક સામે આવા જ ફ્રોડની ફરિયાદો નોંધાવી છે. કૌભાંડની કુલ રકમ 5 કરોડ રૂપિયાથી વધુ છે. પરિણામે કર્ણાટક સરકારે આ કેસ બેંગલુરુ સિટી પોલીસ પાસેથી રાજ્ય ક્રિમિનલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ડિપાર્ટમેન્ટ (CID)ને ટ્રાન્સફર કર્યો. આગામી દિવસોમાં સંપૂર્ણ તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે.

