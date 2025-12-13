Prev
સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ કરોડો ગ્રાહકોને આપ્યો ઝટકો, નવા વર્ષ પહેલા સામાન્ય નાગરિકોને કરશે અસર, જાણો

SBI News: સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ કરોડો સામાન્ય લોકોને ઝટકો આપ્યો છે. જો કે તેની અમલવારી પણ નવા વર્ષ પહેલા એટલે કે જાન્યુઆરી 2026 પહેલા જ કરવામાં આવશે. 15 ડિસેમ્બરના રોજ તેનો અમલ કરવાની જાહેરાત કરી છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 13, 2025, 09:34 PM IST

સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ કરોડો ગ્રાહકોને આપ્યો ઝટકો, નવા વર્ષ પહેલા સામાન્ય નાગરિકોને કરશે અસર, જાણો

SBI News: સરકારી માલિકીની બેંક સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના ગ્રાહકો માટે એમિલી રેટ હવે ઘટાડવામાં આવશે. જોકે, બેંકે પસંદગીની ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ (SBI FD) પરના વળતરમાં પણ ઘટાડો કર્યો છે. નવા FD દર 15 ડિસેમ્બરથી અમલમાં આવશે.

કયા સમયગાળા માટે FD દર ઘટાડવામાં આવ્યો છે?

સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ બે વર્ષથી વધુ અને ત્રણ વર્ષથી ઓછી મુદત માટે વ્યાજ દર ઘટાડીને 6.45 ટકાથી ઘટાડીને 6.40 ટકા કરવામાં આવ્યો છે. વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે, દર 6.95 ટકાથી ઘટાડીને 6.90 ટકા કરવામાં આવ્યો છે.

અમૃત વર્ષા વ્યાજ દરમાં પણ ઘટાડો

સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ પણ અમૃત વર્ષા ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પરના વ્યાજ દરમાં ઘટાડો કર્યો છે. આ ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ 444 દિવસ માટે કરવામાં આવે છે. બેંકે સામાન્ય નાગરિકો માટે વ્યાજ દર 6.60 ટકાથી ઘટાડીને 6.40 ટકા કર્યા છે. નવા અમૃત વર્ષા FD દર પણ 15 ડિસેમ્બર, 2025થી અમલમાં આવશે.

વરિષ્ઠ નાગરિકોને હાલમાં અમૃત વર્ષા FD યોજના પર 7.10 ટકા વ્યાજ દર મળે છે, જે SBIએ ઘટાડીને 6.95 ટકા કર્યો છે. સુપર સિનિયર સિટિઝન્સને 15 ડિસેમ્બરથી અમૃત વર્ષા હેઠળ 7.20 ટકાને બદલે 7.10 ટકા વ્યાજ દર મળશે.

SBIએ MCLRમાં પણ કર્યો ઘટાડો

સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ પણ તમામ મુદત માટે MCLRમાં 5 બેસિસ પોઈન્ટનો ઘટાડો કર્યો છે. એક વર્ષનો MCLR 8.75 ટકાથી ઘટાડીને 8.70 ટકા કરવામાં આવ્યો છે.

સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI)એ વ્યાજ દરમાં 0.25 ટકાનો ઘટાડો કર્યો છે, જેનાથી હાલના અને નવા લોન લેનારાઓ માટે લોન સસ્તી થઈ ગઈ છે. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા આ મહિને રેપો રેટમાં 0.25 ટકાનો ઘટાડો કરવામાં આવ્યા બાદ બેંકે આ પગલું ભર્યું છે. આ ઘટાડા સાથે, SBIનો EBLR 0.25 ટકા ઘટીને 7.90 ટકા થઈ જશે. સુધારેલા દરો 15 ડિસેમ્બર, 2025થી અમલમાં આવશે, SBIએ શુક્રવારે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું.

 

