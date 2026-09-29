/શેરબજારમાં હાહાકાર! 4 દિવસમાં ₹14 લાખ કરોડ ડૂબ્યા, જાણો ઘટાડા પાછળના 3 મોટા કારણો

Stock Market Crash Reason: ઘરેલુ શેરબજાર પાછલા સત્રથી ખૂબ જ ખરાબ સ્થિતિમાં આવ્યું છે. ચાર દિવસથી ઓછા સમયમાં સેન્સેક્સ 2,700 પોઈન્ટથી વધુ ઘટ્યો છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, BSE પર લિસ્ટેડ કંપનીઓનું માર્કેટ કેપ 483 લાખ કરોડ રૂપિયાથી ઘટીને 469 લાખ કરોડ રૂપિયા થયું છે. આનો અર્થ એ થયો કે આ સમયગાળા દરમિયાન રોકાણકારોએ 14 લાખ કરોડ રૂપિયા ગુમાવ્યા છે. આ ઘટાડા પાછળના ત્રણ મુખ્ય કારણોમાં અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેની વાતચીતમાં મડાગાંઠને કારણે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો, યુએસ બોન્ડ યીલ્ડમાં વધારો અને સ્થાનિક બજારમાંથી વિદેશી રોકાણકારોનું સતત ઉપાડ માનવામાં આવે છે.
23 સપ્ટેમ્બરે, BSE સેન્સેક્સ 74,828 પર બંધ થયો હતો. 24 સપ્ટેમ્બરે, તે નીચે ખુલ્યો અને 1,247 પોઈન્ટ ઘટીને 73,580 પર બંધ થયો. જો કે, 25 સપ્ટેમ્બરે, સેન્સેક્સ 315 પોઈન્ટ વધીને 73,895 પર બંધ થયો. સોમવાર, 28 સપ્ટેમ્બરના રોજ બંધ થતાં સુધીમાં, તે 1,124 પોઈન્ટ ઘટી ગયો હતો. સેન્સેક્સ 72,771ના ઘણા મહિનાના લોઅર લેવલે બંધ થયો.
આજે, 29 સપ્ટેમ્બર, તે 700થી વધુ પોઈન્ટ ઘટીને 72,064ના લોઅર લેવલે પહોંચ્યો. જોકે, ટ્રેડિંગ હજુ પણ ચાલુ છે. સેન્સેક્સનો સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સ્તર 86,159 છે, જે ડિસેમ્બર 2025માં સેટ કરવામાં આવ્યો હતો.
તેમજ, છેલ્લા ચાર સત્રોમાં નિફ્ટી 23,446થી ઘટીને 22,569 પર આવી ગયો છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, નિફ્ટી 877 પોઈન્ટ ગગડી ગયો છે. આ વર્ષે, નિફ્ટી 15 ટકાથી વધુ ઘટ્યો છે.
બજારમાં ઘટાડા માટે 3 મુખ્ય કારણો
ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો, યુએસ બોન્ડ યીલ્ડમાં વધારો અને વિદેશી રોકાણકારો દ્વારા વેચાણ આ બજાર દબાણ પાછળના મુખ્ય કારણો હોવાનું માનવામાં આવે છે.
1. મોંઘા ક્રૂડ ઓઇલથી બજારને અસર
યુએસ અને ઈરાન વચ્ચેની વાતચીતમાં મડાગાંઠ બાદ તેલના ભાવમાં વધારો થયો. સોમવારે બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ લગભગ 2 ટકા વધીને 106.50 ડોલર પ્રતિ બેરલ થયા. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ફરીથી ખોલવા અને સંઘર્ષનો અંત લાવવાના ઈરાનના પ્રસ્તાવને નકારી કાઢ્યા પછી બજારમાં તેલ પુરવઠા અંગે ચિંતા વધી ગઈ છે.
ભારત વિશ્વના સૌથી મોટા ક્રૂડ ઓઇલ આયાતકારોમાંનો એક છે. તેથી, લાંબા સમય સુધી ઊંચા તેલના ભાવ દેશના આયાત બિલમાં વધારો કરી શકે છે, જેનાથી ફુગાવા અને કોર્પોરેટ માર્જિન પર દબાણ આવી શકે છે.
2. યુએસ બોન્ડ યીલ્ડ 5.2 ટકાથી ઉપર
યુએસ 10-વર્ષના ટ્રેઝરી યીલ્ડ 5.2 ટકાથી ઉપર વધવાથી ભારતીય શેરબજાર પર પણ દબાણ આવ્યું છે. યુએસ બોન્ડ યીલ્ડ ડોલર-ડિનોમિનેટેડ રોકાણોને પ્રમાણમાં આકર્ષક બનાવી શકે છે અને ઉભરતા બજારોમાં વિદેશી મૂડી પ્રવાહને અસર કરી શકે છે.
બજાર એક્સપર્ટના મતે, ઊંચી ઉપજ અને ઊંચી તેલ કિંમતો વૈશ્વિક ફુગાવાની ચિંતાઓને વેગ આપી રહી છે. આનાથી વિશ્વભરમાં લાંબા સમય સુધી ઊંચા વ્યાજ દરની શક્યતા વધી જાય છે.
3. વિદેશી રોકાણકારો તરફથી વેચાણ દબાણ
વિદેશી પોર્ટફોલિયો રોકાણકારો (FPIs) સપ્ટેમ્બરમાં ભારતીય શેર વેચી રહ્યા છે. 25 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં, FPIs એ શેરબજાર દ્વારા આશરે 25,682 કરોડ મૂલ્યના ઇક્વિટી વેચ્યા હતા. જો કે, આ જ સમયગાળા દરમિયાન, તેમણે પ્રાથમિક બજારમાં, એટલે કે IPOમાં આશરે 8,551 કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું છે.