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શેરબજારમાં હાહાકાર! 4 દિવસમાં ₹14 લાખ કરોડ ડૂબ્યા, જાણો ઘટાડા પાછળના 3 મોટા કારણો

Stock Market Crash Reason: ચાર દિવસથી ઓછા સમયમાં સેન્સેક્સ 2,700 પોઈન્ટથી વધુ ઘટ્યો છે. તેવી જ રીતે, છેલ્લા ચાર સત્રમાં નિફ્ટી 23,446થી ઘટીને 22,569 પર આવી ગયો છે. આ બજાર દબાણ મુખ્યત્વે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો, યુએસ બોન્ડ યીલ્ડમાં વધારો અને વિદેશી રોકાણકારો દ્વારા વેચાણને કારણે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 29, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 12:18 PM IST
શેરબજારમાં હાહાકાર! 4 દિવસમાં ₹14 લાખ કરોડ ડૂબ્યા, જાણો ઘટાડા પાછળના 3 મોટા કારણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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