Stock Market Rally: અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધવિરામનું માર્કેટે કર્યું 'ગ્રાન્ડ વેલકમ'...સેન્સેક્સ 2700 પોઈન્ટનો ઉછાળો!
Stock Market Today: આજે શેરબજારમાં જોરદાર તેજી જોવા મળી રહી છે. શરૂઆતના સમયે સેન્સેક્સ 2,700 પોઈન્ટથી વધુ ઉછળ્યો છે, જ્યારે નિફ્ટી 800 પોઈન્ટ ઉછળ્યો છે.
Stock Market: બે અઠવાડિયાથી ચાલી રહેલા અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધવિરામની સીધી અસર શેરબજાર પર પડી હતી. પરંતુ આજનો દિવસ ખુશખબર લઈને આવ્યો છે. 30 શેરોવાળા BSE સેન્સેક્સમાં શરૂઆતના સમયે 2,700 પોઈન્ટથી વધુનો ઉછાળો આવ્યો હતો, જ્યારે NSE નિફ્ટીમાં પણ 800 પોઈન્ટનો જંગી ઉછાળો આવ્યો હતો. વૈશ્વિક બજારોમાં મજબૂત તેજી વચ્ચે શેરબજાર માટે પહેલાથી જ સકારાત્મક સંકેતો ઉભરી રહ્યા હતા.
શેરબજારમાં બુધવારે ટ્રેડિંગ શરૂ થયું ત્યારે, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ સેન્સેક્સ (BSE સેન્સેક્સ) તેના અગાઉના બંધ 74,616.58 ની સરખામણીમાં 77,290 પર ખુલ્યો અને પછી થોડીક સેકન્ડોમાં તેણે તેની ગતિ ઝડપી બનાવી અને 77,392 ના સ્તરે ટ્રેડિંગ કરતો જોવા મળ્યો. નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જના નિફ્ટી ઇન્ડેક્સ (NSE નિફ્ટી) ની વાત કરીએ તો, આ 50 શેરનો ઇન્ડેક્સ તેના અગાઉના બંધ 23,123.65 ની તુલનામાં મોટા ઉછાળા સાથે 23,855 પર ખુલ્યો અને પછી સેન્સેક્સ સાથે આગળ વધતા એક જ ઝટકામાં તે 800 પોઈન્ટના વધારા સાથે 23,938 ના સ્તરે પહોંચી ગયો.
ઈરાન-અમેરિકા વચ્ચે 14 દિવસ સીઝ ફાયર થતાં યુદ્ધના તણાવનો અંત આવી રહ્યો હોવાથી શેરબજારમાં તોફાની તેજી પરત ફરવાને કારણે બુધવારે તમામ કેટેગરીમાં લીલોતરી જોવા મળી. BSE લાર્જકેપમાં સમાવિષ્ટ 30 માંથી 29 શેર બમ્પર ઉછાળા સાથે ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા. ઇન્ડિગો શેર (10%), LT શેર (8%), બજાજ ફાઇનાન્સ શેર (7%), અદાણી પોર્ટ્સ શેર (7%), બજાજા ફિનસર્વ શેર (6.60%), M&M શેર (5.90%). એટરનલ શેર (5.30%). ટાઇટન શેર (5.20%), મારુતિ શેર (5.10%) તેજી સાથે ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા.
આ ઉપરાંત, HDFC બેંક શેર (4.80%), SBI શેર (4%), ICICI બેંક શેર (4%), કોટક બેંક શેર (3.30%) અને રિલાયન્સ શેરમાં પણ લગભગ 3 ટકાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો.
શેરબજારમાં તેજીના મુખ્ય કારણો
શેરબજારમાં તેજી પાછળના મુખ્ય કારણો વિશે વાત કરીએ તો અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના તણાવમાં (US-Iran War Tension End) ઘટાડો અને બંને દેશો વચ્ચે યુદ્ધવિરામ કરાર થયા બાદ બજારના સેન્ટિમેન્ટમાં સુધારો થયો છે. વધુમાં, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં અચાનક ઘટાડાથી તેલ સંકટના કારણે સર્જાયેલા તણાવમાં ઘટાડો થયો છે, જે આ તેજી પાછળનું એક મુખ્ય કારણ છે.
