/ઓગસ્ટથી વધી જશે શેરબજાર બંધ થવાનો સમય, NSE દ્વારા મોટી જાહેરાત!

Stock Market Closing Time: શેરબજારના બંધ થવાનો સમય બદલાઈ રહ્યો છે. આ ફેરફાર ફ્યુચર્સ અને ઓપ્શન્સ ટ્રેડિંગ માટે લાગુ કરવામાં આવી રહ્યો છે. F&O સેગમેન્ટના વેપારીઓ પાસે હવે થોડો લાંબો ટ્રેડિંગ સમય હોઈ શકે છે.
Stock Market Closing Time: નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE)એ જાહેરાત કરી છે કે, ક્લોઝિંગ ઓક્શન સેશન (CAS)ની રજૂઆત સાથે, ઇક્વિટી ડેરિવેટિવ્ઝ સેગમેન્ટ માટે સામાન્ય બજાર બંધ થવાનો સમય 10 મિનિટ વધારીને બપોરે 3:40 વાગ્યા સુધી કરવામાં આવશે. આ ફેરફાર ઓગસ્ટથી અમલમાં આવવાની અપેક્ષા છે.
બંધ થવાનો સમય 3:40 વાગ્યા સુધી લંબાવવામાં આવ્યો
ક્લોઝિંગ ઓક્શન સેશન (CAS) એ ટ્રેડિંગ દિવસના અંતે ટ્રેડિંગનો સમય છે, જ્યારે બજારના સહભાગીઓ ઇક્વિટી એસેટ માટે વાજબી કિંમત નક્કી કરવા માટે ખરીદી અથવા વેચાણ ઓર્ડર આપે છે. શુક્રવારે જારી કરાયેલા એક પત્રમાં, Moneycontrol એ અહેવાલ આપ્યો છે કે, NSE એ બજારના સહભાગીઓને જાણ કરી છે કે ડેરિવેટિવ્ઝ માર્કેટ ઓપરેટરોને રોકડ સેગમેન્ટમાં નવી ક્લોઝિંગ ઓક્શન સ્થાપિત કરવાની મંજૂરી આપવા માટે ઇક્વિટી ડેરિવેટિવ્ઝ કોન્ટ્રેક્ટ્સ માટે સામાન્ય બજાર બંધ થવાનો સમય 3:40 વાગ્યા સુધી લંબાવવામાં આવ્યો છે.
પ્રી-ઓપન સત્ર અને ટ્રેડ મોડિફિકેશન વિન્ડો સહિત અન્ય સત્ર સમય યથાવત રહેશે. F&O સેગમેન્ટ સિવાય કેશ સેગમેન્ટમાં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં.
આ ફેરફાર શા માટે કરવામાં આવી રહ્યો છે?
એક્સચેન્જે જણાવ્યું હતું કે ક્લોઝિંગ ઓક્શન સત્ર દરમિયાન લાગુ કરાયેલ પ્રાઇસ બેન્ડ અને પ્રી-ટ્રેડ રિસ્ક કંટ્રોલ સંબંધિત જોગવાઈઓ ઇક્વિટી ડેરિવેટિવ્ઝ સેગમેન્ટ પર પણ લાગુ થશે. આ પગલું દિવસના અંતે ટ્રેડિંગ પ્રક્રિયા દરમિયાન રોકડ અને ડેરિવેટિવ્ઝ બજારો વચ્ચે સરળ સંક્રમણ અને સુસંગતતા સુનિશ્ચિત કરવાનો છે.
એક્સચેન્જ નિયમો અનુસાર આપમેળે રદ થઈ જશે
ઓપરેશનલ ફેરફારના ભાગ રૂપે, NSE કેશ માર્કેટમાં ક્લોઝિંગ ઓક્શન સત્ર શરૂ થયા પછી જ્યારે પણ સ્ટોક ફ્યુચર્સ કોન્ટ્રેક્ટ્સ માટે ઓપરેશનલ મૂલ્ય મર્યાદા ફરીથી સેટ કરવામાં આવશે ત્યારે માહિતી પ્રદાન કરવામાં આવશે. સુધારેલા પ્રાઇસ બેન્ડની બહાર આવતા બાકી ઓર્ડર હાલના એક્સચેન્જ નિયમો અનુસાર આપમેળે રદ થઈ જશે.
એક્સટેન્શન સાથે શું બદલાશે?
એક્સચેન્જે સ્પષ્ટતા કરી છે કે ડેરિવેટિવ કોન્ટ્રેક્ટ્સના ક્લોઝિંગ ભાવની ગણતરી કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી સિસ્ટમમાં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં. જોકે, ક્લોઝિંગ પ્રાઈસ નક્કી કરવા માટે વપરાતી વોલ્યુમ-વેઇટેડ એવરેજ પ્રાઈસ (VWAP) વિન્ડોની ગણતરી હવે બપોરે 3:10થી 3:40 વાગ્યાની વચ્ચે થયેલા ટ્રેડ્સના આધારે કરવામાં આવશે.
આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણોની નજીક લાવશે તેવી અપેક્ષા
બ્રોકર્સને સલાહ આપવામાં આવી છે કે તેઓ યોગ્ય ઓપરેશનલ નિર્ધારણ સુનિશ્ચિત કરવા માટે વર્તમાન તારીખ પહેલાં તેમની ટ્રેડિંગ એપ્સમાં સંબંધિત કોન્ટ્રેક્ટ ફાઇલો અપડેટ કરે. ક્લોઝિંગ ઓક્શન સત્રોની રજૂઆત બજાર માળખામાં એક મહત્વપૂર્ણ પરિવર્તન છે અને તે કિંમતમાં સુધારો કરશે, ક્લોઝિંગ સમયે બજારની અખંડિતતા વધારશે અને સ્થાનિક બજાર પ્રથાઓને આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણોની નજીક લાવશે તેવી અપેક્ષા છે.
