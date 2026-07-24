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શેર માર્કેટ ક્રેશ! ગણતરીની મિનિટોમાં 4 લાખ કરોડ સ્વાહા, જાણો ઘટાડાના 4 મુખ્ય કારણો

Stock Market Crsah Reason: આજે, સેન્સેક્સ 800 પોઈન્ટ અથવા 1% થી વધુ ઘટીને 75,535ના ઇન્ટ્રાડે નીચા સ્તરે પહોંચ્યો હતો, જ્યારે નિફ્ટી 50 1% અથવા 250 પોઈન્ટ ઘટીને 23,619ના ઇન્ટ્રાડે નીચા સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 24, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 03:28 PM IST
શેર માર્કેટ ક્રેશ! ગણતરીની મિનિટોમાં 4 લાખ કરોડ સ્વાહા, જાણો ઘટાડાના 4 મુખ્ય કારણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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