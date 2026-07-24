/શેર માર્કેટ ક્રેશ! ગણતરીની મિનિટોમાં 4 લાખ કરોડ સ્વાહા, જાણો ઘટાડાના 4 મુખ્ય કારણો

Stock Market Crsah Reason: શુક્રવારે સવારે ભારતીય શેરબજારમાં ભારે વેચવાલી જોવા મળી હતી. બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી 50 લગભગ 1 ટકા ઘટ્યા. 30 શેરોવાળા BSE સેન્સેક્સ 800 પોઈન્ટ અથવા 1 ટકા ઘટીને 75,535ના ઇન્ટ્રાડે લોઅર લેવલે પહોંચ્યો છે. નિફ્ટી 50 250 પોઈન્ટ અથવા 1 ટકા ઘટીને 23,619ના ઇન્ટ્રાડે લોઅર લેવલે પહોંચ્યો છે. આ ઘટાડો તમામ બજાર વિભાગોમાં જોવા મળ્યો. નિફ્ટી મિડકેપ 100 અને નિફ્ટી સ્મોલકેપ 100 સૂચકાંકો પણ લગભગ 1 ટકા ઘટીને બંધ થયા હતા.
આ ભારે વેચવાલીથી રોકાણકારોને મિનિટોમાં આશરે 4 લાખ કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે. BSE પર સૂચિબદ્ધ કંપનીઓનું કુલ માર્કેટ કેપ પાછલા સત્રમાં આશરે 477 લાખ કરોડ રૂપિયાથી ઘટીને 473 લાખ કરોડ રૂપિયા થયું છે.
આજે શેરબજાર કેમ થયું ક્રેશ?
1. ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પ્રતિ બેરલ 100 ડોલરને પાર કરી ગયા
સતત છઠ્ઠા સત્રમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો થયો છે. શુક્રવારે બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલ માટે સપ્ટેમ્બરનો કરાર પ્રતિ બેરલ 101 ડોલરને વટાવી ગયો છે. ગયા અઠવાડિયે 16 ટકાનો વધારો થયા બાદ આ અઠવાડિયે, બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ 15 ટકા વધ્યા છે. સતત ત્રણ મહિનાના ઘટાડા પછી, જુલાઈમાં અત્યાર સુધીમાં બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલ લગભગ 40 ટકા વધ્યું છે.
તેલના વધતા ભાવે ભારતીય અર્થતંત્ર, ફુગાવા અને કોર્પોરેટ નફા પર નકારાત્મક અસર, બજારની ભાવના નબળી પડવાની ચિંતા વધારી છે.
જિયોજિત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સના મુખ્ય રોકાણ વ્યૂહરચનાકાર વીકે વિજયકુમારે જણાવ્યું હતું કે, ઈરાન સમર્થિત હુથીઓ દ્વારા લાલ સમુદ્રમાં સાઉદી ટેન્કરો પર હુમલો બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ $100ની નજીક પહોંચવાનું મુખ્ય કારણ છે. આટલી ઊંચી કિંમત ભારતની ચુકવણી સંતુલનની ચિંતાઓને પુનર્જીવિત કરે તેવી શક્યતા છે.
2. યુએસ-ઈરાન સંઘર્ષ
બજારને ચિંતા છે કે યુએસ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષનો કોઈ અંત દેખાતો નથી. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ઈરાન સામે નવી મોટી લશ્કરી કાર્યવાહી શરૂ કરવાનું વિચારી રહ્યા છે. આ દરમિયાન, યુએસ સૈન્યએ ગુરુવારે મોડી રાત્રે ઈરાન પર હુમલાઓની તેની લેટેસ્ટ શ્રેણી પૂર્ણ કરી, જે યુએસ હુમલાઓની સતત 13મી રાત્રે છે.
3. યુએસ બોન્ડ ઉપજમાં વધારો
યુએસ બોન્ડ ઉપજમાં વધારો ચાલુ છે, જેના કારણે ભારત જેવા ઉભરતા બજારોમાંથી નોંધપાત્ર વિદેશી મૂડી બહાર નીકળવાનું જોખમ વધી રહ્યું છે. બેન્ચમાર્ક યુએસ 10-વર્ષ બોન્ડ ઉપજ આ મહિનામાં અત્યાર સુધીમાં 6.5 ટકાથી વધીને 4.711 ટકા પર પહોંચી ગયો છે.
વિજયકુમારે કહ્યું કે, જ્યારે યુએસ બોન્ડની ઉપજ વધે છે, ત્યારે વિદેશી રોકાણકારો ઉભરતા બજારના શેરોમાંથી નાણાં ઉપાડે છે અને ઘરે સુરક્ષિત દેવા સાધનોમાં રોકાણ કરે છે. યુએસ 10 વર્ષ ઉપજ 4.7 ટકા સુધી પહોંચે છે, તે વૈશ્વિક બજારો માટે નકારાત્મક છે. આ નજીકના ગાળાનું જોખમ ઊભું કરે છે.
4. ટ્રમ્પનું ટેરિફ યુદ્ધ
અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પનું તેમના વેપારી ભાગીદારો સામે ટેરિફ વોર ફરી શરૂ થયું છે. છેલ્લા બે અઠવાડિયામાં, યુએસ વહીવટીતંત્રે બ્રાઝિલ પર 25%, કેનેડા પર 50% અને જેનેરિક દવાઓ પર 200% સુધીના ટેરિફની જાહેરાત કરી છે. ગુરુવારે, 60 વેપારી ભાગીદારો પર 10% થી 12.5% સુધીના નવા ટેરિફ લગાવવામાં આવ્યા હતા.
યુએસએ કલમ 301 હેઠળ ઘણા દેશો પર 10% અને 12.5%ના નવા ટેરિફ દરોની જાહેરાત કરી હતી, જેમાં ભારતને 10%ની નીચી શ્રેણીમાં મૂકવામાં આવ્યું હતું.
યુએસના નવા ટેરિફથી એવી માન્યતા મજબૂત થઈ છે કે ટેરિફ ટ્રમ્પની નીતિઓના મૂળમાં રહેશે. આનાથી એવી આશંકા ઉભી થઈ છે કે તેઓ વૈશ્વિક અર્થતંત્ર પર બોજ પાડી શકે છે અને યુએસ ફુગાવાને વેગ આપી શકે છે, જેના કારણે લાંબા સમય સુધી ઊંચા વ્યાજ દરો થઈ શકે છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.