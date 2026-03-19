Stock Market Crash: શેર બજાર ખુલતાની સાથે જ ક્રેશ, સેન્સેક્સ 1900 પોઈન્ટ ગગડ્યો, નિફ્ટી પણ ધડામ, જાણો કયા શેર પછડાયા?
Share Market Crash Today: મિડલ ઈસ્ટમાં ભડકેલી યુદ્ધની જ્વાળાઓ અને ધીરે ધીરે ઓઈલ યુદ્ધમાં ફેરવાઈ રહેલી પરિસ્થિતિએ આજે માર્કેટમાં કોહરામ મચાવી દીધો. ભારતીય બજારો ખુલતા જ ક્રેશ થયા. નિફ્ટી અને ઈન્ડેક્સ ધડામ થયા. જાણો કેમ આવું થયું અને કયા શેરોને સૌથી વધુ અસર થઈ?
- મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલતું યુદ્ધ હવે ઓઈલ યુદ્ધમાં ફેરવાયું!
- અનેક ખાડી દેશોના ઓઈલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર્સ પર હુમલા
- ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઉછાળાના પગલે માર્કેટમાં કડાકાની સ્થિતિ
Share Market Crash: ઈરાન-ઈઝરાયેલ અમેરિકાના યુદ્ધે ભીષણ સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધુ છે. હવે તો ઓઈલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર હુમલાઓ થવા માંડ્યા છે. મિડલ ઈસ્ટમાં થઈ રહેલું યુદ્ધ હવે એક મોટા ઓઈલ યુદ્ધમાં ફેરવાઈ રહ્યું છે. ખાડી દેશોમાં રહેલા ઓઈલ ગેસ પ્લાન્ટ્સ પર મિસાઈલો પડવાથી વૈશ્વિક બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં તેજી આવી રહી છે અને અચાનક બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવ 113 ડોલર પ્રતિ બેરલ પહોંચ્યા છે. જેના પગલે એશિયન બજારોમાં કોહરામ મચ્યો છે. ભારતીય શેર બજારો તો ખુલતાની સાથે જ ધડામ થયા.
શેર બજારમાં ગુરુવારે આવેલા આ મોટા કડાકામાં સૌથી વધુ બેંકિંગ અને ઓટો શેર વિખરાયેલા જોવા મળ્યા. નિફ્ટી બેંક પોતાના ઓપનિંગ સાથે જ લગભગ 3 ટકા આસપાસ તૂટ્યો. જ્યારે નિફ્ટી ઓટોમાં પણ લગભગ એટલો જ કડાકો જોવા મળ્યો છે. ખાસ વાત એ છે કે મિડલ ઈસ્ટમાં ઓઈલ વોર વધવાના કારણે શેર બજારનો માપક એટલે કે India VIXમાં અચાનક ઉછાળો આવ્યો છે. જે છેલ્લા ત્રણ દિવસથી સતત ઘટી રહ્યો હતો. તેમાં એકદમ 15 ટકાની આસપાસ ઉછાળો આવ્યો જે બજારમાં આવનારા દિવસમાં તગડા ઉતાર ચડાવનો સંકેત દર્શાવે છે.
સેન્સેક્સ-નિફ્ટી ક્રેશ
બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જનો 30 શેરોવાળો સેન્સેક્સ ઈન્ડેક્સ ગુરુવારે ખુલતાની સાથે જ 1900 પોઈન્ટ ગગડ્યો જ્યારે નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો સૂચકઆંક નિફ્ટી પણ 550 પોઈન્ટથી વધુ તૂટીને ખુલ્યો. ગુરુવારે કારોબારની શરૂઆતમાં સેન્સેક્સ ગઈ કાલના બંધ 76,704 પોઈન્ટથી ગગડીને 74,750 પર આજે ખુલ્યો હતો. ત્યારબાદ ગણતરીની પળોમાં તે તૂટીને 74,685 સુધી પહોંચ્યો. સેન્સેક્સ બાદ નિફ્ટીમાં પણ સ્થિતિ કથળી અને તે ગઈ કાલના બંધ 23,777ની સરખામણીએ મોટા કડાકા સાથે 23,197 પર ખુલ્યો હતો.
વિદેશી બજારોમાં પણ કોહરામ
ભારતીય શેર બજારોની આ સ્થિતિની સંકેત પહેલેથી મળી રહ્યા હતા. કારણ કે ઈરાને કતારમાં મોટા એલએજી પ્લાન્ટ પર કરેલા હુમલા અને ખાડી દેશોના કાઉન્ટ એટેકના પગલે અચાનક ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ દોડવા લાગ્યા અને 113 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર પહોંચ્યા. જેના કારણે બજાર ચિંતામાં સપડાયું અને એશિયન બજારમાં કોહરામ મચ્યો.
જાપાનનો નિક્કેઈ ઈન્ડેક્સ 1500 અંકથી વધુ તૂટ્યો, જ્યારે હોંગકોંગનો હેંગસેંગ 500થી વધુ અંક ગગડ્યો. દક્ષિણ કોરિયાનો કોસ્પી ઈન્ડેક્સ પણ 1.50 ટકાથી વધુ નીચે આવ્યો. આ ઉપરાંત અન્ય વિદેશી બજારો પણ લાલ નિશાનમાં જોવા મળ્યા.
સૌથી વધુ આ શેરો તૂટ્યા
લાંબા કડાકા બાદ શેર બજારમાં છેલ્લા ત્રણ દિવસથી તેજી જોવા મળી રહી હતી. પરંતુ મિડલ ઈસ્ટમાં વકરેલી પરિસ્થિતિના કારણે રોકાણકારોમાં ફરીથી ગભરાહટ જોવા મળી. ગુરુવારે શરૂઆતી કારોબારમાં સૌથી વધુ જે શેરો પર અસર જોવા મળી તેમાં બીએસઈ લાર્જકેપમાં સામેલ HDFC Bank Share (4.50%) ઉપરાંત નીચેના શેરો સામેલ છે.
- LT Share (3.50%)
- Eternal Share (3%)
- Bajaj Finance Share (2.80%)
- Axis Bank Share (2.75%)
- Asian Paints Share (2.60%)
- Kotak Bank Share (2.56%)
- M&M Share (2.40%)
- Adani Ports Share (2.35%)
- IndiGo Share (2.30%)
