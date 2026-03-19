Stock Market Crash: ભારતીય શેરબજારમાં 'બ્લડબાથ', આખરે કેમ ડૂબી ગયા રોકાણકારોના 9 લાખ કરોડ રૂપિયા? આ છે 7 મોટા કારણ
Sensex Crash: સેન્સેક્સ 2,100 પોઈન્ટ તૂટ્યો તો નિફ્ટીએ પણ ડૂબકી લગાવી છે. HDFC બેંકના સંકટથી લઈને ક્રૂડ ઓઈલના વધતા ભાવ સુધી, આખરે કેમ ડૂબી ગયા રોકાણકારોના 9 લાખ કરોડ રૂપિયા? જાણો બજારમાં આવેલી આ તબાહી પાછળના એ 7 મુખ્ય કારણો જેણે દલાલ સ્ટ્રીટને હચમચાવી દીધું.
Sensex Crash: ભારતીય શેરબજારમાં છેલ્લા ત્રણ દિવસથી ચાલી રહેલી તેજી પર આજે માત્ર બ્રેક જ નથી લાગી, પરંતુ બજાર ખરાબ રીતે ધરાશાયી થયું છે. ગુરુવારે બપોરના કારોબારમાં સેન્સેક્સ 2,086 પોઈન્ટ (2.72%) ઘટીને 74,617 પર આવી ગયો, જ્યારે નિફ્ટી 650 પોઈન્ટ (2.73%) ના ભારે ઘટાડા સાથે 23,128 ના સ્તર પર ટ્રેડ કરતો જોવા મળ્યો હતો. આ ઘટાડાથી BSE પર લિસ્ટેડ કંપનીઓનું માર્કેટ કેપ આશરે 9 લાખ કરોડ રૂપિયા ઘટી ગયું છે.
બજારમાં હાહાકારના 7 મોટા કારણો
1. ક્રૂડ ઓઈલની કિંમતોમાં આગ:
વૈશ્વિક બેન્ચમાર્ક બ્રેન્ટ ક્રૂડ 3.77% ઉછળીને 111.4 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર પહોંચી ગયું છે. ભારત જેવા તેલ આયાતકાર દેશ માટે 110 ડોલરથી ઉપરનો ભાવ અર્થતંત્ર (મેક્રો) માટે અત્યંત ખરાબ સંકેત છે.
2. HDFC Bank માં ભારે વેચવાલી:
બેંકના ચેરમેન અતનુ ચક્રવર્તીના રાજીનામા બાદ HDFC બેંકના શેરમાં 9% સુધીનો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. છેલ્લા બે વર્ષમાં આ સૌથી મોટો ઈન્ટ્રાડે ઘટાડો છે. નિફ્ટીમાં આ બેંકનું વેઇટેજ ખૂબ વધારે હોવાથી તેણે આખા ઈન્ડેક્સને નીચે ખેંચી લીધો.
3. યુએસ ફેડનું કડક વલણ:
યુએસ ફેડરલ રિઝર્વે વ્યાજ દરો સ્થિર રાખ્યા, પરંતુ સંકેત આપ્યો કે મોંઘવારી અને તેલની કિંમતોના કારણે રેટ કટ (વ્યાજ દરમાં ઘટાડો) ની શક્યતા ઓછી છે. આનાથી રોકાણકારોનું સેન્ટિમેન્ટ બગડ્યું.
4. વિદેશી રોકાણકારો (FIIs) ની ભાગદોડ:
વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો સતત ભારતીય બજારમાંથી નાણાં પાછા ખેંચી રહ્યા છે. બુધવારે જ તેમણે ₹2,714 કરોડની ઈક્વિટી વેચી હતી, જે પ્રક્રિયા આજે પણ ચાલુ રહી.
5. નબળા ગ્લોબલ સંકેતો:
માત્ર ભારત જ નહીં, પરંતુ એશિયાના અન્ય બજારો (જાપાનનો નિક્કી, હોંગકોંગનો હેંગસેંગ અને ચીનનો શાંઘાઈ) પણ લાલ નિશાનમાં બંધ થયા. અમેરિકી બજારો પણ બુધવારે 2026 ના તેના લઘુત્તમ સ્તરે બંધ થયા હતા.
6. ઇન્ડિયા વિક્સ (India VIX) માં ઉછાળો:
બજારમાં ડરને માપતો ઇન્ડેક્સ India VIX 16% વધીને 21.72 પર પહોંચી ગયો. વિક્સનું વધવું બજારમાં ભારે અસ્થિરતા અને ડરનો સંકેત આપે છે.
7. ચોતરફ વેચવાલી:
નિફ્ટીના તમામ 16 સેક્ટોરલ ઇન્ડેક્સ લાલ નિશાનમાં જોવા મળ્યા હતા. બેંકિંગ અને ફાઇનાન્શિયલ સ્ટોક્સમાં 3-3% નો ઘટાડો રહ્યો. માત્ર રિલાયન્સ, ONGC અને કોલ ઇન્ડિયા જેવા કેટલાક શેર જ લીલા નિશાનમાં ટકી શક્યા.
હવે આગળ શું?
બજારના નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે નિફ્ટી માટે 23,111 નું સ્તર અત્યંત મહત્વનું છે. જો તે આની નીચે સરકે છે, તો ઘટાડો વધુ ઊંડો થઈ શકે છે. બજારમાં મજબૂતી પરત આવવા માટે નિફ્ટીનું 23,450 ની ઉપર ટકવું જરૂરી છે.
