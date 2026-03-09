Stock Market Crash: ગણતરીની પળોમાં 13 લાખ કરોડ સ્વાહા, શેર બજારમાં આવી ગયો છે તબાહીનો દોર, 10% તૂટશે માર્કેટ!
Iran-Israel War Effect: નવા અઠવાડિયાના પહેલા જ કારોબારી દિવસે આજે શેર બજારમાં ભારે કડાકાનો માહોલ જોવા મળ્યો છે. ગણતરીની મિનિટોમાં રોકાણકારોના 13 લાખ કરોડ જેટલી મૂડીનું ધોવાણ થઈ ગયું છે. એક્સપર્ટ શું ચેતવણી આપે છે તે પણ જાણો.
- આજે બજારમાં જોરદાર કડાકો, સેન્સેક્સ-નિફ્ટી બંને ધડામ થયા.
- ગણતરીની મિનિટોમાં રોકાણકારોના 13 લાખ કરોડ રૂપિયાનું ધોવાણ થયું.
- એક્સપર્ટનું કહેવું છે કે યુદ્ધના પગલે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ વધ્યા છે જેની અસરથી માર્કેટ હજુ તૂટી શકે.
Stock Market Crash Iran-Israel War: મીડલ ઈસ્ટમાં જે તણાવ જોવા મળી રહ્યો છે તેની અસર શેર બજાર પર જોવા મળી રહી છે. શેર બજારમાં રોકાણ કરનારાઓ માટે સપ્તાહનો પહેલો કારોબારી દિવસ ખુબ જ ખરાબ સાબિત થયો. સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બંને ખુલતાની સાથે જ ધડામ થયા. બીએસઈ સેન્સેક્સ જ્યાં 2400 પોઈન્ટ કરતા વધુ ગગડ્યો ત્યાં નિફ્ટી પણ 700 અંકથી વધુ તૂટ્યો. આ ભયંકર ક્રેશના પગલે બજાર ખુલ્યા બાદ માત્ર પાંચ મિનિટમાં રોકાણકારોના 13 લાખ કરોડથી વધુ સ્વાહા થયા. બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ પર લિસ્ટેડ કંપનીઓની માર્કેટ કેપ ઘટીને 436 લાખ કરોડ રૂપિયા થઈ ગઈ. એક્સપર્ટ્સનું માનવું છે કે આગળ બજારમાં હજુ પણ કડાકો જોવા મળી શકે છે.
શું કહે છે એક્સપર્ટ્સ
મની કંટ્રોલના રિપોર્ટ મુજબ વિકાસ ખેમાની (Carnelian Asset Managementના સંસ્થાપક)નું માનવું છે કે મીડલ ઈસ્ટમાં વધતા તણાવ અને ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઉછાળાના પગલે શેર બજાર 10 ટકા જેટલું તૂટી શકે છે. જો કે તેઓ માને છે કે રોકાણ કરવું હોય તો આ સારો સમય છે. અત્રે જણાવવાનું કે એક્સપર્ટનું માનવું છે કે ક્રૂડ ઓઈલનો ભાવ 100 ડોલર પ્રતિ બેરલ પાર પહોંચવાના કારણે બજાર પર દબાણ જોવા મળી શકે છે.
ભારતીય શેર બજારોની સ્થિતિ પર બોલતા ખેમાનીએ કહ્યું કે કોઈ પણ સારા સમાચાર ઘરેલુ બજારમાં તેજી લાવી શકે છે. જ્યારે કોઈ પણ ખરાબ સમાચાર વિપરિત અસર કરીને માર્કેટ તોડી શકે છે. ખેમાની રોકાણકારોને બેંક, ફાર્મા જેવા સેક્ટર પર ધ્યાન આપવાની વાત કરે છે.
રોકાણકારોના 13 લાખ કરોડ સ્વાહા
અત્રે જણાવવાનું કે આજે બજાર ખુલતાની સાથે જે ક્રેશ થયું તેમાં રોકાણકારોને 13 લાખ કરોડ રૂપિયા માત્ર ગણતરીની મિનિટોમાં ડૂબી ગયા છે. રોકાણકારોએ નવા અઠવાડિયાના પહેલા જ કારોબારી દિવસે ભારે નુકસાનનો સામનો કરવો પડ્યો છે. મીડલ ઈસ્ટમાં તણાવની અસર ક્રૂડ ઓઈલ પર જોવા મળી રહી છે. છેલ્લા એક વર્ષમાં ક્રૂડ ઓઈલનો ભાવ 25 ટકાથી વધુ ઉછળ્યો છે. આ જ કારણ છે કે સાડા ત્રણ વર્ષમાં પહેલીવાર ક્રૂડ ઓઈલનો ભાવ 115 ડોલર પ્રતિ બેરલ પાર પહોંચી ગયો છે.
કઈ કંપનીઓના તૂટ્યા શેર
શેર બજારમાં કડાકા પાછળના કારણોની વાત કરીએ તો સૌથી મોટું કારણ ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાના ઈરાન સાથેના યુદ્ધને પગલે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં જે બંપર તેજી આવી છે તે હોઈ શકે છે. જેની અસર ઓઈલ કંપનીઓના શેરો પર જોવા મળી છે અને તે 7 થી 9 ટકા સુધી ગગડ્યા છે. છેલ્લી માહિતી મુજબ BPCL શેર 7.49 ટકા તૂટીને 326.25 પર, HPCL શેર 8.67 ટકા તૂટીને 370.10 રૂપિયા, IOCL શેર 7.29 ટકા તૂટીને 156.30 રૂપિયા પર આવી ગયા.
(Disclaimer: આ અહેવાલમાં અપાયેલી માહિતી એક્સપર્ટ ઓપિનિયન આધારિત છે, રોકાણની સલાહ નથી. શેર બજારમાં રોકાણ જોખમને આધીન છે અને રોકાણ પહેલા તમારા એડવાઈઝરની સલાહ ચોક્કસપણે લેવી)
