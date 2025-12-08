શેરબજારમાં ભૂકંપ! 600 પોઈન્ટ ઘટ્યો સેન્સેક્સ, જાણો કેમ ઘટી રહ્યું છે શેર માર્કેટ
Share Market Crash Reason: સોમવારે શેરબજારમાં ભારે ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. શેરબજાર 600 પોઈન્ટ નીચે ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે, અને નિફ્ટી 50 પણ 225 પોઈન્ટથી વધુ ઘટ્યો છે. ડિફેન્સ અને ઈન્ડિગોના શેરમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. જાણો આજે શેરબજાર કેમ ઘટી રહ્યું છે?
Share Market Crash Reason: 8 ડિસેમ્બર, સોમવારે, ભારતીય શેરબજારમાં ભૂકંપ આવ્યો હતો. સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બંનેમાં ઘટાડો નોંધાયો હતો. નિફ્ટી 50 225.90 પોઈન્ટ (0.86%) ઘટીને 25960.55 પર બંધ થયો હતો, અને સેન્સેક્સ 609.68 પોઈન્ટ (0.71%) ઘટીને 85102.69 પર બંધ થયો હતો. નિફ્ટી બેંક 538.65 પોઈન્ટ ઘટીને 59238.55 પર બંધ થયો હતો. નિફ્ટી IT 112.95 પોઈન્ટ ઘટીને 38590.70 પર બંધ થયો હતો, અને BSE સ્મોલકેપ 1126.09 પોઈન્ટના મોટા ઘટાડા સાથે 49967.14 પર બંધ થયો હતો.
એક જ સત્રમાં રોકાણકારોએ 7 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધુનું નુકસાન કર્યું, કારણ કે BSE-લિસ્ટેડ કંપનીઓનું કુલ બજાર મૂડી અગાઉના સત્રમાં ₹471 લાખ કરોડથી ઘટીને આશરે ₹463.6 લાખ કરોડ થયું હતું. ઇન્ડિગો એરલાઇન્સ અને સંરક્ષણ શેરોમાં પણ આજે ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.
આજે શેરબજાર કેમ ઘટ્યું
રોકાણકારોએ આજે શેરબજારમાં વિવિધ સેગમેન્ટમાં શેર વેચ્યા. બજારમાં ઘટાડાનાં મુખ્ય કારણોમાં ભારતીય રૂપિયામાં નબળાઈ, વિદેશી મૂડીનો સતત પ્રવાહ, યુએસ ફેડના નીતિગત નિર્ણય પહેલા સાવચેતી અને જાપાની બોન્ડ યીલ્ડમાં વધારો શામેલ છે.
- રૂપિયામાં નબળાઈ
ભારતીય રૂપિયો તેના રેકોર્ડ નીચા સ્તરે છે. સોમવારે, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો અને વિદેશી મૂડીનો સતત પ્રવાહને કારણે સ્થાનિક ચલણ યુએસ ડોલર સામે 90.15 પર આવી ગયું. આનાથી બજારની ભાવનાને નોંધપાત્ર ફટકો પડ્યો હોય તેવું લાગે છે.
- FII દ્વારા સતત વેચાણ
FII આ વર્ષે જુલાઈથી ભારતીય ઇક્વિટી વેચી રહ્યા છે. રોકડ સેગમેન્ટમાં, તેઓએ જુલાઈથી 1.60 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધુ મૂલ્યના ભારતીય શેર વેચ્યા છે. ડિસેમ્બરમાં માત્ર પાંચ સત્રોમાં, તેમણે ભારતીય બજારમાં 10,404 કરોડ રૂપિયાના શેર વેચી દીધા છે.
- યુએસ ફેડ નીતિના પરિણામ પહેલા રોકાણકારો સાવધાન
બજારનું ધ્યાન 10 ડિસેમ્બરે યુએસ ફેડના વ્યાજ દરના નિર્ણય પર છે. જ્યારે એવી મજબૂત અપેક્ષા છે કે સેન્ટ્રલ બેંક 25 બેસિસ પોઈન્ટનો દર ઘટાડશે, ત્યારે છૂટક રોકાણકારો કોઈપણ નકારાત્મક આશ્ચર્યની અસરથી બચવા માટે વેચાણ કરી રહ્યા છે.
- ભારત-યુએસ વેપાર કરાર અંગે અનિશ્ચિતતા
જ્યારે ભારત અને યુએસ તરફથી સંભવિત સોદા અંગે સકારાત્મક સંકેતો મળ્યા છે, ત્યારે સોદાના સમય અને અંતિમ સ્વરૂપ અંગે અનિશ્ચિતતા રહે છે. બ્લૂમબર્ગના અહેવાલ મુજબ, યુએસ સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટના એક વરિષ્ઠ અધિકારી આ અઠવાડિયે વેપાર કરાર પર વાતચીત ચાલુ રાખવા માટે ભારતની મુલાકાત લેશે.
