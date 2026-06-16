Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /નાદાર... 6.5 લાખ લોકોના પૈસા ડૂબી ગયા; આ કંપની હવે શેરબજારમાંથી બહાર થશે

નાદાર... 6.5 લાખ લોકોના પૈસા ડૂબી ગયા; આ કંપની હવે શેરબજારમાંથી બહાર થશે

નાદાર થવા અને અદાણી ગ્રુપ દ્વારા તેને ખરીદ્યા બાદ પણ જયપ્રકાશ એસોસિએટ લિમિટેડ શેર બજારમાંથી બહાર થઈ રહી છે. તેવામાં 6.5 લાખ રોકાણકારોને તેના શેરમાં લાગેલા પૈસા પરત મળશે નહીં.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 16, 2026, 09:28 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:28 PM IST
નાદાર... 6.5 લાખ લોકોના પૈસા ડૂબી ગયા; આ કંપની હવે શેરબજારમાંથી બહાર થશે

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
નાદાર... 6.5 લાખ લોકોના પૈસા ડૂબી ગયા; આ કંપની હવે શેરબજારમાંથી બહાર થશે
Jaiprakash Asociate Share2 min ago
2
uddhav thackeray41 min ago
3
Food Adulteration Gujarat1 hr ago
4
pm kisan yojana1 hr ago
5
8th Pay Commission2 hrs ago