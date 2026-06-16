/નાદાર... 6.5 લાખ લોકોના પૈસા ડૂબી ગયા; આ કંપની હવે શેરબજારમાંથી બહાર થશે

શેર બજારમાં ઘણી કંપનીઓ રોકાણકારોને શાનદાર રિટર્ન આપે છે તો કેટલીક કંપનીઓ રોકાણકારોના પૈસા ફસાવે છે. આજે અમે એક એવા શેર વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ જેણે રોકાણકારોના બધા પૈસા ડૂબાડી દીધા અને હવે તેને સ્ટોકમાર્કેટમાંથી ડી-લિસ્ટ કરવાની મંજૂરી આપી દેવામાં આવી છે.
જોકે આ કંપનીના શેર ઘણા સમયથી માર્કેટમાં કારોબાર કરી રહ્યાં નથી અને હવે તેને સ્ટોક માર્કેટમાંથી બહાર કરી દેવામાં આવશે. માર્કેટમાંથી બહાર થયા બાદ 6.5 લાખ ઈન્વેસ્ટરોના પૈસા ડૂબી જશે. કોઈ રોકાણકારને એક રૂપિયો પણ મળશે નહીં.
અમે જે શેરની વાત કરી રહ્યાં છીએ તેનું નામ જયપ્રકાશ એસોસિએટ લિમિટે છે. થોડા સમય પહેલા અદાણી ગ્રુપે આ કંપની ખરીદી છે. હવે આ કંપની ભારતીય શેર બજારમાંથી બહાર થવા જઈ રહી છે. કંપનીને નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ (NCLT) ની લીલી ઝંડી મળ્યા બાદ હવે સ્ટોક એક્સચેન્જોએ પણ ડીલિસ્ટિંગને અંતિમ મંજૂરી આપી દીધી છે.
18 જૂને બહાર થઈ જશે આ કંપની
18 જૂન 2026થી જયપ્રકાશ એસોસિએટ્સના શેરનું ટ્રેડિંગ શેરબજારમાં સંપૂર્ણ રીતે બંધ થઈ જશે. કારણ કે કંપની નાદાર થઈ ગઈ છે. તેને 17 માર્ચે NCLTની અલ્હાબાદ બેન્ચે નાદારી અને નાદારી કોડ (IBC), 2016 ની કલમ 31 હેઠળ રિઝોલ્યુશન પ્લાનને મંજૂરી આપી હતી. નાદાર થયા બાદ અદાણી ગ્રુપે તેને 14000 કરોડથી વધુ રકમમાં ખરીદી હતી.
6.5 લાખ શેરધારકોના પૈસા થયા ઝીરો
કંપની નાદાર થવાથી સૌથી મોટો ઝટકો તે રોકાણકારોને લાગ્યો છે, જેની પાસે કંપનીના શેર હતા. નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જના આંકડા પ્રમાણે કંપનીમાં 71.23 ટકા ભાગીદારી પબ્લિકની પાસે છે. લગભગ 6.5 લાખ શેરધારકોને કોઈ વળતર મળશે નહીં, કારણ કે કંપની નાદાર થયા બાદ કોઈ સ્ટોક હોલ્ડર્સ પેટર્ન રાખવામાં આવશે નહીં.
રિઝોલ્યુશન પ્લાનના નિયમો પ્રમાણે જયપ્રકાશ એસોસિએટ્સના વર્તમાન શેરધારકોને તેના શેરના બદલામાં કોઈ પૈસા મળશે નહીં. કંપનીનું જૂનું શેરહોલ્ડિંગ માળખું સંપૂર્ણ રીતે ખતમ કરી દેવામાં આવશે. એટલે કે રોકાણકારોએ લગાલેલા પૈસા ડૂબી ગયા છે અને તેની પાસે ઉપલબ્ધ શેરની કિંમત હવે શૂન્ય થઈ ગઈ છે.
શું કરે છે કંપની?
જેએએલનો કારોબાર અલગ-અલગ ક્ષેત્રમાં ફેલાયેલો છે, જેમાં નિર્માણ, રિયલ એસ્ટેટ, વીજળી અને હોટલ સામેલ છે. આ સિવાય તેની એક ફોર્મ્યુલા વન સર્કિટ પણ છે. શેરનું માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન 50,000 કરોડ રૂપિયા હતું. એક્સચેન્જના આંકડા અનુસાર 31 માર્ચ 2026 સુધી ICICI બેંકની કંપનીમાં 7.7 ટકા ભાગીદારી હતી.
JALનું ડીલિસ્ટ થવું રોકાણકારો માટે એક બોધપાઠ છે કે ઓછી કિંમતવાળો શેર નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે છે અને મોટું દેવું એક ખતરો છે. તેવામાં સસ્તા શેરની જગ્યાએ મજબૂત શેરમાં રોકાણ કરવું જોઈએ.