Stock Market Holiday: કાલે બુધવારે બંધ રહેશે શેર બજાર, બેંકમાં પણ રજા, જાણો કેમ
એક્સચેન્જ દ્વારા જારી હોલિડે કેલેન્ડર અનુસાર, 5 નવેમ્બરે ઈક્વિટી, ડેરિવેટિવ્સ, સિક્યોરિટીઝ લેન્ડિંગ એન્ડ બોરોઇંગ (SLB) અને કરન્સી ડિરેવેટિવ્સ સાથે જોડાયેલા ટ્રાન્ઝેક્શન થશે નહીં. એટલે કે આ દિવસે રોકાણકારો કોઈ પ્રકારના ટ્રેડિંગ ઓર્ડર આપી શકશે નહીં.
Trending Photos
Stock Market Holiday: દેશભરમાં બુધવાર, 5 નવેમ્બર 2025ના ગુરૂ નાનક જયંતિ પર ભારતીય શેર બજાર બંધ રહેશે. આ દિવસે દેશના મુખ્ય સ્ટોક એક્સચેન્જ નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) અને બીએસઈ (BSE) પર બધા પ્રકારના કારોબાર સ્થગિત રહેશે. એક્સચેન્જ દ્વારા જારી હોલિડે કેલેન્ડર અનુસાર, 5 નવેમ્બરે ઈક્વિટી, ડેરિવેટિવ્સ, સિક્યોરિટી લેન્ડિંગ એન્ડ બોરોઇંગ અને કરન્સી ડેરિવેટિવ્સના ટ્રાન્ઝેક્શન થશે નહીં.
આગામી રજા ક્રિસમસ પર
એનએસઈની રજા યાદી પ્રમાણે આગામી ટ્રેડિંગ હોલિડે 25 ડિસેમ્બર (ક્રિસમસ) પર આવશે. ત્યારબાદ ડિસેન્બરના અંતિમ સપ્તાહ સુધી સામાન્ય રૂપથી માર્કેટ ચાલું રહેશે.
2025મા કુલ 14 દિવસી રજા
વર્ષ 2025 માટે એનએસઈ અને બીએસઈએ કુલ 14 દિવસની રજા જાહેર કરી હતી. તેમાં સાપ્તાહિક શનિવાર અને રવિવારની રજા સામેલ નથી. આ સિવાય જો કોઈ વિશેષ રાજ્યમાં પ્રાદેશિક તહેવારોને કારણે બેંક કે અન્ય સંસ્થાઓ બંધ રહે છે તો તેની સીમિત અસર બજારની ગતિવિધિઓ પર પણ પડે છે.
બેંક પણ રહેશે બંધ
ગુરૂ નાનક જયંતિના અવસર પર ધણા રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં બેંક બંધ રહેશે. પરંતુ આ રજા રાજ્યપ્રમાણે નક્કી કરવામાં આવે છે, તેથી બધી જગ્યાએ એક સાથે બેન્કિંગ સેવાઓ પ્રભાવિત થશે નહીં. ગ્રાહક જરૂરી સેવા માટે નેટ બેન્કિંગ અને મોબાઇલ બેન્કિંગનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે