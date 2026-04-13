બજાર ખુલતા જ રોકાણકારો રાતા પાણીએ રડ્યા, 8 લાખ કરોડનું ધોવાણ, આ શેરોમાં ભારે કડાકો
Stock Market Crash: આજે ભારતીય બજારો ખુલતાની સાથે જ લોહીયાળ જોવા મળી રહ્યા છે. ગણતરીની પળોમાં રોકાણકારોની 8 લાખ કરોડ જેટલી મૂડીનું ધોવાણ થયું છે. જાણો કયા કયા શેરોમાં કડાકો જોવા મળ્યો અને અચાનક આવેલી આ પછડાટ પાછળ કયા કારણો જવાબદાર.
- બજાર ખુલતા જ રોકાણકારોમાં વેચવાલીની જાણે હોડ જામી
- ગણતરીની પળોમાં 8 લાખ કરોડ રૂપિયા સ્વાહા થઈ ગયા
- બજાર ક્રેશ થવા પાછળ જવાબદાર 5 કારણો પણ જાણો
અમેરિકા અને ઈરાનમાં યુદ્ધ હવે થમતું જોવા મળી રહ્યું નથી. શાંતિ મંત્રણા ફેલ જતા સ્થિતિ ગંભીર થતી જોવા મળી રહી છે. ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઉછાળો જોવા મળ્યો છે અને એકવાર ફરીથી શેર બજાર પછડાયું છે. ગત અઠવાડિયે જે તેજી જોવા મળી હતી તેના પર હવે જાણે બ્રેક લાગ્યો હોય તેવું લાગે છે. આજે નવા અઠવાડિયાના પહેલા જ દિવસે શેર બજાર ઊંધા માથે પછડાયું છે.
સેન્સેક્સ-નિફ્ટી જોરદાર પછડાયા
બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જનો સેન્સેક્સ 1613 પોઈન્ટના ભારે કડાકા સાથે ખુલેલો જોવા મળ્યો અને 75937 પર પહોંચ્યો. જ્યારે નિફ્ટી પણ 461 પોઈન્ટ પછડાઈને 23589 પર ખુલ્યો. ઈન્ડિગો, મારુતિ, એલએન્ડટી સહિત મોટાભાગના શેરોમાં ભારે કડાકો જોવા મળ્યો. ભારતીય રૂપિયો પણ આજે દબાણ હેઠળ છે. રૂપિયો આજે 93.28 પર ખુલ્યો, જે શુક્રવારે 92.73 રૂપિયા પ્રતિ ડોલરના બંધ ભાવથી 55 પૈસા નીચે છે.
8 લાખ કરોડ રૂપિયાની મૂડીનું ધોવાણ
આજે શેર બજાર ખુલતાની સાથે જ ક્રેશ થવાથી રોકાણકારોના ગણતરીની પળોમાં લગભગ 8 લાખ કરોડની મૂડીનું ધોવાણ થયુ છે. કારણ કે સોમવારે બીએસઈમાં લિસ્ટેડ કંપનીઓની કુલ માર્કેટ કેપ 443 લાખ કરોડ હતી જે ગત સત્રમાં 451 લાખ કરોડ હતી. રોકાણકારોમાં શેરોની વેચવાલીની જાણે હોડ જોવા મળી રહી છે. અચાનક આવેલા આ કડાકા પાછળ કયા કારણો જવાબદાર તે પણ જાણો.
કયા કારણો જવાબદાર
1. શાંતિ મંત્રણા નિષ્ફળ
પાકિસ્તાનના ઈસ્લામાબાદમાં અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વાતચીત થઈ પરંતુ તેનો કોઈ ઉકેલ આવ્યો નહીં. જેના કારણે શેર બજારમાં ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. યુદ્ધના કારણે દુનિયાભરમાં અનિશ્ચિતતાના વાદળો છવાયેલા છે. સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ તો પહેલેથી જ બંધ હતું અને હવે લાંબા ગાળાના હિતો પણ જોખમાઈ રહ્યા છે. જો આ સ્થિતિ આગળ પણ આવી રહી તો ભારત સહિત અનેક દેશોની અર્થવ્યવસ્થા જોખમાઈ શકે છે.
2. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ધમકી
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ફરીથી એકવાર ચીન પર ટેરિફ લગાવવાની ધમકી આપી છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ મુજબ ટ્રમ્પે કહ્યું કે ચીન જો ઈરાનને હથિયાર સપ્લાય કરશે તો 50 ટકા ટેરિફ લાગશે. તેમણે કહ્યું કે અમને શંકા છે કે તેઓ આમ કરે છે. જો આમ કરતા પકડાયા તો તેમના પર 50 ટકા ટેરિફ લાગશે.
3. ક્રૂડ ઓઈલનો ભાવ 100 ડોલર પાર
બ્રેન્ટ ક્રૂડનો ભાવમાં 8 ટકાની તેજી જોવા મળી છે. જેના કારણે એકવાર ફરીથી ક્રૂડ ઓઈલનો ભાવ 100 ડોલર પ્રતિ બેરલ પાર ગયો છે. યુએસ વેસ્ટ ટેક્સ ઈન્ટરમીડિએટ (WTI)નો ભાવ પણ 8 ટકાથી વધુના વધારા બાદ 105 ડોલર પ્રતિ બેરલ પાર ગયો છે.
4. અનેક દેશોના શેર બજારો ભીંસમાં
માત્ર ભારત જ નહીં પરંતુ એશિયાના અનેક મોટા બજારોની આ સ્થિતિ છે. આજે જાપાન અને કોરિયાના શેર બજારોમાં એક એક ટકાથી વધુનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. ચીનના શાંઘાઈ સ્ટોક માર્કેટમાં પણ અડધા ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો છે.
5. રૂપિયો નબળો પડ્યો
બ્લુમબર્ગના રિપોર્ટ મુજબ ડોલરની સરખામણીએ રૂપિયો આજે નબળો પડ્યો છે. એક ડોલરનો રેટ 70 પૈસાના ઘટાડા બાદ 93.43 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચ્યો.
