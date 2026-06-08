/શેર બજારમાં ગણતરીની પળોમાં રોકાણકારોના 500000 કરોડનું ધોવાણ, કયા શેર સૌથી વધુ તૂટ્યા, તે જાણો

વીકેન્ડ બાદ નવું અઠવાડિયું શરૂ થતા જ પહેલા જ દિવસે શેર બજારમાં બજાર ખુલતાની સાથે જ મોટો કડાકો જોવા મળ્યો. 8 જૂનના રોજ સેન્સેક્સ 800 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે ઓપન થયો બજારમાં ભારે વેચવાલી જોવા મળી. બીએસઈ સેન્સેક્સ લાલ નિશાન સાથે 73,421.61 પોઈન્ટ પર ખુલ્યો હતો. 9.20 કલાકે સેન્સેક્સ 730.91 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે તૂટીને 73,512.43 પર પહોંચી ગયો. જો કે પછી થોડી રિકવરી થઈ અને 634.25 અંકના ફોલ સાથે 73,609.09 પર પહોંચી ગયો. નિફ્ટી 234.80 અંક તૂટીને 23,131.90 અંક પર આવી ગયો.
બજારની આ વેચવાલીએ શરૂઆતની ગણતરીની મિનિટોમાં જ રોકાણકારને 5 લાખ કરોડ રૂપિયાનો ઝટકો આપી દીધો. બીએસઈ પર લિસ્ટેડ કંપનીઓની માર્કેટ કેપ તૂટીને 456 લાખ કરોડ રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ. બજારમાં આ ઘટાડા પાછળ કોણ જવાબદાર? કયા શેરો પર સૌથી વધુ અસર થઈ? ગ્લોબલ માર્કેટની શું સ્થિતિ છે તે સમજીએ.
આ શેરો સૌથી વધુ તૂટ્યા
શેર બજારના કારણે ઈન્ડિગોમાં સૌથી વધુ 1.98 ટકાનો કડાકો જોવા મળ્યો. બજાજ ફાઈનાન્સ, એશિયન પેઈન્ટ્સ, ટાટા સ્ટીલ, મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા, ઈટરનલ, NTPC, TCS, BEL, L&T ના શેરો લાલ નિશાન સાથે ખુલ્યા. ફક્ત ટેક મહિન્દ્રા અને સન ફાર્માએ તેજી સાથે ઓપનિંગ કરી.
કેમ ગબડ્યું શેર બજાર?
વૈશ્વિક બજારમાં પણ સ્થિતિ ડામાડોળ
યુદ્ધ ફરી ભડકવાના એંધાણથી વૈશ્વિક બજારમાં પણ ભારે તબાહી મચી છે. દક્ષિણ કોરિયાનું Kospi 7 ટકાથી વધુ તૂટ્યું. હોંગકોંગનું હેંગસેંગ 1.92 ટકા ગગડ્યું. ચીનનું CSI 300 ઈન્ડેક્સ 1.5 ટકા તૂટ્યું. જાપાનનું નિક્કેઈ 225 ઈન્ડેક્સ 4.6 ટકા તૂટ્યું.