Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /શેર બજારમાં ગણતરીની પળોમાં રોકાણકારોના 500000 કરોડનું ધોવાણ, કયા શેર સૌથી વધુ તૂટ્યા, તે જાણો

શેર બજારમાં ગણતરીની પળોમાં રોકાણકારોના 500000 કરોડનું ધોવાણ, કયા શેર સૌથી વધુ તૂટ્યા, તે જાણો

Stock Market News: નવા અઠવાડિયાના પહલા જ દિવસે આજે ભારતીય શેર બજારમાં જબરદસ્ત મોટો કડાકો જોવા મળ્યો. રોકાણકારો માટે આજનો દિવસ બ્લેક મન્ડે સાબિત થઈ રહ્યો છે. જાણો અચાનક આટલો મોટો કડાકો આવવા પાછળ શું કારણ?

Written ByViral Raval
Published: Jun 08, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:02 AM IST
શેર બજારમાં ગણતરીની પળોમાં રોકાણકારોના 500000 કરોડનું ધોવાણ, કયા શેર સૌથી વધુ તૂટ્યા, તે જાણો
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
એક ઝટકે ભાવમાં 15000નો ઘટાડો, બજાર ખુલતા જ સોના-ચાંદી ધડામ, 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ જાણો
Gold rate7 min ago
2
Professional life40 min ago
3
Ruturaj Gaikwad World record41 min ago
4
earthquake55 min ago
5
World Brain Tumour Day 20261 hr ago