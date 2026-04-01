Stock Market News: ટ્રમ્પનું એક નિવેદન અને શેર બજાર ગેલમાં આવી ગયું, સેન્સેક્સ-નિફ્ટી જબ્બર ચડ્યા, આ શેરોમાં ભારે તેજી
Stock Market News: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના એક નિવેદન બાદ આજે ભારતીય બજારોમાં ભારે તેજી જોવા મળી રહી છે. સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બંને ઉછાળા મારી રહ્યા છે. જાણો વિગતો
આજથી નવા નાણાકીય વર્ષની શરૂઆત થઈ રહી છે અને આજે જ શેર બજાર ઉછાળા મારતું જોવા મળી રહ્યું છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના એક નિવેદન બાદ બજારમાં સકારાત્મક સંકેતો જોવા મળી રહ્યા છે. સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી પણ ખુલતાની સાથે જ ભાગવા લાગ્યા. શરૂઆતી કારોબારમાં બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જનો 30 શેરોવાળો સૂચકઆંક સેન્સેક્સ લગભગ 1900 અંકોથી વધુ ઉછળીને 73800 પાર જોવા મળ્યો. જ્યારે નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો નિફ્ટી ઈન્ડેક્સ પણ ઓપનિંગ સાથે જ 600 પોઈન્ટ ઉછળ્યો.
સેન્સેક્સ નિફ્ટી જબ્બર ઉછળ્યા
શેર માર્કેટની શરૂઆત સાથે જ બીએસઈનો સેન્સેક્સ ગત કારોબારી બંધ 71947ની સરખામણીએ ઉછળીને 73762ના લેવલ પર ખુલ્યો હતો અને પછી તે ગણતરીની મિનિટોમાં પૂરપાટ ઝડપે ભાગીને 73865ના સ્તરે પહોંચી ગયો.
સેન્સેક્સની જેમ નિફ્ટી પણ ગત બંધ 22331ની સરખામણીએ ઉછળીને 22899 પર ખુલ્યો અને પછી અચાનક તે પણ ભાગવા લાગ્યો અને તે 600 અંકથી વધુ ઉછળીને 22930ના લેવલે પહોંચી ગયો.
શું કહ્યું ટ્રમ્પે?
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ તરફથી ઈરાન યુદ્ધ પૂરું થવાના સંકેત મળતા બજાર પર પોઝિટિવ અસર જોવા મળી. ટ્રમ્પે હાલમાં જ સંકેત મળ્યા હતા કે અમેરિકાએ પોતાના સૈન્ય ટાર્ગેટ્સ હાંસલ કરી લીધા છે અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખુલ્લું રહે કે બંધ તેનાથી તેમને કોઈ ફરક નથી પડતો. અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ભારતીય સમય મુજબ 2 એપ્રિલની સવારે રાષ્ટ્રને સંબોધન કરશે જેમાં ઈરાન સાથે ચાલી રહેલા યુદ્ધને પૂરું થવા સંલગ્ન કોઈ જાહેરાત કરે તેવી આશા વ્યક્ત કરાઈ રહી છે.
કયા શેરોમાં તેજી
શેરબજારમાં આવેલી આ તોફાની તેજી વચ્ચે જે શેરોએ ગદર મચાવ્યો તેમાં બીએસઈ લાર્જકેપ કંપનીઓમાં સામેલ ટ્રેન્ટ શેર 7 ટકા, BEL શેર 6.50 ટકા, ઈન્ડિગો શેર 6 ટકા, અદાણી પોર્ટ્સ શેર 4.70 ટકા, TCS શેર 4 ટકા, બજાજ ફાઈનાન્સ શેર 3.90 ટકા, LT શેર 3.56 ટકા, ઈટર્નલ શેર 3.32 ટકા, M&M શેર 3.10 ટકા, અને મારુતિ શેર 3 ટકાની તેજી સાથે ટ્રેડ થતા જોવા મળ્યા હતા.
આ ઉપરાંત મિડ કેપ કેટેગરીમાં સામેલ Coforge શેર 5.20 ટકા, TI ઈન્ડિયા શેર 5 ટકા GMR એરપોર્ટ શેર 4.50 ટકા, અને સુઝલોન શેર 4.30 ટકા જ્યારે ડિક્સોન શેર 4 ટકા ચડીને ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા. લાર્જકેપ, મિડકેપથી લઈને સ્મોલ કેપ તમામ કેટેગરીમાં તેજી જોવા મળી.
