Stock Market News: અનિલ અંબાણીની આ 2 કંપનીનો શેરબજારમાં જલવો, સ્ટોક 5% ચડ્યો

મુકેશ અંબાણીના નાના ભાઈ અનિલ અંબાણીના નેતૃત્વવાળી 2 કંપનીઓ રિલાયન્સ પાવર અને રિલાયન્સ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડના શેરોમાં આજે તેજી જોવા મળી. જાણો વિગતો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Nov 26, 2025, 03:52 PM IST

અનિલ અંબાણીના નેતૃત્વવાળી કંપનીઓ રિલાયન્સ પાવર અને રિલાયન્સ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડના શેરોમાં તેજી જોવા મળી છે. બીએસઈમાં રિલાયન્સ પાવરના શેર 5.2 ટકાની તેજી સાથે 39.15 રૂપિયાના ઈન્ટ્રા ડે હાઈ પર પહોંચેલા જોવા મળ્યા. જ્યારે રિલાયન્સ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેરોમાં 5 ટકાની અપર સર્કિટ લાગી. આ ઉછાળા બાદ કંપનીના શેર 159 રૂપિયાના ઈન્ટ્રા ડે હાઈ પર પહોંચવામાં સફળ રહ્યા. અત્રે જણાવવાનું કે રિલાયન્સ ઈન્ફ્રાનો 52 અઠવાડિયા લો લેવલ 149.85 રૂપિયા અને 52 વીક હાઈ 425 રૂપિયા છે. રિલાયન્સ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની માર્કેટ કેપ 6497 કરોડ રૂપિયાની છે. રિલાયન્સ પાવરનો 52 વીક હાઈ 76.49 રૂપિયા અને 52 વીક લો લેવલ 31.30 રૂપિયા છે. આ સૂચવે છે કે કંપનીના શેર બહુ સારી સ્થિતિમાં નથી. કુલ 33.77 લાખ શેરનું ટ્રેડિંગ થયું હતું.

રિલાયન્સ ઈન્ફ્રાની આર્થિક સ્થિતિ કેવી?
કંપનીએ આ મહિનાની શરૂઆતમાં સપ્ટેમ્બર ત્રિમાસિકના પરિણામોની જાહેરાત કરી હતી. રિલાયન્સ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તરફથી અપાયેલી જાણકારીમાં કહેવાયું હતું કે નેટ પ્રોફિટ 1911 કરોડ રૂપિયા રહ્યો છે. જે વાર્ષિક આધાર પર 50 ટકા ઘટ્યો છે. એક વર્ષ પહેલા આ ત્રિમાસિકમાં કંપનીનો નેટ પ્રોફિટ 4082 કરોડ રૂપિયા રહ્યો હતો. રેવન્યૂની વાત કરીએ તો જુલાઈથી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન રિલાયન્સ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને વાર્ષિક આધારે 14 ટકાનો ઝટકો લાગ્યો છે. આ વખતે 6235 કરોડ રૂપિયાની રેવન્યૂ થઈ જે ગત નાણાકીય વર્ષના સપ્ટેમ્બર ત્રિમાસિકમાં કંપનીની રેવન્યૂ 7258.50 કરોડ રૂપિયા રહી હતી. 

રિલાયન્સ પાવરની સ્થિતિ
કંપનીએ આપેલી જાણકારીમાં કહ્યું હતું કે તેમનો પ્રોફિટ (ટેક્સ બાદ) સપ્ટેમ્બર ત્રિમાસિકમાં 87 કરોડ રૂપિયા રહ્યો હતો. એક વર્ષ પહેલા આ ત્રિમાસિકમાં કંપનીને 352 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું હતું. અત્રે જણાવવાનું કે સપ્ટેમ્બર ત્રિમાસિકમાં કંપનીને કુલ 2067 કરોડ રૂપિયાની કમાણી થઈ હતી. 

 (Disclaimer: અહીં ફક્ત શેરના પરફોર્મન્સની જાણકારી આપવામાં આવી છે. આ રોકાણની સલાહ નથી. શેર બજારમાં રોકાણ જોખમને આધીન છે અને રોકાણ પહેલા તમારા એડવાઈઝરની સલાહ ચોક્કસપણે લેવી. Z 24 કલાક કોઈ દાવો કે પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Anil Ambanistock marketreliance powerReliance Infrastructureshare market

