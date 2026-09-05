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રોકાણકારો તૈયાર રહો, આ મહિને આવી રહ્યો છે દેશનો સૌથી મોટો IPO! હુન્ડાઈનો રેકોર્ડ તૂટશે, 15 કરોડ શેર વેચાશે

NSE IPO Listing Date: જે આઈપીઓની લાંબા સમયથી વાટ જોવાઈ રહી હતી તે હવે બજારમાં આવવાની તૈયારીમાં છે. સેબીએ NSEના 30000 કરોડ રૂપિયાના સૌથી મોટા આઈપીઓને મંજૂરી આપી દીધી છે. જાણો વિગતો. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 05, 2026, 11:44 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 11:44 AM IST
રોકાણકારો તૈયાર રહો, આ મહિને આવી રહ્યો છે દેશનો સૌથી મોટો IPO! હુન્ડાઈનો રેકોર્ડ તૂટશે, 15 કરોડ શેર વેચાશે
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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