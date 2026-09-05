/રોકાણકારો તૈયાર રહો, આ મહિને આવી રહ્યો છે દેશનો સૌથી મોટો IPO! હુન્ડાઈનો રેકોર્ડ તૂટશે, 15 કરોડ શેર વેચાશે

જો તમે પણ શેર બજારમાં રોકાણ કરતા હોવ તો તમારા માટે એક સારા સમાચાર છે. ભારતીય શેર બજારના ઈતિહાસમાં એક નવો અધ્યાય જોડાવા જઈ રહ્યો છે. બજાર નિયામક સેબી (SEBI)એ લાંબા સમયથી જેની રાહ જોવાતી હતી તે નેશનલ સ્ટો એક્સચેન્જ (NSE)ના આઈપીઓને લીલી ઝંડી આપી દીધી છે. લગભગ 30000 કરોડ રૂપિયાના આ પબ્લિક ઓફરની સાથે NSE દેશનો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો આઈપીઓ બનવાની તૈયારીમાં છે. NSEનો આઈપીઓ આવતાની સાથે જ હુન્ડાઈ મોટર ઈન્ડિયાના 27870 કરોડ રૂપિયાનો રેકોર્ડ પણ તૂટશે અને દેશનો સૌથી મોટો આઈપીઓ બની જશે. આ આઈપીઓમાં વર્તમાન શેર હોલ્ડર્સ લગભગ 15 કરોડ શેર વેચશે.
કોને મળશે સૌથી વધુ ફાયદો
NSE ના આ મેઘા આઈપીઓમાં શેર વેચનારાઓમાં ભારતીય સ્ટેટ બેંક (SBI) સૌથી આગળ છે. એસબીઆઈ ગ્રુપ પોતાની અને સહાયક કંપની એસબીઆઈ કેપિટલ માર્કેટ્સ દ્વારા કરોડો શેર વેચી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત એમએસ સ્ટ્રેટેજિક (મોરિશિયસ), કેનેડા પેન્શન પ્લાન ઈન્વેસ્ટમેન્ટ બોર્ડ અને બેંક ઓફ બરોડા પણ પોતાની ભાગીદારી વેચી રહ્યા છે. ઘરેલી વીમા કંપનીઓ જેમ કે ન્યૂ ઈન્ડિયા ઈન્શ્યુરન્સ અને જનરલ ઈન્શ્યુરન્સ કોર્પોરેશન પણ તેમાં પોતાની ભાગીદારી ઘટાડશે.
અનલિસ્ટેડ માર્કેટમાં ખુબ હલચલ
આઈપીઓ આવતા પહેલા જ અનલિસ્ટેડ એટલે કે અનઓફિશિયલ માર્કેટમાં NSEના શેરોની જબરદસ્ત ડિમાન્ડ જોવા મળી રહી છે. હાલ આ શેર 1950 થી 2050 રૂપિયાના દાયરામાં ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. જો NSEના આઈપીઓની પ્રાઈસ આ દાયરામાં નક્કી થશે તો NSEની વેલ્યુએશન લગભગ 4.8 લાખ કરોડ રૂપિયા એટલે કે લગભગ 51 અબજ ડોલર થઈ જશે. આ સાથે જ તે દેશની સૌથી મૂલ્યવન નાણાકીય સંસ્થાઓમાં સામેલ થઈ જશે.
10 વર્ષનો ઈન્તેજાર
NSE છેલ્લા એક દાયકાથી પણ વધુ સમયથી બજારમાં લિસ્ટિંગનો પ્લાન ઘડતું હતું. પરંતુ કો લોકેશન અને ડાર્ક ફાઈબર સાથે જોડાયેલા વિવાદોને કારણે મામલો અટક્યો હતો. આ મામલાઓમાં કેટલાક બ્રોકર્સને બીજા કરતા પહેલા ટ્રેડિંગ ડેટા મળવાનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો હતો. જુલાઈમાં સેબીની સાથે 1491 કરોડ રૂપિયાનું સેટલમેન્ટ થયા બાદ આ આઈપીઓનો રસ્તો સાફ થઈ શક્યો. ત્યારબાદ હવે એવી આશા વ્યક્ત કરાઈ રહી છે કે મીડ સપ્ટેમ્બરમાં આ આઈપીઓ રોકાણકારો માટે ખુલશે.
પ્રાઈસબેન્ડ શું હોઈ શકે
NSE પોતાના આઈપીઓની પ્રાઈસબેન્ડ 1800 રૂપિયા કે તેનાથી થોડી ઉપર રાખી શકે છે. ઈટીના એક રિપોર્ટમાં આ મામલે જાણકારી રાખનારા લોકોએ જણાવ્યું કે હવે આ આઈપીઓ સ્ટોક એક્સચેન્જમાં એન્ટ્રી નજીક પહોંચી ગયો છે. NSEના શેર ગ્રે માર્કેટમાં 285 રૂપિયા સુધીના પ્રીમિયમ સાથે ટ્રેન્ડ થઈ રહ્યો છે. એવું કહેવાય છે કે 15 સપ્ટેમ્બરના રોજ આઈપીઓનો પ્રાઈસબેન્ડ અને 25 સપ્ટેમ્બરે તેનું લિસ્ટિંગ થઈ શકે છે. જો બધુ યોગ્ય સમયે થશે તો એવી આશા છે કે આ શેર રોકાણકારો માટે 18 સપ્ટેમ્બરે ખુલી શકે છે.
શેર બજારનો સૌથી મોટો આઈપીઓ
વર્તમાન સમયમાં ભારતીય શેર બજારનો સૌથી મોટો આઈપીઓ હુન્ડાઈ મોટર ઈન્ડિયાનો છે. ઓક્ટોબર 2024માં આવેલા આ આપીઓનો કુલ આકાર 27870 કરોડ હતો. તે સમયે આ આઈપીઓએ વર્ષ 2022માં આવેલા એલઆઈસીના આઈપીઓનો રેકોર્ડ તોડ્યો હતો. એલઆઈસીએ આપીઓ દ્વારા 21008 કરોડ રૂપિયાની રકમ ભેગી કરી હતી.
દુનિયાના મોટા આઈપીઓ
(Disclaimer: અહીં ફક્ત શેરની જાણકારી આપવામાં આવી છે. આ રોકાણની સલાહ નથી. શેર બજારમાં રોકાણ જોખમને આધીન છે અને રોકાણ પહેલા તમારા એડવાઈઝરની સલાહ ચોક્કસપણે લેવી)