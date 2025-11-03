Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

મોટું માર્કેટ ક્રેશ આવવાનું છે! રોબર્ટ કિયોસાકીની ચોંકાવનારી ભવિષ્યવાણી, રોકાણકારોમાં ખળભળાટ

Robert Kiyosaki on Share Market : કિયોસાકીના જણાવ્યાં મુજબ આ સંકટથી બચવાનો રસ્તો સોનું, ચાંદી અને ક્રિપ્ટોકરન્સી જેવી એસેટ્સમાં રોકાણ કરવાનું છે. તમનું માનવું છે કે માર્કેટના ભારે ઉતાર ચડાવ વચ્ચે તે તમને બચાવશે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Nov 03, 2025, 01:16 PM IST

Trending Photos

મોટું માર્કેટ ક્રેશ આવવાનું છે! રોબર્ટ કિયોસાકીની ચોંકાવનારી ભવિષ્યવાણી, રોકાણકારોમાં ખળભળાટ

Robert Kiyosaki on Share Market : ‘Rich Dad Poor Dad’ ના જાણીતા લેખક રોબર્ટ કિયોસાકીએ શેર માર્કેટ અંગે એકવાર ફરીથી મોટી ભવિષ્યવાણી કરી નાખી છે. તેમણે કહ્યું છે કે અમેરિકી શેર બજારમાં 'મેસિવ ક્રેશ' શરૂ થઈ ચૂક્યું છે અને આવનારા સમયમાં લાખો રોકાણકારો બરબાદ થઈ શકે છે. કિયોસાકીના જણાવ્યાં મુજબ આ સંકટથી બચવાનો રસ્તો સોના, ચાંદી અને ક્રિપ્ટોકરન્સી (Bitcoin, Ethereum) જેવી એસેટ્સમાં રોકાણ કરવાનો છે. તેમનું માનવું છે કે માર્કેટમાં જ્યારે ભારે ઉતાર ચડાવ જોવા મળશે ત્યારે તે 'તમારી સુરક્ષા કરશે. 

એક્સ (અગાઉ ટ્વિટર) પર એક પોસ્ટ શેર કરી જેમાં કિયોસાકીએ લખ્યું કે, સિલ્વર, ગોલ્ડ, બિટકોઈન અને Ethereum તમને બચાવશે. તેમની આ પોસ્ટ ઝડપથી વાયરલ થઈ અને નાણાકીય જગત (Finance Community)માં ચર્ચા છેડાઈ ગઈ. કેટલાક લોકો તેમની ચેતવણી સાથે સહમત થતા જોવા મળ્યા તો કેટલાકે તેને 'દર વર્ષે દોહરાતી ડરામણી ભવિષ્યવાણી' ગણાવી દીધી. 

Add Zee News as a Preferred Source

Take care

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) November 1, 2025

શું કહ્યું રોકાણકારોએ?
અનેક સોશિયલ મીડિયા યૂઝર્સે કિયોસાકીની ચિંતાને સાચી ઠેરવી. તેમનું કહેવું છે કે ફેડરલ રિઝર્વે જે હાલમાં રેટ કટ શરૂ કર્યું છે તે પહેલાના મોટા માર્કેટ ક્રેશ અગાઉ પણ જોવા મળ્યો હતો. એક યૂઝરે લખ્યું કે રેટ કટ્સ 2000, 2007 અને 2020 માં પણ શરૂ થયા હતા, જ્યારે માર્કેટ 49 %, 56%, અને 35% સુધી તૂટ્યું હતું. આ ડરાવવાની વાત નથી. ઈતિહાસ પોતાને દોહરાવી રહ્યો છે. 

અન્ય એક યૂઝરે લખ્યું કે "2008 યાદ છે ને? ત્યારે પણ વિશેષજ્ઞોએ કહ્યું હતું કે આ એક નાનકડો ઝટકો છે પરંતુ પરિવારોએ પોતાના ઘર ગુમાવી દીધા હતા. આજે અમેરિકા પર $35 ટ્રિલિયનનું દેવું છે અને સતત પૈસા છપાઈ રહ્યા છે. આ ફુગ્ગો હવે ફાટવાનો છે".

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Robert Kiyosakistock marketMassive CrashsilvergoldBitcoininvestors

Trending news