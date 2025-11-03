મોટું માર્કેટ ક્રેશ આવવાનું છે! રોબર્ટ કિયોસાકીની ચોંકાવનારી ભવિષ્યવાણી, રોકાણકારોમાં ખળભળાટ
Robert Kiyosaki on Share Market : કિયોસાકીના જણાવ્યાં મુજબ આ સંકટથી બચવાનો રસ્તો સોનું, ચાંદી અને ક્રિપ્ટોકરન્સી જેવી એસેટ્સમાં રોકાણ કરવાનું છે. તમનું માનવું છે કે માર્કેટના ભારે ઉતાર ચડાવ વચ્ચે તે તમને બચાવશે.
Robert Kiyosaki on Share Market : ‘Rich Dad Poor Dad’ ના જાણીતા લેખક રોબર્ટ કિયોસાકીએ શેર માર્કેટ અંગે એકવાર ફરીથી મોટી ભવિષ્યવાણી કરી નાખી છે. તેમણે કહ્યું છે કે અમેરિકી શેર બજારમાં 'મેસિવ ક્રેશ' શરૂ થઈ ચૂક્યું છે અને આવનારા સમયમાં લાખો રોકાણકારો બરબાદ થઈ શકે છે. કિયોસાકીના જણાવ્યાં મુજબ આ સંકટથી બચવાનો રસ્તો સોના, ચાંદી અને ક્રિપ્ટોકરન્સી (Bitcoin, Ethereum) જેવી એસેટ્સમાં રોકાણ કરવાનો છે. તેમનું માનવું છે કે માર્કેટમાં જ્યારે ભારે ઉતાર ચડાવ જોવા મળશે ત્યારે તે 'તમારી સુરક્ષા કરશે.
એક્સ (અગાઉ ટ્વિટર) પર એક પોસ્ટ શેર કરી જેમાં કિયોસાકીએ લખ્યું કે, સિલ્વર, ગોલ્ડ, બિટકોઈન અને Ethereum તમને બચાવશે. તેમની આ પોસ્ટ ઝડપથી વાયરલ થઈ અને નાણાકીય જગત (Finance Community)માં ચર્ચા છેડાઈ ગઈ. કેટલાક લોકો તેમની ચેતવણી સાથે સહમત થતા જોવા મળ્યા તો કેટલાકે તેને 'દર વર્ષે દોહરાતી ડરામણી ભવિષ્યવાણી' ગણાવી દીધી.
MASSIVE CRASH BEGININING: Millions will be wiped out. Protect yourself. Silver, gold, Bitcoin, Ethereum investors will protect you.
Take care
— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) November 1, 2025
શું કહ્યું રોકાણકારોએ?
અનેક સોશિયલ મીડિયા યૂઝર્સે કિયોસાકીની ચિંતાને સાચી ઠેરવી. તેમનું કહેવું છે કે ફેડરલ રિઝર્વે જે હાલમાં રેટ કટ શરૂ કર્યું છે તે પહેલાના મોટા માર્કેટ ક્રેશ અગાઉ પણ જોવા મળ્યો હતો. એક યૂઝરે લખ્યું કે રેટ કટ્સ 2000, 2007 અને 2020 માં પણ શરૂ થયા હતા, જ્યારે માર્કેટ 49 %, 56%, અને 35% સુધી તૂટ્યું હતું. આ ડરાવવાની વાત નથી. ઈતિહાસ પોતાને દોહરાવી રહ્યો છે.
અન્ય એક યૂઝરે લખ્યું કે "2008 યાદ છે ને? ત્યારે પણ વિશેષજ્ઞોએ કહ્યું હતું કે આ એક નાનકડો ઝટકો છે પરંતુ પરિવારોએ પોતાના ઘર ગુમાવી દીધા હતા. આજે અમેરિકા પર $35 ટ્રિલિયનનું દેવું છે અને સતત પૈસા છપાઈ રહ્યા છે. આ ફુગ્ગો હવે ફાટવાનો છે".
