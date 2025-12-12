Silver Price: ચાંદીના ભાવમાં સુનામી, ઐતિહાસિક તેજીએ તમામ રેકોર્ડ તોડ્યા, રેટમાં એક જ દિવસમાં બંપર વધારો
જેટલા સોનાના ભાવ નથી વધી રહ્યા એટલા તો ચાંદીના ભાવ વધી રહ્યા છે. હાલ ચાંદી સોનાને પણ પછાડીને સાતમાં આસમાને પહોંચી ગઈ છે. ગુરુવારે ચાંદીને ચમકે બધાને ચોંકાવી દીધા. એવો તે જબરદસ્ત વધારો જોવા મળ્યો કે બજાર હલી ગયું છે. ચાંદીના ભાવમાં અચાનક આટલો વધારો થવાનો કારણ શું? દરેકના મનમાં એ જ સવાલ સતાવી રહ્યો છે. ચાંદીએ તમામ રેકોર્ડ ધ્વસ્ત કરતા ઓલટાઈમ હાઈ પર પહોંચી ગઈ છે.
ગુરુવારે કોમોડિટી બજારમાં એવી તે ઉથલપાથલ જોવા મળી કે લોકો હચમચી ગયા છે. બજાર ખુલતા જ ચાંદી તો જાણે રોકેટ બની ગઈ અને ભાગવા લાગી. જોત જોતામાં ભાવ 1.97 લાખ રૂપિયાના સ્તરે પહોંચી ગયો જે તેનો અત્યાર સુધીનો ઓલટાઈમ હાઈ છે. હાલ વાયદા બજારમાં ચાંદીનો ભાવ જોઈએ તો આ લખાય છે ત્યારે 5.54 ટકાના વધારા સાથે 5 માર્ચના વાયદાના ભાવ 199182 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ છે. જ્યારે સોનું 2.12ના વધારા સાથે 132549 રૂપિયા પર જોવા મળ્યું.
ભારતીય વાયદા બજાર એટલે કે મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર ચાંદીના ભાવમાં જાણે ભૂકંપ આવી ગયો. જેણે મોટા મોટા એક્સપર્ટ્સના અનુમાનોને બદલી નાખ્યા.
- નવો ઓલટાઈમ હાઈ- એમસીએક્સ પર ચાંદીએ ₹1,97,324 નું સ્તર પાર કરતા જ નવો રેકોર્ડ બની ગયો.
- એક દિવસમાં બંપર કમાણી- સૌથી ચોંકાવનારી વાત એ તેની ભાવ વધવાની ઝડપ છે. ઈન્ટ્રા ડે ટ્રેડિંગ દરમિયાન ચાંદીમાં ટૂંક જ સમયમાં લગભગ 8000 રૂપિયાનો ભારે વધારો નોંધાયો.
- સેન્ટીમેન્ટ- બજારમાં ખરીદીનું જોર એટલું જબરદસ્ત છે કે શોર્ટ સેલર્સને સંભળવાની તક સુદ્ધા મળતી નથી.
ચાંદીમાં તેજીના કારણો
અચાનક ચાંદીમાં આ તેજી પાછળ કારણો શું છે તો બજાર જાણકારો માને છે કે આ તેજી ફક્ત સટ્ટાબાજીના કારણે નથી પરંતુ તેની પાછળ કેટલાક નક્કર કારણો પણ રહેલા છે. ચાલો જાણીએ...
ઈન્ડસ્ટ્રિયલ ડિમાન્ડ
2025માં સોલર પેનલ, ઈલેક્ટ્રિક વ્હીકલ (EV) અને 5જી ટેક્નોલોજીમાં ચાંદીનો વપરાશ ખુબ વધ્યો છે. હવે સ્થિતિ એવી છે કે સપ્લાય ઓછો અને ડિમાન્ડ વધુ છે.
ગ્લોબલ સંકેત
વૈશ્વિક બજારમાં પણ ચાંદી અનેક વર્ષોથી ઉપર ટ્રેડ કરી રહી છે. જેની સીધી અસર ભારતીય બજારો ઉપર પણ જોવા મળી રહી છે.
રૂપિયાની નબળાઈ
ડોલરની સરખામણીમાં રૂપિયામાં ભારે ઉતાર ચડાવ પણ ઘરેલુ બજારમાં ભાવ વધવા પાછળનું એક કારણ કહી શકાય.
રોકાણકારો માટે મોજ, ગ્રાહકો માટે પરેશાની
જે લોકો ચાંદીમાં રોકાણ કરવા માંગતા હોય છે તેમના માટે આ સમય સુવર્ણકાળ કહી શકાય પરંતુ જે લોકો લગ્ન પ્રસંગે ખરીદી કરવા ઈચ્છતા હોય તેમના માટે આ કોઈ ઝટકાથી જરાય કમ નથી. કારણ કે ચાંદી હવે સામાન્ય માણસોથી જાણે દૂર થતી હોય તેવું લાગે છે.
2 લાખનું લેવલ પાર
ચાંદી હાલ એમસીએક્સ પર 1.99 લાખથી ઉપર જોવા મળી રહી છે. જે ટેક્સ બાદ 2 લાખનું લેવલ પાર કરી જાય છે. રિટર્નના મામલે ચાંદીએ તો જાણે ગોલ્ડને પણ પાછળ છોડ્યું છે. કોમોડિટી બજાર માટે ચાંદીનું આ સ્તર એક માઈલસ્ટોનથી જરાય કમ નથી ત્યારે હવે નવા વર્ષમાં બધાની નજર એ વાત પર છે કે શું આ તેજી યથાવત રહેશે કે પછી ચાંદીના ભાવમાં કડાકો આવશે.
