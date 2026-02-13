Explainer: શેર બજારમાં જોરદાર કડાકો, આખરે કેમ ડરેલા છે રોકાણકારો? માર્કેટ એક્સપર્ટ શું કહે છે તે ખાસ જાણો
Stock Market News: ભારતીય શેર બજારોમાં આજે બજાર ખુલતા જ જોરદાર કડાકાનો માહોલ મળ્યો. છેલ્લા બે દિવસમાં ખુબ હાહાકાર મચેલો છે. જાણો રોકાણકારોમાં શાં માટે ડરનો માહોલ છે અને એક્સપર્ટ શું કહે છે.
- સ્ટોક માર્કેટમાં ભારે કડાકાનો માહોલ
- માર્કેટ એક્સપર્ટ જયદેવસિંહ ચૂડાસમાએ જણાવ્યું બજારની ડામાડોળ સ્થિતિનું સચોટ કારણ
- આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ (AI)ના કારણે રોકાણકારોમાં ડર
- સૌથી વધુ આઈટી કંપનીના શેરો તૂટ્યા
ભારતીય શેર બજારમાં આજે બજાર ખુલતા જ જબરદસ્ત કડાકાનો માહોલ જોવા મળ્યો. વૈશ્વિક બજારોમાં જે રીતે આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સને લઈને ડરનો માહોલ, અમેરિકી બજારોમાં ભારે કડાકો અને કોમોડિટીમાં તેજ નબળાઈની અસર ઘરેલુ બજારો ઉપર પણ જોવા મળી રહી છે. આજે સેન્સેક્સ ઓપનિંગ સમયે જ લગભગ 700 અંક તૂટીને 82,977 પોઈન્ટ પર અને નિફ્ટી 220 અંકોના ઘટાડા સાથે 25,580 આસપાસ ટ્રેડ કરી રહેલો જોવા મળ્યો હતો. બેંક નિફ્ટીમાં પણ 200 અંકની નબળાઈ હતી. નિફ્ટી મિડકેપ સિલેક્ટર ઈન્ડેક્સ 1.2 ટકા તૂટ્યો હતો. આઈટી ઈન્ડેક્સ 4.3 ટકા તૂટ્યો હતો. મેટલ અને રિયાલ્ટીમાં પણ 2.6 ટકા સુધીનો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.
અમેરિકા બજારમાં હાહાકાર
અમેરિકી બજારોમાં ભારે વેચવાલી જોવા મળી. ડાઉ જોન્સ 675 અંક તૂટીને બંધ થયો. જ્યારે નાસ્ડેકમાં 475 અંકોનો મોટો કડાકો જોવા મળ્યો. AI સેક્ટરને લઈને વધતી ચિંતાઓથી ટેક શેરો પર જોરદાર દબાણ જોવા મળ્યું. જેની સીધી અસર ભારતીય આઈટી કંપનીઓના ADR પર જોવા મળી. ઈન્ફોસિસનો ADR લગભગ 10 ટકા તૂટીને સાડા પાંચ વર્ષના નીચલા સ્તર પર પહોંચી ગયો. જ્યારે વિપ્રોનો ADR 5 ટકા તૂટીને 27 મહિનાના નીચલા સ્તર પર બંધ થયો. ડાઉ ફ્યૂચર્સ પણ નબળાઈ સાથે છે જેનાથી બજારમાં નબળાઈના સંકેત મળી રહ્યા છે.
એશિયાઈ બજારોમાં પણ ભયનો માહોલ
એશિયાઈ બજારોમાં પણ કડાકાનો માહોલ છે. જાપાનનો નિક્કેઈ ઈન્ડેક્સ 500થી વધુ અંક તૂટ્યો જ્યારે ગિફ્ટ નિફ્ટી લગભગ 180 અંકના કડાકા સાથે 25700 પર જોવા મળ્યો. જે ઘરેલુ બજારમાં નબળી શરૂઆતનો સંકેત છે.
સોના-ચાંદી અને ક્રૂડમાં પણ કડાકો
કોમોડિટી બજારમાં ભારે વેચવાલી જોવા મળી. વાયદા બજારમાં ગુરુવારે સોનું લગભગ 6000 રૂપિયા તૂટીને 152000 આસપાસ બંધ થયું હતું. જ્યારે ચાંદી 26600 રૂપિયા જેટલી તૂટીને 236500 આસપાસ પહોંચી હતી. ગ્લોબલ માર્કેટમાં પણ સોનું લગભગ 150 ડોલર અને ચાંદી 11 ટકા તૂટી. વૈશ્વિક એનર્જી એજન્સી દ્વારા માંગની કમીના અનુમાન બાદ ક્રૂડ ઓઈલ પણ દબાણમાં જોવા મળ્યું. બ્રેન્ટ ક્રૂડ 3 ટકા તૂટીને 68 ડોલર નીચે ગગડ્યું.
જો કે આજે સોના-ચાંદીમાં રિકવરી
આ બધી સ્થિતિમાં જો કે આજે સોના અને ચાંદીમાં રિકવરીનો માહોલ જોવા મળ્યો છે. ગુરુવારે મોડી રાતે જોરદાર કડાકા બાદ સોનું 6000 જેટલું તૂટ્યું અને ચાંદી 26000 જેટલી પછડાઈ. પરંતુ આજે તેજી જોવા મળી છે. સોનું લગભગ 2000 રૂપિયા ચડીને 1.55 લાખ નજીક જ્યારે ચાંદી 6000 રૂપિયાથી વધુ ચડીને 2.42 લાખ આસપાસ જોવા મળી છે. પરંતુ ગોલ્ડ અને સિલ્વર ઈટીએફમાં હજુ પણ 6 ટકા સુધીનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
સૌથી વધુ કયા શેરો તૂટ્યા
સૌથી વધુ કડાકો ઈન્ફોસિસના શેરોમાં જોવા મળ્યો. આ ઉપરાંત ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસિસ, એસચીએલ ટેક્નોલોજીસ, LTIMindtree, Coforge અને વિપ્રોના શેરોમાં પણ જોરદાર દબાણ જોવા મળ્યું. સેન્સેક્સના 30 શેરોમાંથી 27 શેરો ઘટાડા સાથે જોવા મળ્યા હતા. જે શેરો તૂટ્યા તેમાં હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર, ટ્રેન્ટ, મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા, અદાણી પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશિયલ ઈકોનોમિક ઝોન, ટાટા સ્ટીલ, એનટીપીસી, ટાઈટન કંપની, લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો, બજાજ ફિનસર્વ, InterGlobe Aviation અને પાવર ગ્રિડ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા જેવા શેર સામેલ રહ્યા.
જો કે ભારે ઘટાડા વચ્ચે પણ 3 શેર એવા હતા જે લીલા નિશાનમાં જોવા મળ્યા જેમાં સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, બજાજ ફાઈનાન્સ અને ભારતી એરટેલ સામેલ હતા. આ શેરોમાં જો કે મામૂલી વધારો જોવા મળ્યો હતો. સેક્ટરની રીતે જોઈએ તો આઈટી ઉપરાંત મેટલ સેક્ટરમાં પણ દબાણ જોવા મળ્યું. હવે આ માર્કેટ આ રીતે કડડડભૂસ કેમ થયું તેના કારણો પણ ચકાસીએ.
1. આઈટી શેરોમાં હડકંપ
13 ફેબ્રુઆરીના રોજ આઈટી ઈન્ડેક્સ સતત ત્રીજા દિવસે તૂટ્યો અને લગભગ 5 ટકા સુધી પડ્યો. તેના એક દિવસ પહેલા એટલે કે 12 ફેબ્રુઆરીએ પણ તે 5.5 ટકા તૂટી ચૂક્યો હતો. રોકાણકારોને ડર છે કે AI-driven automation આવવાથી ભારતીય આઈટી કંપનીઓનું લેબર ઈન્ટેન્સિવ બિઝનેસ મોડલ પ્રાભાવિત થઈ શકે છે. આ ચિંતાના કારણે આઈટી શેરોમાં ભારે વેચવાલી જોવા મળી.
2. નબળા વૈશ્વિક સંકેતો
વિદેશી બજારોમાંથી પણ સારો સપોર્ટ નથી. મોટી ટેક કંપનીઓના શેરોમાં ભારે કડાકો જોવા મળ્યો. કારણ કે રોકાણકારો ફરીથી એ જ આકલન કરી રહ્યા છે કે એઆઈથી કંપનીઓના બિઝનેસ મોડલ અને નફા પર શું અસર પડશે. આ દબાણમાં અમેરિકાનો નાસ્ડેક લગભગ 2.03 ટકા તૂટ્યો. માત્ર ટેક નહીં પરંતુ સોફ્ટવેર, રિયલ એસ્ટેટ, અને લોજિસ્ટિક્સ સંલગ્ન શેરોમાં પણ ભારે વેચવાલી જોવા મળી.
3. આ ઉપરાંત આજના કારોબારમાં ઈન્ડિયા VIXમાં પણ તેજી આવી. આ ઈન્ડેક્સ બજારમાં ઉતાર ચઢાવ અને જોખમનો સંકેત આપે છે. તે વધે એ દર્શાવે છે કે રોકાણકારો હાલ વધુ સતર્ક છે અને આગળ વધુ હલચલની આશંકાને નજરઅંદાજ કરી રહ્યા નથી. India VIX એ ભારતીય બજારમાં વોલેટિલિટીને ટ્રેક કરનારો મુખ્ય ઈન્ડેક્સ છે. જેને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા સાથે જોડવામાં આવે છે.
શું કહે છે એક્સપર્ટ?
બજારની જે સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે તેના પર માર્કેટ એક્સપર્ટ જયદેવસિંહ ચૂડાસમાએ કહ્યું કે વૈશ્વિક નબળા સંકેતોના પગલે ભારતીય શેર બજારમાં સારું એવું ધોવાણ થયું છે. આ ધોવાણ પાછળ જો સૌથી મોટું કોઈ મુખ્ય કારણ હોય તો આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સને લઈને વર્લ્ડ વાઈડ જે ચેલેન્જીસ સામે આવી રહ્યા છે તો તેને લઈને આઈટી સંલગ્ન જેટલી પણ કંપનીઓ છે તેમની આગેવાનીમાં ભારતીય શેર બજારમાં સારો એવો કડાકો જોવા મળી રહ્યો છે. ખાસ કરીને અમેરિકન માર્કેટમાં જોવા જઈએ તો એઆઈની ચિંતા વધતા ત્યાં પણ આઈટી અને ટેક્નોલોજી રિલેટેડ કંપનીઓ છે તેમના શેરોમાં ગઈ કાલે રાતે મોટું ધોવાણ જોવા મળ્યું અને સ્થાનિક લેવલે ભારતમાં પણ જોવા જઈએ તો છેલ્લા 3 દિવસ દરમિયાન જે નિફ્ટી આઈટી ઈન્ડેક્સ છે તે 12 ટકા જેટલો ઘટી ચૂક્યો છે. છેલ્લા બે દિવસ દરમિયાન જે ઘટાડો જોવા મળ્યો છે તેની આગેવાની આઈટી સેક્ટરની કંપનીઓએ લીધી છે.
