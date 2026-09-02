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ક્રૂડ ઓઈલની તેજીએ શેરબજારને કર્યું લાલચોળ: સેન્સેક્સ-નિફ્ટી થયા ધડામ, 5 સેકન્ડમાં 5 લાખ કરોડ સ્વાહા

Stock Market News: વૈશ્વિક બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલમાં તેજીની અસર શેર બજાર પર જોવા મળી રહી છે. આજે બજાર ખુલતાની સાથે જ સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી પછડાયા. જાણો કયા શેર પર સૌથી વધુ અસર જોવા મળી. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 02, 2026, 11:14 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 11:14 AM IST
ક્રૂડ ઓઈલની તેજીએ શેરબજારને કર્યું લાલચોળ: સેન્સેક્સ-નિફ્ટી થયા ધડામ, 5 સેકન્ડમાં 5 લાખ કરોડ સ્વાહા
Image Credit: પ્રતિકાત્મક તસવીર

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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ક્રૂડ ઓઈલની તેજીએ શેરબજારને કર્યું લાલચોળ: સેન્સેક્સ-નિફ્ટી થયા ધડામ, 5 સેકન્ડમાં 5
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