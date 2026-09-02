/ક્રૂડ ઓઈલની તેજીએ શેરબજારને કર્યું લાલચોળ: સેન્સેક્સ-નિફ્ટી થયા ધડામ, 5 સેકન્ડમાં 5 લાખ કરોડ સ્વાહા

બ્લેક વેનસડે જેવો જોવા મળી રહ્યો છે આજનો દિવસ. જેનો ડર હતો એ જ થયું છે. આજે 2 સપ્ટેમ્બરના રોજ બુધવારે શેર બજારમાં મોટો કડાકો નોંધાયો છે. બજાર ખુલતાની સાથે જ 700 અંક સુધી ગગડ્યો. સેન્સેક્સ, અને નિફ્ટી બંને તૂટ્યા. સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બંને ઈન્ડેક્સ શરૂઆતી કારોબારમાં 1-1 ટકાથી વધુ તૂટ્યા. સેન્સેક્ 706 અંક તૂટીને 76,238 પર અને નિફ્ટી 50માં 200 અંકનો ઘટાડો જોવા મળ્યો અને તે 23,800 ના સ્તરથી નીચે ગગડ્યો.
રોકાણકારોના 5 લાખ કરોડ ડૂબ્યા
બજારમાં આ મોટા કડાકાએ શરૂઆતી કલાકોમાં જ રોકાણકારોના 5 લાખ કરોડથી વધુ રૂપિયા ડૂબાડી દીધા. 1 સપ્ટેમ્બરના રોજ BSE પર લિસ્ટેડ કંપનીઓની કુલ માર્કેટ કેપ 4,89,41,989.64 કરોડ હતી જે 2 સપ્ટેમ્બરના રોજ માર્કેટ ખુલતા જ 4,83,81,902.24 કરોડ પર પહોંચી ગઈ. એટલે કે બજાર ખુલતા જ બજારમાંથી 5,60,087.4 કરોડ ગાયબ થઈ ગયા.
ફક્ત આ એક શેર ગ્રીનમાં જોવા મળ્યો
સેન્સેક્સ પર લિસ્ટેડ 30 શેરોમાંથી ફક્ત એક શેર લીલા નિશાન પર આજે જોવા મળ્યો હતો. બાકી તમામ 29 શેરમાં કડાકો નોંધાયો. બુધવારે ફક્ત સન ફાર્માનો સ્ટોક ગ્રીન જોવા મળ્યો. જો કે આ તેજી પાછળ અમેરિકા સાથે તેની ડીલની અસર છે. આજે સૌથી મોટો કડાકો ઈન્ડિગો, ઈન્ફોસિસ અને એમએન્ડએમમાં છે. ઈન્ફોસિસના શેરોમાં 3 ટકા ફોલ, TCS, HCLTech, IndiGo અને M&M ના શેરો 2-2%સુધી તૂટ્યા છે. એચડીએફસી બેંક, NTPC, ટેક મહિન્દ્રા, એશિયન પેઈન્ટ્સ, બજાજ ફાઈનાન્સના શેરોમાં 1 ટકાનો કડાકો આવી ચૂક્યો છે.
અચાનક કેમ કડાકો