Stock Split: આગામી સપ્તાહે ત્રણ કંપનીઓ કરશે સ્ટોક સ્પ્લિટ, રોકાણકારોને મળશે મોટો ફાયદો
સ્ટોક સ્પ્લિટ એક કોર્પોરેટ એક્શન છે, જેમાં કંપની પોતાના શેરને નાના-નાના ટુકડામાં સ્પ્લિટ કરે છે, તેનાથી શેરની સંખ્યા વધી જાય છે.
Trending Photos
Stock Market News: આગામી સપ્તાહે શેર બજારમાં ખાસ હલચલ રહેવાની છે. ઘણી કંપનીઓ પોતાના ઈન્વેસ્ટરોને ડિવિડન્ડ આપવાની તૈયારીમાં છે તો બે કંપનીઓ બોનસ આપવા જઈ રહી છે. પરંતુ ખાસ વાત છે કે ત્રણ કંપનીઓ આગામી સપ્તાહે પોતાના સ્ટોક્સને સ્પ્લિટ કરવાની છે. આ સ્ટોક સ્પ્લિટની રેકોર્ડ ડેટ 16 સપ્ટેમ્બર 2025 કે ત્યારબાદ છે. એટલે કે ઈન્વેસ્ટરો પાસે તેનો ફાયદો ઉઠાવવાની તક છે. આવો જાણીએ કઈ કંપનીઓ સ્ટોક સ્પ્લિટ કરી રહી છે અને તેનો મતલબ શું થાય છે.
કઈ કંપનીઓ કરી રહી છે સ્પ્લિટ?
GHV ઇન્ફ્રા પ્રોજેક્ટ્સ: BSE અનુસાર, GHV ઇન્ફ્રા પ્રોજેક્ટ્સ તેના શેરનું વિભાજન કરવા જઈ રહી છે. આ માટેની રેકોર્ડ તારીખ 16 સપ્ટેમ્બર 2025 નક્કી કરવામાં આવી છે. કંપની તેના 10 રૂપિયાના ફેસ વેલ્યુ શેરને બે ભાગમાં વહેંચશે. એટલે કે, એક શેરના બદલામાં બે શેર ઉપલબ્ધ થશે, જેની ફેસ વેલ્યુ 5-5 રૂપિયા હશે. ખાસ વાત એ છે કે કંપની તે જ દિવસે બોનસ શેર પણ આપી રહી છે. બોનસ માટેની રેકોર્ડ તારીખ પણ 16 સપ્ટેમ્બર છે.
કેસર એન્ટરપ્રાઇઝ: કેસર એન્ટરપ્રાઇઝ પણ સ્ટોક સ્પ્લિટના માર્ગ પર છે. તેની રેકોર્ડ તારીખ 18 સપ્ટેમ્બર 2025 છે. કંપની તેના 10 રૂપિયાના ફેસ વેલ્યુ શેરને 10 ભાગમાં વહેંચશે. દરેક ભાગની ફેસ વેલ્યુ 1 રૂપિયા હશે. એટલે કે, રોકાણકારોને એક શેરના બદલામાં 10 શેર મળશે.
ઝાયડસ વેલનેસ: ઝાયડસ વેલનેસ પણ તેના શેરનું વિભાજન કરવા જઈ રહ્યું છે. તેની રેકોર્ડ તારીખ પણ 18 સપ્ટેમ્બર 2025 છે. કંપની 10 રૂપિયાના ફેસ વેલ્યુવાળા શેરને 5 ભાગમાં વહેંચશે. દરેક ભાગની ફેસ વેલ્યુ 2 રૂપિયા હશે. એટલે કે, રોકાણકારોને એક શેરના બદલામાં 5 શેર મળશે.
સ્ટોક સ્પ્લિટનો અર્થ શું છે?
સ્ટોક સ્પ્લિટ એ એક કોર્પોરેટ પ્રક્રિયા છે. આમાં, કંપની તેના શેરને નાના ભાગોમાં વહેંચે છે. આનાથી શેરની સંખ્યા વધે છે અને તેમની કિંમત ઓછી થાય છે. આનો ફાયદો એ છે કે નાના રોકાણકારો પણ આ શેર સરળતાથી ખરીદી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો કોઈ શેર 1000 રૂપિયાનો હોય અને તેને 10 ભાગોમાં વહેંચવામાં આવે, તો દરેક શેરની કિંમત 100 રૂપિયા થઈ જશે. આનાથી વધુ લોકો તેમાં રોકાણ કરી શકશે.
નિષ્ણાતોના મતે, સ્ટોક સ્પ્લિટ અથવા બોનસ જેવી કોર્પોરેટ ક્રિયાઓ જોઈને ઉતાવળમાં રોકાણના નિર્ણયો લેવા જોઈએ નહીં. કોઈપણ કંપનીમાં પૈસા રોકાણ કરતા પહેલા, તેનું મૂલ્યાંકન જુઓ. કંપનીના ભૂતકાળના પ્રદર્શન અને ભવિષ્યની સંભાવનાઓનું મૂલ્યાંકન કરો. નિષ્ણાત અથવા નાણાકીય સલાહકારની સલાહ અવશ્ય લો. આમ કરવાથી, તમારું રોકાણ સુરક્ષિત અને નફાકારક બની શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે