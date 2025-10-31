Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

1 શેર પર 4 બોનસ શેર આપી રહી છે કંપની, પેની સ્ટોકમાં 20% ની તેજી, કિંમત 50 રૂપિયાથી ઓછી

શેર બજારમાં આજે એક કંપનીના શેરમાં જોરદાર તેજી આવી છે. કંપનીના શેરમાં 20 ટકાનો વધારો થયો છે. બોનસ શેર અને સ્પ્લિટની રેકોર્ડ ડેટ હોવાથી શેરમાં તેજી આવી છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 31, 2025, 02:57 PM IST

Trending Photos

1 શેર પર 4 બોનસ શેર આપી રહી છે કંપની, પેની સ્ટોકમાં 20% ની તેજી, કિંમત 50 રૂપિયાથી ઓછી

Bonus Share: સપ્તાહના છેલ્લા કારોબારી દિવસે શેર બજારમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. પરંતુ એક 50 રૂપિયાથી ઓછી કિંમતના શેરમાં 20 ટકાની તેજી આવી છે. શેર બજારમાં કંપની આજે એક્સ-બોનસ અને એક્સ સ્ટોક સ્પ્લિટ ટ્રેડ કરી રહી છે. અમે વાત કરી રહ્યાં છીએ ફિનોટેક્સ કેમિકલ્સની. મહત્વનું છે કે કંપનીમાં દિગ્ગજ ઈન્વેસ્ટર આશીષ કચૌલિયાનું પણ રોકાણ છે.

20 ટકાની તેજી
ફિનોટેક્સ કેમિકલ્સના શેર બીએસઈમાં 25.75 રૂપિયાના લેવલ પર ખુલ્યા હતા. કંપનીનો શેર દિવસમાં 20 ટકાની તેજી સાથે 29.80 રૂપિયાના ઈન્ટ્રા-ડે હાઈ પર પહોંચી ગયા હતા.

Add Zee News as a Preferred Source

1 શેર પર મળશે 4 બોનસ શેર
કંપનીએ એક્સચેન્જને આપેલી જાણકારીમાં જણાવ્યું હતું કે એક શેર પર યોગ્ય ઈન્વેસ્ટરોને 4 બોનસ શેર આપવામાં આવશે. સાથે ફિનોટેક્સ કેમિકલના શેર આજે સ્પ્લિટ પણ થઈ રહ્યાં છે. કંપી એક્સ-બોનસની સાથે એક્સ સ્પ્લિટ ટ્રેડ કરી રહી છે. ફિનોટેક્સ કેમિકલ્સે એક્સચેન્જને જણાવ્યું હતું કે 31 ઓક્ટોબર બોનસ અને સ્પ્લિટ સ્ટોક માટે રેકોર્ડ ડેટ રહેશે.

શું હોય છે રેકોર્ડ ડેટ?
રેકોર્ડ ડેટ તે તારીખ હોય છે જ્યારે કંપની પોતાની રેકોર્ડ બુક જુએ છે. જે રોકાણકારોના નામ કંપનીની રેકોર્ડ બુકમાં તે દિવસે રહેશે તેને બોનસ શેર અને સ્ટોક સ્પ્લિટનો ફાયદો મળશે. મહત્વનું છે કે રોકાણકારોએ રેકોર્ડ ડેટથી ઓછામાં ઓછા એક દિવસ પહેલા શેર ખરીદવાના હોય છે. 

આ કંપનીમાં દિગ્ગજ ઈન્વેસ્ટર આશીષ કચૌલિયા પાસે 2.62 ટકા ભાગીદારી છે. સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટર સુધી તેમની પાસે ફિનોટેક્સ કેમિકલ્સના 30,00,568 શેર હતા.

(આ રોકાણની સલાહ નથી. શેરબજારમાં રોકાણ જોખમો અધીન હોય છે. રોકાણ કરતા પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Bonus Sharestock market news

Trending news