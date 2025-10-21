કાઉનડાઉન શરૂ! મુહૂર્ત ટ્રેડિંગમાં આ શેર પર થશે પૈસાનો વરસાદ, બ્રોકરેજે કહ્યું- ખરીદો
Muhurta Trading Top Picks: દિવાળી પર શેરબજારમાં એક કલાકનું ખાસ ટ્રેડિંગ સત્ર હોય છે, જેને "મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ" કહેવામાં આવે છે. આ સમય દરમિયાન રોકાણ કરવું શુભ માનવામાં આવે છે. તે નવા વર્ષની શરૂઆત દર્શાવે છે.
Muhurta Trading Top Picks: દિવાળીના પર્વ પર શેર બજારમાં મુહૂર્ત ટ્રેડિંગનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે. આ વર્ષે મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ 21 ઓક્ટોબર એટલે કે આજે બપોરે 1.45 કલાકથી 2.45 કલાક વચ્ચે રાખવામાં આવ્યું છે. હકીકતમાં દર વર્ષે દિવાળીના દિવસે શેર બજારમાં એક કલાક માટે રાખવામાં આવતા સ્પેશિયલ ટ્રેડિંગ સેશનને મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ કહેવામાં આવે છે. આ દરમિયાન રોકાણને શુભ માનવામાં આવે છે. આ નવા સંવતની શરૂઆત પણ માનવામાં આવે છે. અસિત સી મેહતા ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ઈન્ટરમીડિએટ્સ (ACMIIL) એ કેટલાક એવા શેરની ભલામણ કરી છે, જે મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ દરમિયાન રોકાણકારોને કમાણી કરાવી શકે છે. આવો સંવત 2082 માટે આ સ્ટોક્સ પર નજર કરીએ.
Adani Ports & SEZ
અદાણી પોર્ટ્સ બંદરો, રેલ અને ખાસ આર્થિક ક્ષેત્રોમાં સંકલિત લોજિસ્ટિક્સ સેવાઓ પૂરી પાડે છે. ભારત ઉપરાંત, કંપની ઇઝરાયલ, શ્રીલંકા અને તાંઝાનિયા જેવા દેશોમાં હાજરી ધરાવે છે. "સાગરમાલા" અને "ગતિ શક્તિ" જેવી સરકારી પહેલો દ્વારા સમર્થિત, કંપની વોલ્યુમ વૃદ્ધિ અને ખર્ચ કાર્યક્ષમતા માટે સારી સ્થિતિમાં છે. બ્રોકરેજ પાસે "એક્યુમ્યુલેટ" ભલામણ છે, જે ₹1,591 ની ટાર્ગેટ કિંમત આપે છે, જે વર્તમાન કિંમત કરતાં 8.6% વધુ છે.
Titagarh Rail Systems
બ્રોકરેજ દ્વારા ટીટાગઢ રેલ સિસ્ટમ્સના શેર "એકઠા" કરવાની પણ ભલામણ કરવામાં આવી છે. તેણે ₹1,072 નો લક્ષ્યાંક ભાવ નક્કી કર્યો છે, જે 21% વધારાનો સંકેત આપે છે. ભારતીય રેલવે દ્વારા ઝડપી આધુનિકીકરણના યુગમાં, ટીટાગઢ રેલ સિસ્ટમ્સને ફ્રેઇટ કોરિડોરના વિસ્તરણથી ફાયદો થતો રહેશે. તેની વાર્ષિક વેગન ક્ષમતા 12,000 છે, અને તેની સંકલિત ફાઉન્ડ્રી તેની વિસ્તરણ ક્ષમતાને વધારે છે. ₹26,000 કરોડની મજબૂત ઓર્ડર બુક તેની સ્થિતિને મજબૂત બનાવે છે. વંદે ભારત અને અમૃત ભારત જેવી ટ્રેનોમાં વધતા રોકાણ સાથે, કંપની બે આંકડાની કમાણી વૃદ્ધિ પેદા કરવા માટે તૈયાર છે.
Polycab India
ACMIIL એ પોલીકેબ ઈન્ડિયાના શેરને 'accumulate' રેટિંગ આપ્યું છે અને ટાર્ગેટ પ્રાઇસ 8440 રૂપિયા રાખી છે, જે 10 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. પોલીકેબ વાયર અને કેબલ બનાવનાર ભારતની સૌથી મોટી કંપની છે.
Larsen & Toubro
4565 રૂપિયાની ટાર્ગેટ પ્રાઇસ આપતા બ્રોકરેજે લાર્સન એન્ડ ટ્રુબોના શેરને 'accumulate' રેટિંગ આપ્યું છે. L&T દેશમાં એન્જીનિયરિંગ સેક્ટરની મોટી કંપની છે. તેની ઓર્ડર બુક વાર્ષિક રેવેન્યુથી પણ ત્રણ ગણાથી વધુ છે. ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, એનર્જી અને ડિજિટલ સોલ્યુશનમાં તેની હાજરી અલગ-અલગ સેક્ટરમાં તેના ગ્રોથનો સંકેત આપે છે. કંપની ધીમે-ધીમે ડેટા સેન્ટર અને સેમીકંડક્ટર સેગમેન્ટમાં આગળ વધી રહી છે, જે સમયની સાથે તેની બદલાતી રણનીતિને દર્શાવે છે.
Cipla
'accumulate' નું રેટિંગ આપતા તેની ટાર્ગેટ પ્રાઇસ 1808 રૂપિયા રાખી છે, જે 10 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. બાયોસિલિમર, જટિલ ઈન્જેક્શન અને સ્પેશિયલ દવાઓમાં સિપ્લાના તમામ ઈનોવેશન અમેરિકા, દક્ષિણ આપ્રિકા જેવા ઘણા ઉભરતા બજારોમાં તેના વૈશ્વિક વિસ્તારનું સમર્થન કરે છે.
મુહૂર્ત ટ્રેડિંગમાં શું કરશો?
મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ દરમિયાન સૌથી પહેલા પ્રી-ઓપન સેશન (બપોરે 1.30-1.45) દરમિયાન ઓર્ડર બુક કરો જેથી શેરની શરૂઆતી કિંમતની જાણકારીનો ફાયદો ઉઠાવી શકાય. પછી સામાન્ય ટ્રેડિંગની શરૂઆતી 30 મિનિટ (બપોરે 1:45-2:15) માં શેરની ખરીદી કરો કારણ કે હલચલ વધુ હોવાને કારણે તે સમયે શેરને વેચવો કે ખરીદવો સરળ હોય છે. અંતિમ 30 મિનિટ (બપોરે 2:15-2:45) માં નાના-મોટા શેર પર દાવ, જે પોર્ટફોલિયોને મોડિફાઇ કરવા માટે સૌથી સારો હોય છે.
(ડિસ્ક્લેમરઃ આ શેરમાં રોકાણ કરવાની સલાહ બ્રોકરેજ હાઉસ દ્વારા આપવામાં આવી છે. આ ઝી 24 કલાકના વિચાર નથી. શેર બજારમાં રોકાણ જોખમો અધીન હોય છે, એટલે રોકાણ કરતા પહેલા તમારા એડવાઇઝરની સલાહ લો)
