આખા દેશની બેંકોમાં હડતાળ, સતત ચાર દિવસ બંધ રહેશે સરકારી અને ખાનગી બેંકો, કર્મચારીઓની માંગણીઓ શું છે? જાણો વિગતો
Bank Strike: ઓલ ઈન્ડિયા બેંક એમ્પ્લોઈઝ એસોસિએશને જાન્યુઆરી મહિનામાં દેશવ્યાપી હડતાળનું એલાન આપ્યું છે. બેંક યુનિયનો દ્વારા બેંક હડતાળ અંગે ઓનલાઈન ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવી છે. જેના કારણે 4 દિવસ સુધી બેંકનું કામકાજ થશે નહીં.
Trending Photos
Bank Strike: જો તમારું કોઈ બેંક સંબંધિત કામ અટવાયું હોય, તો આ સમાચાર તમારા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. બેંક હડતાળની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. દેશભરની બેંકો આ હડતાળમાં ભાગ લેશે. તમામ સરકારી અને ખાનગી બેંકોના કર્મચારીઓને આ હડતાળમાં જોડાવા માટે હાકલ કરવામાં આવી છે.
સરકાર સમક્ષ પોતાની માંગણીઓ રજૂ કરવા માટે, ઓલ ઈન્ડિયા બેંક એમ્પ્લોયીઝ એસોસિએશને 27 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ દેશવ્યાપી હડતાળનું એલાન કર્યું છે. બેંક યુનિયનો દ્વારા બેંક હડતાળ અંગે ઓનલાઈન ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવી છે. સોશિયલ મીડિયા પર #Implement5DayBanking ઝુંબેશ ચલાવવામાં આવી રહી છે.
બેંક હડતાળ ક્યારે છે?
બેંક કર્મચારીઓ માટે 'પાંચ દિવસની બેંકિંગ' (અઠવાડિયામાં પાંચ દિવસ)ની માંગ સાથે દેશવ્યાપી હડતાળનું એલાન કરવામાં આવ્યું છે. યુનાઇટેડ ફોરમ ઓફ બેંક યુનિયન્સ (UFBU)એ 27 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ દેશવ્યાપી હડતાળનું એલાન કર્યું છે. આ માંગણી અંગે બેંક યુનિયનો અને સરકાર વચ્ચે લાંબા સમયથી બેઠકો ચાલી રહી છે. બેંકોમાં પણ પાંચ દિવસનો કાર્ય સપ્તાહ લાગુ કરવાની માંગ કરવામાં આવી રહી છે. બેંક કર્મચારીઓ માટે પાંચ દિવસનો કાર્ય સપ્તાહ લાગુ કરવાની માંગ સાથે આ હડતાળનું એલાન કરવામાં આવ્યું છે.
દેશવ્યાપી બેંક હડતાળ કેમ થઈ રહી છે?
હાલમાં, મહિનાના બીજા અને ચોથા શનિવારે બેંકો બંધ રહે છે, જ્યારે ત્રીજા અને પાંચમા શનિવારે ખુલ્લી રહે છે. બેંક યુનિયનો દર શનિવાર અને રવિવારે બેંકો બંધ રાખવા માંગે છે. આ માંગ સાથે, તેઓએ 27મી તારીખે હડતાળનું એલાન કર્યું છે. યુનિયનો દલીલ કરે છે કે માર્ચ 2024માં વેતન સુધારણા કરાર દરમિયાન ભારતીય બેંકો સંગઠન (IBA) સાથે આ માંગ પર સંમતિ થઈ હતી, પરંતુ તેને લાગુ કરવા માટે હજુ સુધી સૂચના જાહેર કરવામાં આવી નથી.
આ બેંક હડતાળમાં કઈ બેંકો ભાગ લેશે?
દેશભરની તમામ જાહેર અને ખાનગી બેંકો આ બેંક હડતાળમાં ભાગ લેશે. SBI, PNB, HDFC અને ICICI સહિત તમામ જાહેર અને ખાનગી બેંકોના કર્મચારીઓ ભાગ લેશે.
બેંક હડતાળને કારણે બેંકો કેટલા દિવસ બંધ રહેશે?
27 જાન્યુઆરીએ પ્રસ્તાવિત બેંક હડતાળને કારણે, દેશભરની બેંકોમાં બેંકિંગ કામગીરી સતત ચાર દિવસ માટે પ્રભાવિત થશે. 24 જાન્યુઆરી મહિનાનો ચોથો શનિવાર છે, જેના કારણે બેંકો દેશભરમાં બંધ રહેશે. 25 જાન્યુઆરી રવિવાર છે, તેથી દેશભરમાં બેંકો બંધ રહેશે. 26 જાન્યુઆરી પ્રજાસત્તાક દિવસની રજા રહેશે. 27 જાન્યુઆરીએ પ્રસ્તાવિત હડતાળને કારણે બેંક કામગીરી ખોરવાઈ શકે છે. આનો અર્થ એ કે બેંકિંગ માટે તમારી પાસે છેલ્લી તક 23 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર છે, ત્યારબાદ બેંકો 28 જાન્યુઆરીએ ફરી ખુલશે. જોકે, મોબાઇલ બેંકિંગ, ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ અને એટીએમ જેવી ડિજિટલ સેવાઓ કાર્યરત રહેશે.
બેંક હડતાળની શું અસર થશે?
27 જાન્યુઆરીએ દેશવ્યાપી બેંક હડતાળ ગ્રાહકોને અસુવિધા પહોંચાડી શકે છે. હડતાળ સપ્તાહના અંતે અને રાષ્ટ્રીય રજાઓ સાથે હોવાથી, બેંકો પહેલાથી જ ત્રણ દિવસ માટે બંધ રહેશે. બેંકો બંધ રહેવાથી બેંકો પ્રભાવિત થઈ શકે છે, જેમાં રોકડ જમા અને ઉપાડ, ચેક ડિપોઝિટ અને ક્લિયરિંગ, ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ અને પાસબુક એન્ટ્રીનો સમાવેશ થાય છે.
શું હડતાળમાં ખાનગી બેંકો પણ શામેલ છે?
હડતાળમાં દેશભરની જાહેર અને ખાનગી બેંકો શામેલ છે. જો કે, સૌથી વધુ અસર જાહેર બેંકો પર થવાની ધારણા છે, કારણ કે આ બેંકોમાં યુનિયનાઇઝ્ડ કર્મચારીઓની સંખ્યા વધુ છે. જો કે, ખાનગી બેંકો પણ પ્રભાવિત થઈ શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે