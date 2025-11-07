Prev
પ્રથમ દિવસે જમીન પર આવ્યો IPO, રોકાણકારોને થયું નુકસાન, GMP એ આપ્યો 'દગો'

Studds Accessories ના આઈપીઓનું ખરાબ લિસ્ટિંગ થતાં રોકાણકારોને નુકસાન થયું છે. કંપનીના શેર એનએસઈ અને બીએસઈ પર ડિસ્કાઉન્ટ સાથે લિસ્ટ થયા છે. 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 07, 2025, 11:19 AM IST

Studds Accessories IPO: Studds એસેસરિઝના આઈપીઓનું લિસ્ટિંગ ખરાબ થયું છે. રોકાણકારોને પ્રથમ દિવસે ઝટકો લાગ્યો છે. બીએસઈમાં કંપનીનો આઈપીઓ 3 ટકાના ડિસ્કાઉન્ટ બાદ 570 રૂપિયા પર લિસ્ટ થયો છે. તો એનએસઈમાં કંપનીના શેરનું લિસ્ટિંગ 565 રૂપિયા પર થયું છે. મહત્વનું છે કે કંપનીના આઈપીઓની પ્રાઇસ બેન્ડ 685 રૂપિયા પ્રતિ શેર હતી. આ આઈપીઓની લોટ સાઇઝ 25 શેરની હતી, જેમાં રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા 14625 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડ્યું હતું.

નબળા લિસ્ટિંગ બાદ Studds Accessories ના શેરમાં રિકવરી જરૂર જોવા મળી છે. પરંતુ હજુ કંપનીના શેર ઈશ્યુ પ્રાઇસને ક્રોસ કરી શક્યા નથી.

3 દિવસમાં 73 ગણું સબ્સક્રિપ્શન
આ આઈપીઓને ત્રણ દિવસમાં 73 ગણો સબ્સક્રાઇબ કરવામાં આવ્યો હતો. રિટેલ કેટેગરીમાં આઈપીઓને 22.08 ગણો, ક્યુઆઈબીમાં 159.99 ગણઓ અને એનઆઈઆઈ કેટેગરીમાં આઈપીઓને 76.99 ગણું સબ્સક્રિપ્શન મળ્યું હતું. મહત્વનું છે કે એન્કર ઈન્વેસ્ટરો માટે ઈશ્યુ 29 ઓક્ટોબરે ઓપન થયો હતો. એન્કર ઈન્વેસ્ટરોથી કંપનીએ 136.65 કરોડ રૂપિયા ભેગા કર્યાં હતા.

ગ્રે માર્કેટે આપ્યો દગો
Studds Accessories નો આઈપીઓ ગ્રે માર્કેટમાં મજબૂત પ્રદર્શન કરી રહ્યો હતો. ગ્રે માર્કેટમાં આ આઈપીઓ 45 રૂપિયાના જીએમપી પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો, જેના કારણે 7.69 ટકાનો લિસ્ટિંગ ગેન જોવા મળી રહ્યો હતો. પરંતુ લિસ્ટિંગ સમયે બાજી પલટી ગઈ હતી. ડિસ્કાઉન્ટ પર લિસ્ટિંગથી રોકાણકારોને ઝટકો લાગ્યો છે.

શું કરે છે કંપની
1975મા શરૂ થયેલી આ કંપની હેલ્મેટ બનાવે છે. કંપની હરિયાણાના ફરીદાબાદથી ઓપરેટ થાય છે. ટૂ વ્હીલર્સ હેલ્મેટ સિવાય કંપની મોટરસાયકલ માટે એક્સેસરિઝ પણ બનાવવાનું કામ કરે છે. જૂન 2025 દરમિયાન કંપનીનો કુલ પ્રોફિટ 20.25 કરોડ રૂપિયા રહ્યો હતો. તો પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં આવક 152.01 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.
 

