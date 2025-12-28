Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

988 ગણો સબ્સ્ક્રાઇબ, લિસ્ટિંગના દિવસે પૈસા થશે ડબલ! IPOના GMPથી રોકાણકારો ઉત્સાહિત

IPO News: આ IPOમાં રોકાણકારોએ ભારે રોકાણ કર્યું છે. હવે બધાની નજર કંપનીના IPO લિસ્ટિંગ પર છે.  30 જાન્યુઆરી, 2025 ના રોજ NSE SME પર લિસ્ટ થવાનો છે. કંપનીમાં રોકાણકારો સારો નફો મળી શકે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 28, 2025, 04:06 PM IST

Trending Photos

988 ગણો સબ્સ્ક્રાઇબ, લિસ્ટિંગના દિવસે પૈસા થશે ડબલ! IPOના GMPથી રોકાણકારો ઉત્સાહિત

IPO News: રોકાણકારોએ શ્યામ ધાની ઇન્ડસ્ટ્રીઝના IPOમાં ભારે રોકાણ કર્યું છે. હવે બધાની નજર કંપનીના IPOની લિસ્ટિંગ પર છે. શ્યામ ધાની ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 30 જાન્યુઆરી, 2025 ના રોજ NSE SME પર લિસ્ટ થશે. શ્યામ ધાની ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો IPO ગ્રે માર્કેટમાં સારૂ પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે.

988 ગણી અરજીઓ પ્રાપ્ત થઈ

Add Zee News as a Preferred Source

શ્યામ ધાની ઇન્ડસ્ટ્રીઝના IPOને કુલ 988.29 ગણી અરજીઓ મળી. રિટેલ કેટેગરીમાં કંપનીનો IPO 1137.92 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો. QIB કેટેગરીમાં 256.24 ગણો સબસ્ક્રિપ્શન જોવા મળ્યો. NII કેટેગરીમાં 1612.65 ગણો સબસ્ક્રિપ્શન જોવા મળ્યો.

શ્યામ ધાની ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો IPO 22 ડિસેમ્બરના રોજ ખુલ્યો હતો. રોકાણકારો પાસે 24 ડિસેમ્બર સુધી IPO પર બોલી લગાવવાની તક હતી. આ IPOનું કદ 38.49 કરોડ રૂપિયા હતું. કંપનીનો IPO સંપૂર્ણપણે નવા શેર પર આધારિત છે. કંપનીએ IPO દ્વારા 55 લાખ નવા શેર જાહેર કર્યા છે.

હાલ GMP શું છે?

શ્યામ ધાની ઇન્ડસ્ટ્રીઝના IPO માટે GMP આજે, રવિવારે 70 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. આ 100 ટકાનો લિસ્ટિંગ ગેઇન દર્શાવે છે. જો આવું થાય, તો રોકાણકારો પહેલા દિવસે તેમના પૈસા બમણા કરશે. નોંધનીય છે કે કંપનીનો IPO હાલમાં તેની મજબૂત સ્થિતિમાં છે.

પ્રાઇસ બેન્ડ શું છે?

શ્યામ ધાની ઇન્ડસ્ટ્રીઝના IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ ₹65 થી ₹70 પ્રતિ શેર પર સેટ કરવામાં આવ્યો હતો. કંપનીએ 2,000 શેરનો મોટો લોટ બનાવ્યો હતો. પરિણામે, રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછું 280,000 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડ્યું હતું. શ્યામ ધાની ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો IPO 19 ડિસેમ્બરે એન્કર રોકાણકારો માટે ખુલ્યો. કંપનીએ એન્કર રોકાણકારો પાસેથી 10.92 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા હતા.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
ipoipo newsstock market newsshare marketShyam Dhani Industriesipo gmpGujarati NewsBusiness News

Trending news