ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

સિલિન્ડર ખરીદી પર 300 રૂપિયાની સબસિડી, આ ગ્રાહકો માટે સારા સમાચાર

Subsidy: ક્રિસિલ ઇન્ટેલિજન્સના એક અહેવાલ મુજબ, નાણાકીય વર્ષ 2024-25માં LPGનો વપરાશ વધીને આશરે 3.13 કરોડ ટન થવાનો અંદાજ છે, જે નાણાકીય વર્ષ 2016-17માં 2.16 કરોડ ટન હતો. નાણાકીય વર્ષ 2025-26માં તે 3.3થી 3.4 કરોડ ટન સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 20, 2025, 03:08 PM IST

સિલિન્ડર ખરીદી પર 300 રૂપિયાની સબસિડી, આ ગ્રાહકો માટે સારા સમાચાર

Subsidy: કેન્દ્ર સરકાર પાસે ઘણી યોજનાઓ છે જે વસ્તીના મોટા ભાગને લાભ આપે છે. આવી એક યોજના પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના (PMUY) છે. આ યોજના હેઠળ, લાભાર્થીઓને સરેરાશ ગ્રાહક કરતા 300 રૂપિયા ઓછા ભાવે રિફિલ્ડ LPG સિલિન્ડર મળે છે. ઉદાહરણ તરીકે, રાષ્ટ્રીય રાજધાની, દિલ્હીમાં, ઘરેલુ સિલિન્ડરની કિંમત સરેરાશ ગ્રાહકો માટે 853 રૂપિયા છે, જ્યારે લાભાર્થીઓ માટે તે 553 રૂપિયા છે. આનો અર્થ એ છે કે ગ્રાહકોને 300 રૂપિયા સસ્તા ભાવે સિલિન્ડર મળશે.

2016માં શરૂ કરાઈ

પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયે મે 2016માં આ યોજના શરૂ કરી હતી, જેનો હેતુ ગ્રામીણ અને પછાત વિસ્તારોમાં રહેતા પરિવારોને LPG કનેક્શન પૂરા પાડવાનો હતો. આ યોજનાનો ઉદ્દેશ માર્ચ 2020 સુધીમાં 8 કરોડ LPG કનેક્શન આપવાનો હતો, જે સપ્ટેમ્બર 2019માં પ્રાપ્ત થયો હતો. ત્યારબાદ, સરકારે ઉજ્જવલા 2.0 શરૂ કર્યું, જેમાં ખાસ કરીને સ્થળાંતરિત પરિવારોને લક્ષ્ય બનાવીને વધારાના 1.6 કરોડ LPG કનેક્શન પૂરા પાડવામાં આવ્યા હતા. આ લક્ષ્ય ડિસેમ્બર 2022માં પ્રાપ્ત થયું હતું, જેનાથી યોજના હેઠળ કુલ જોડાણોની સંખ્યા 9.6 કરોડ થઈ ગઈ હતી. 

વધુમાં, ઉજ્જવલા 2.0 હેઠળ, નાણાકીય વર્ષ 2023-24 અને 2025-26 વચ્ચે 75 લાખ વધુ કનેક્શન આપવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો, જે જુલાઈ 2024માં પૂર્ણ થયો હતો. આનાથી LPG કનેક્શનની કુલ સંખ્યા 10.35 કરોડ થઈ ગઈ. સરકારે હવે ઉજ્જવલા યોજના હેઠળ 25 લાખ વધારાના LPG કનેક્શન આપવાને મંજૂરી આપી છે. આનાથી યોજનાનો કુલ લક્ષ્યાંક 10.6 કરોડ થઈ ગયો છે. આ નવા કનેક્શન આપવાની પ્રક્રિયા હાલમાં ચાલી રહી છે.

LPG વપરાશ 3.13 કરોડ ટન સુધી પહોંચ્યો

CRISIL ઇન્ટેલિજન્સના અહેવાલ મુજબ, LPG વપરાશ નાણાકીય વર્ષ 2024-25માં વધીને આશરે 3.13 કરોડ ટન થવાનો અંદાજ છે, જે નાણાકીય વર્ષ 2016-17 માં 2.16 કરોડ ટન હતો. નાણાકીય વર્ષ 2025-26માં તે 3.3 થી 3.4 કરોડ ટન સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે. 

અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે સ્થાનિક વપરાશ પણ સતત વધી રહ્યો છે. પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજનાના ગ્રાહકો માટે સરેરાશ વાર્ષિક રિફિલ 2016-17માં 3.9 સિલિન્ડરથી વધીને નાણાકીય વર્ષ 2024-25 માં આશરે 4.5 સિલિન્ડર થયો છે. ઉજ્જવલા યોજના સિવાયના પરિવારોએ છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં દર વર્ષે 6-7 સિલિન્ડરનું સ્થિર રિફિલ સ્તર જાળવી રાખ્યું છે.

