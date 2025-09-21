Prev
એક ટીપું દારૂ ચાખ્યો પણ ન હતો, તો પછી વિજય માલ્યાના પિતાએ કરોડોનો દારૂનો કારોબાર કેવી રીતે ઉભો કર્યો

Who was Vittal Mallya : વિજય માલ્યાના પિતા, વિઠ્ઠલ માલ્યાએ પોતે દારૂ ન પીધા હોવા છતાં યુનાઇટેડ બ્રુઅરીઝ સાથે ભારતનું સૌથી મોટું દારૂનું સામ્રાજ્ય બનાવ્યું. કિંગફિશર યુબીની સૌથી પ્રખ્યાત અને સૌથી મોટી બ્રાન્ડ છે.

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Sep 21, 2025, 03:55 PM IST

એક ટીપું દારૂ ચાખ્યો પણ ન હતો, તો પછી વિજય માલ્યાના પિતાએ કરોડોનો દારૂનો કારોબાર કેવી રીતે ઉભો કર્યો

Success Story : "ગુડ ટાઈમ્સના માણસ" તરીકે જાણીતા વિજય માલ્યાના પિતા વિઠ્ઠલ માલ્યા એક સફળ ઉદ્યોગપતિ હતા. તેમણે દારૂ ઉદ્યોગ પર વિશેષ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને એક વિશાળ વ્યવસાયિક સામ્રાજ્ય બનાવ્યું. જોકે વિઠ્ઠલ માલ્યા પોતે ક્યારેય દારૂ પીતા નહોતા, તેમણે ભારતનું સૌથી મોટું દારૂનું સામ્રાજ્ય બનાવ્યું. તેમણે કિસાન, કેડબરી, બર્જર પેઇન્ટ્સ, હિન્દુસ્તાન પોલિમર્સ, મેંગલોર ફર્ટિલાઇઝર્સ, બ્રિટિશ પેઇન્ટ્સ અને મૈસુર ઇલેક્ટ્રો-કેમિકલ વર્ક્સ જેવી અગ્રણી કંપનીઓ દ્વારા પોતાનો પ્રભાવ વધાર્યો. વિઠ્ઠલ માલ્યા સંઘર્ષ કરતી કંપનીઓને પુનર્જીવિત કરવામાં અને તેમને નફાકારક વ્યવસાયોમાં ફેરવવામાં માહિર હતા. ૧૯૮૧ સુધીમાં, વિઠ્ઠ માલ્યા ૧૦ બ્રુઅરીઝ, ૧૪ ડિસ્ટિલરી, પ્રોસેસ્ડ ફૂડ ઉદ્યોગ, રોકાણ કંપનીઓ, પેકેજિંગ એકમો, ફાર્માસ્યુટિકલ ઉત્પાદકો, ઠંડા પીણાના બોટલિંગ પ્લાન્ટ અને સ્ટાયરીન કંપનીઓ પર પણ નિયંત્રણ રાખતા હતા. તેમની પ્રતિષ્ઠાએ તેમને ભારતના ટોચના ઉદ્યોગપતિઓમાં સ્થાન આપ્યું.

સફળતાની અદમ્ય ઇચ્છા સાથે, વિઠ્ઠલ માલ્યા પીણા, દારૂ અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ ઉદ્યોગોના નિર્વિવાદ નેતા તરીકે ઉભરી આવ્યા. યુનાઇટેડ બ્રુઅરીઝ, મેકડોવેલ અને કેરી સહિતના તેમના વ્યવસાયિક હિતો વિવિધ વ્યવસાયોમાં ફેલાયેલા હતા. તેમણે કિસાન અને ડિપ્પી જેવી જાણીતી બ્રાન્ડ્સ સાથે સ્ક્વોશ, જામ, કેચઅપ અને લીંબુના રસ જેવા ઉત્પાદનો પર લગભગ એકાધિકાર રાખ્યો હતો. તેમનો પ્રભાવ ખાદ્ય પદાર્થોથી આગળ વિવિધ ક્ષેત્રો સુધી વિસ્તર્યો હતો.

તેઓ ૩૦ થી વધુ કંપનીઓના માલિક હતા
તેમણે ફિનિટ દ્વારા સ્થાનિક જંતુનાશક બજારનો ૭૫ ટકા હિસ્સો કબજે કર્યો. વિટ્ટલ માલ્યાનો પ્રભાવ સિંગર સિલાઈ મશીનો, કેડબરી ચોકલેટ અને હોચસ્ટ અને રુસેલ જેવી કંપનીઓ માટે આવશ્યક ફાર્માસ્યુટિકલ્સ બનાવતા ઉદ્યોગો સુધી પણ વિસ્તર્યો હતો. સ્માર્ટ અમલીકરણ અને વ્યૂહાત્મક રોકાણો પરની આતુર નજરે તેમના ઝડપી વિકાસને વેગ આપ્યો, જેના કારણે તેમનું ₹250-300 કરોડનું સાધારણ સામ્રાજ્ય અભૂતપૂર્વ ઊંચાઈએ પહોંચ્યું. તેમના મહત્વાકાંક્ષી છત્રછાયામાં 30 થી વધુ કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં બેટરીથી લઈને પોલિમર, પ્લાન્ટેશનથી લઈને પેઇન્ટ સુધીના ક્ષેત્રોનો સમાવેશ થાય છે.

વિઠ્ઠલ માલ્યાના શરૂઆતના વર્ષો
તકો પર આતુર નજર રાખતા, વિઠ્ઠલ માલ્યાએ વિદ્યાર્થીકાળથી જ પોતાના વ્યવસાયિક સાહસો શરૂ કર્યા હતા. લશ્કરી ડૉક્ટરના ઘરે જન્મેલા માલ્યાએ દૂન સ્કૂલના અંતિમ વર્ષમાં જ પોતાના સાહસો શરૂ કર્યા હતા. કોલકત્તા કોલેજમાં અભ્યાસ કરતી વખતે, તેમણે શેરબજારમાં કામ કર્યું અને મોટા વ્યવસાયિક સાહસ માટે ક્ષમતા મેળવી. અનેક છાવણી શહેરોમાં ઉછરેલા, વિઠ્ઠલ માલ્યા વિવિધ ભારતીય સંસ્કૃતિઓના સંપર્કમાં આવ્યા. શાળા પછી, તેમના પિતાની પોસ્ટિંગને કારણે, તેમણે કોલકાતાની પ્રેસિડેન્સી કોલેજમાં પ્રવેશ મેળવ્યો. કોલકત્તામાં તેમના કોલેજના દિવસો દરમિયાન પણ, માલ્યાએ શેરબજારમાં કામ કર્યું, જેનાથી તેમના ભાવિ સાહસોનો પાયો નાંખ્યો.

સામ્રાજ્યનું નિર્માણ
વિઠ્ઠલ માલ્યાનો વ્યવસાયિક પ્રસિદ્ધિમાં ઉદય ખરેખર 1946-47 માં શરૂ થયો જ્યારે તેમણે યુનાઇટેડ બ્રુઅરીઝ લિમિટેડમાં શેર ખરીદવાનું શરૂ કર્યું. 1947 માં, તેઓ કંપનીના પ્રથમ ભારતીય ડિરેક્ટર તરીકે ચૂંટાયા. આનાથી બીયર, દારૂ અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ બજારોમાં તેમના પ્રભુત્વની શરૂઆત થઈ. સંપાદન માટેની તીવ્ર ઇચ્છા સાથે, માલ્યાએ ઝડપથી પોતાનું સામ્રાજ્ય વધાર્યું. મેકડોવેલ તેમનું પહેલું નોંધપાત્ર સંપાદન હતું, ત્યારબાદ યુનાઇટેડ બ્રુઅરીઝનું સ્થાન મેળવ્યું, જેનાથી ઉદ્યોગ પર તેમની પકડ વધુ મજબૂત થઈ. 1952 માં બેંગ્લોર ગયા પછી, માલ્યાએ નાની બ્રુઅરીઝ અને ડિસ્ટિલરીઓ હસ્તગત કરવાનું શરૂ કર્યું. તેમણે કેરળ, આંધ્રપ્રદેશ, ગોવા અને બિહારમાં નવી બ્રુઅરીઝ કંપનીઓ સાથે વિસ્તરણ કર્યું. તેમણે ૧૯૬૦ના દાયકાની શરૂઆતમાં કેર્યુ એન્ડ ફિપ્સન અને ૧૯૭૦ના દાયકાની શરૂઆતમાં હર્બર્ટસનને હસ્તગત કર્યા, જેનાથી વધુ નિયંત્રણ મેળવ્યું.

મોહન મીકિને પાછળ છોડી દીધું
1970 ના દાયકાના મધ્યમાં દારૂના નશાબંધી અભિયાને દારૂ ઉદ્યોગને ઉથલપાથલમાં ધકેલી દીધો ત્યારે માલ્યાની વ્યવસાયિક કુશળતાની કસોટી થઈ. નિરાશ ન થતાં, તેમણે પોતાની દૂરંદેશી દર્શાવી અને વધુ બ્રુઅરીઝ અને ડિસ્ટિલરીઓ હસ્તગત કરી, બજારની મંદીનો સામનો કર્યો અને બીયર અને દારૂના રાજા તરીકે પોતાનું સ્થાન મજબૂત કર્યું. તકનો લાભ ઉઠાવતા, તેમણે વધુ બ્રુઅરીઝ અને ડિસ્ટિલરીઓ હસ્તગત કરી અથવા તેમનું નિયંત્રણ મેળવ્યું. જ્યારે બજારમાં મંદીને કારણે અન્ય વેચાણ થઈ રહ્યું હતું, ત્યારે આ પગલાથી તેઓ મોહન મીકિન કરતાં વધુ પાછળ રહી ગયા અને બીયર અને વાઇનના રાજા બન્યા.

કિસાન જામનું સંપાદન
1962 માં, વિઠ્ઠલ માલ્યાએ કિસાન પ્રોડક્ટ્સ ખરીદીને ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કર્યો. એક દાયકા પછી, તેમણે હર્બર્ટ સન્સ અને તેના ડિપ્સ ડિવિઝનને હસ્તગત કર્યું, જેનાથી વિવિધ પ્રોસેસ્ડ ફૂડ્સ પર તેમની પકડ મજબૂત થઈ. માલ્યાએ જમ્મુ અને કાશ્મીર સરકાર પાસેથી નર્સરી બનાવવા માટે 200 એકર જમીન ભાડે લીધી, પછી કાશ્મીરી ખેડૂતોને હોપ રોપાઓનું વિતરણ કર્યું અને તેમની બધી પેદાશો ખરીદી. આનાથી તેમને બીયર ઉદ્યોગના સૌથી મહત્વપૂર્ણ ઘટક પર નિયંત્રણ મળ્યું.

વિઠ્ઠલ માલ્યાની સરળ જીવનશૈલી
તેમના વ્યવસાયિક પ્રયાસો ઉપરાંત, વિઠ્ઠલ માલ્યાનું અંગત જીવન કરકસર અને સરળ મૂલ્યો ધરાવતા માણસનું હતું. વિજય માલ્યાનો જન્મ તેમની પહેલી પત્નીથી થયો હતો. ત્રણ વાર લગ્ન કર્યા હોવા છતાં, વિઠ્ઠલ માલ્યા ભવ્ય પાર્ટીઓ, વિદેશ પ્રવાસો અથવા સુપરકારના શોખીન નહોતા. તેમણે ખૂબ ઓછો ખર્ચ કર્યો અને તેમના પુત્ર વિજયમાં તે જ સિદ્ધાંતો સ્થાપિત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. જો કે, આ સિદ્ધાંતો વિજયની ઉડાઉ જીવનશૈલી સાથે સુસંગત નહોતા. ડિસેમ્બર ૧૯૮૩ માં ૫૯ વર્ષની ઉંમરે વિઠ્ઠલ માલ્યાનું અવસાન થયું. તેમણે ભારતનું સૌથી મોટું દારૂ સામ્રાજ્ય બનાવ્યું, પરંતુ પોતે દારૂ પીધો ન હતો.

સૌથી મોટી બીયર કંપની, યુબી
યુનાઇટેડ બ્રુઅરીઝ લિમિટેડ ભારતની સૌથી મોટી બીયર કંપની છે. તે ભારતીય બીયર બજારમાં મજબૂત અને પ્રભાવશાળી સ્થાન ધરાવે છે. તેના પોર્ટફોલિયોમાં ઘણી લોકપ્રિય અને પ્રતિષ્ઠિત બ્રાન્ડ્સનો સમાવેશ થાય છે. યુબી ભારતીય બીયર બજારનો નિર્વિવાદ 'રાજા' રહે છે, જે ૪૦ ટકાથી વધુ બજાર હિસ્સો ધરાવે છે. કંપનીનું બજાર મૂડીકરણ આશરે ₹૪૭,૪૮૭ કરોડ છે. ડચ બહુરાષ્ટ્રીય કંપની હેઈનકેન યુબીની સૌથી મોટી શેરહોલ્ડર છે, જે ૭૦.૮૩% હિસ્સો ધરાવે છે. આ ભાગીદારી યુબીને એક મજબૂત આંતરરાષ્ટ્રીય સ્થાન પણ આપે છે. કંપની સતત મજબૂત આવક અને નફો ઉત્પન્ન કરે છે.

કિંગફિશર જેવી પ્રખ્યાત બ્રાન્ડ
યુનાઇટેડ બ્રુઅરીઝ ભારતની સૌથી પ્રખ્યાત અને સૌથી વધુ વેચાતી બીયર બ્રાન્ડ કિંગફિશરનું ઉત્પાદન કરે છે. કિંગફિશર દાયકાઓથી ભારતીય બજારમાં પ્રભુત્વ ધરાવે છે અને દેશની સૌથી વધુ વેચાતી બીયર રહે છે. કિંગફિશર પરિવારમાં અનેક પ્રકારોનો સમાવેશ થાય છે. હાઇનેકેન સાથે ભાગીદારી દ્વારા, UB ભારતમાં હાઇનેકેન બ્રાન્ડનું ઉત્પાદન અને વિતરણ કરે છે. હાઇનેકેન એક પ્રીમિયમ આંતરરાષ્ટ્રીય બીયર બ્રાન્ડ છે. કલ્યાણી બ્લેક લેબલ પશ્ચિમ બંગાળ અને કેટલાક અન્ય પૂર્વીય રાજ્યોમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય અને સૌથી વધુ વેચાતી બ્રાન્ડ છે. UB એક્સપોર્ટ્સ એ UB ની બીજી લોકપ્રિય બ્રાન્ડ છે.
 

