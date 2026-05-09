/રોજના માત્ર 3 રૂપિયા કમાતો આ ગુજરાતી છોકરો બન્યો નમકીનનો બાદશાહ... આજે છે ₹40,000 કરોડની કંપનીનો માલિક

Sucess Story : 1982નું વર્ષ હતું, ગામમાં ભયંકર દુષ્કાળ પડ્યો, જેના કારણે એક યુવાન રોજગારની શોધમાં શહેર તરફ વળ્યો. ત્યારબાદ જે બન્યું તે અકલ્પનીય હતું. એક યુવાન જે એક સમયે સિનેમા હોલમાં કામ કરીને દિવસના માત્ર ૩ રૂપિયા કમાતો હતો, તે આજે ₹40,000 કરોડના સામ્રાજ્યનો માલિક બની ગયો.
ભારતમાં નમકીનને એક નવી ઓળખ આપનાર વ્યક્તિ ચંદુભાઈ વિરાણી છે. ફોર્બ્સ અનુસાર, જાણીતી સ્નેક્સ કંપની બાલાજી ગ્રુપના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ચંદુભાઈની અંદાજિત નેટવર્થ આશરે 1.1 બિલિયન ડોલર છે. આજે, બાલાજી બ્રધર્સ ચંદુભાઈ, ભીખાભાઈ અને કાનજીભાઈ પેકેજ્ડ ફૂડ બિઝનેસનું સંચાલન કરે છે.
ચંદુભાઈએ જણાવે છે કે, આજે પણ તેઓ ગાયોની સંભાળ રાખવાની પૂર્વજોની પરંપરાને જાળવી રાખે છે. તેમની એક ફેક્ટરીમાં હજુ પણ ગૌશાળા છે, જ્યાં ગાયોને પ્રેમથી સંભાળવામાં આવે છે. 1970ના દાયકાના મધ્યમાં છેતરપિંડીનો ભોગ બન્યા પછી વિરાણી ભાઈઓને કાયમ માટે તેમનું ગામ છોડવાની ફરજ પડી હતી. ખેતી એ તેમની આજીવિકાનું એકમાત્ર સાધન હતું. એક જીવન જે તેમને પેક કરીને પાછળ છોડીને જવું પડતું હતું. છતાં તેમનો જુસ્સો અખંડ રહ્યો. સિનેમા હોલ કેન્ટીનમાં કામ કરતા વિરાણી ભાઈઓનો એક ફોટોગ્રાફ આજે પણ તેમની કઠિન યાત્રા અને સંઘર્ષની યાદ અપાવે છે.
બાલાજી ગ્રુપના મેનેજિંગ ડિરેક્ટરે જણાવ્યું હતું કે શિક્ષણ આવશ્યક હોવા છતાં, તે પૂરતું નથી. તેઓ કહે છે કે, "શિક્ષણ મેળવવું જોઈએ, પરંતુ તે માત્ર પૂરતું નથી, તેની સાથે વ્યવહારુ જ્ઞાન હોવું જોઈએ."
જામનગરના આ અબજોપતિ ઉદ્યોગપતિની માલિકીની ફેક્ટરીઓમાં મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓ કામ કરે છે. તેઓ કહે છે કે, "શરૂઆતમાં, લોકો મને 'કિચન ક્વીન' કહેતા હતા, ક્યારેય 'કિંગ' નહીં." 1989માં બાલાજીએ ટેકનોલોજીકલ રીતે આગળ વધ્યા, રાજકોટમાં વેફરના મેન્યુઅલ ઉત્પાદનને ઓટોમેટેડ ફેક્ટરીઓથી બદલીને ખાતરી કરી કે સ્વાદ અને ચપળતા સતત એકસમાન રહે.
આંતરરાષ્ટ્રીય કંપનીઓ સાથે ટક્કર
ચંદુભાઈની પહેલી મોટી સફળતાની કહાની થિયેટર કેન્ટીનમાં શરૂ થઈ. તેમણે બટાકાની વેફર વેચવાનું શરૂ કર્યું. આશરે ₹20,000ના પ્રારંભિક રોકાણ સાથે ચંદુભાઈએ આ તક ઝડપી લીધી. એક નાના શેડમાં કલાકો સુધી અથાક મહેનત કરીને તેમણે સ્થાનિક દુકાનોને વેફર સપ્લાય કરવાનું શરૂ કર્યું. 2008 સુધીમાં બાલાજી એક પ્રખ્યાત બ્રાન્ડ બની ગઈ હતી. ફક્ત ગુજરાતમાં જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર ભારતમાં.
જોકે, આ હાથથી બનાવેલા વેફર્સે પેપ્સિકો જેવી વૈશ્વિક દિગ્ગજો તરફથી ભારે પડકારનો સામનો કરવો પડ્યો. હકીકતમાં, પેપ્સિકોએ બાલાજી સામે દાવો પણ દાખલ કર્યો. છતાં જેમ જેમ બજાર વિસ્તર્યું અને અસંખ્ય અન્ય ભારતીય કંપનીઓના પ્રવેશ પછી બજાર હિસ્સો વધુ વિભાજિત થયો, તેમ તેમ બાલાજીએ એક શક્તિશાળી પુનરાગમન કર્યું. માત્ર ₹5ની કિંમતના નાના પેકેટ લોન્ચ કરીને, બાલાજીએ દરેક સામાજિક-આર્થિક ક્ષેત્રના ગ્રાહકોના હૃદયમાં સફળતાપૂર્વક સ્થાન બનાવ્યું.
આજે, કંપની ફક્ત વેફર્સ જ નહીં પરંતુ ઇન્સ્ટન્ટ નૂડલ્સ અને 65થી વધુ વિવિધ ભારતીય નાસ્તાની વિવિધ કેટેગરીનું ઉત્પાદન કરે છે. માર્ચ 2023માં પૂરા થયેલા નાણાકીય વર્ષમાં બાલાજી વેફર્સે ₹5,000 કરોડનું રેકોર્ડ વાર્ષિક વેચાણ કર્યું હતું.