Success Story : આ ગુજરાતીનું ચાણક્ય જેવું મગજ, દવાથી ડિઓ સુધી દરેક વસ્તુ બનાવી, આજે કરોડોની કંપનીના માલિક
Businessman darshan patel Success Story: ગુજરાતી વેપારી દર્શન પટેલે કોઈ શિક્ષણ કે અનુભવ વગર માર્કેટિંગમાં પોતાની કુશળતા સાબિત કરી છે. દર્શન પટેલે ફોગ ડિઓડરેન્ટને ગેસ વગરનો સ્પ્રે કહી પ્રચાર કર્યો હતો. તેમની આ જાહેરાત ખુબ હીટ રહી. દર્શન પટેલ વિની કોસ્મેટિક્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ફાઉન્ડર છે. આજે અમે તમને દર્શન પટેલની સફળતાની કહાની જણાવીશું.
આજકાલ શું ચાલી રહ્યું છે? અમારે તો અહીં ફોગ ચાલી રહ્યો છે. આ લાઇનો તમે જરૂર સાંભળી હશે. ટીવી પર આવનાર ફોગ ડિઓડરેન્ટની જાહેરાત ખુબ જાણીતી બની હતી. ટીવી પર ગેસ વગરનો ડિઓ અને ફોગ ચાલી રહ્યાં છે, આ જાહેરાત ખુબ ચાલી હતી. તેને બનાવવામાં ગુજરાતી બિઝનેસમેન દર્શન પટેલની ખાસ રણનીતિ રહી હતી. તેમણે કોઈ અનુભવ પગર મોટી-મોટી માર્કેટિંગ કંપનીઓને પાછળ છોડી દીધી હતી. તમે જાણીને ચોંકી જશો કે દર્શન પટેલે કોઈ જગ્યાએથી બિઝનેસની ડિગ્રી કે શિક્ષણ લીધું નથી. દર્શન પટેલે ફોગ ડિઓડરેન્ટને ગેસ વગરનો સ્પ્રે કહી પ્રચાર કર્યો હતો. આજે અમે તમને ગુજરાતી ઉદ્યોગપતિ દર્શન પટેલની સક્સેસ સ્ટોરી જણાવી રહ્યાં છીએ.
કોણ છે દર્શન પટેલ
દર્શન પટેલ વિની કોસ્મેટિક્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ફાઉન્ડર અને મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર છે. આ બ્રાન્ડ ભારતમાં ડિઓડોરેન્ટ્સ પ્રોડક્ટ્સમાં માર્કેટ લીડર રહી છે. પરંતુ તે પહેલા તેમણે પોતાના પારિવારિક વ્યવસાય પારસ ફાર્માસ્યુટિકલ્સને ભારતની સૌથી ઝડપથી વધતી ફાર્મા કંપની બનાવવાનું લક્ષ્ય પૂર્ણ કર્યું. દર્શનને મૂવ, ક્રેક, ઇચગાર્ડ, Dermicool અને D’cold જેવી પ્રતિષ્ઠિત મેડિસિન બ્રાન્ડ બનાવવાનો શ્રેય આપવામાં આવે છે.
આ રીતે કરી હતી શરૂઆત
દર્શન પટેલ પ્રમાણે મુંબઈમાં એકવાર ટ્રેનમાંથી ઉતરવા સમયે તેમણે ઘણી મહિલાઓની એડીઓ ફાટેલી જોઈ હતી. આ વાત પર વિચારવાનું શરૂ કર્યું કે મહિલાઓની ફાટેલી એડીઓને ઠીક કરવા માટે કઈ વસ્તુ લોન્ચ કરી શકાય છે. ત્યારબાદ ક્રેક હીલ ક્રીમને લોન્ચ કરી હતી. દર્શન પટેલનું માનવું છે કે લોકોની સમસ્યાનો હલ બોર્ડ રૂમમાં બેસી ન ઉકેલી શકાય. ક્રેક હીલ, મૂવ અને ઇચગાર્ડ સહિત અન્ય મેડિસિન પ્રોડક્ટ્સ બનાવનારી પારસ ફાર્માસ્યુટિકલ્સના કારોબારને દર્શન પટેલે વર્ષ 2010મા 3260 કરોડમાં વેચી દીધો હતો. આજે વિની કોસ્મેટિક્સની વેલ્યુ હજારો કરોડની છે.
આ રીતે ફોગનું કર્યું માર્કેટિંગ
દર્શન પટેલે વર્ષ 2010મા ફોગ ડિઓડરેન્ટ લોન્ચ કર્યો હતો. પરંતુ તેને વેચવામાં મુશ્કેલી આવી રહી હતી. પરંતુ દર્શન પટેલ હાર માનવાના નહોતા. તેમણે છ મહિના સુધી ફોગ ડિઓડરેન્ટ પર કામ કર્યું. ત્યારબાદ દર્શને જાહેરાતમાં પોતાની પ્રોડક્ટ પર ફોકસ કરવાનો પ્લાન બનાવ્યો. 16 ડિસેમ્બર 2011ના એક નવા કોમર્શિયલ સાથે તેને લોન્ચ કર્યું અને આ જાહેરાત હિટ થઈ ગઈ. આગામી બે વર્ષ સુધી ફોગ ભારતમાં સૌથી વધુ વેચાતી બ્રાન્ડ બની ગઈ. દર્શન પટેલની માર્કેટિંગ સંબંધિત સમજ તે જણાવે છે કે જો તમે જમીની હકીકત જાણો છો તો તમે ગમે તે પ્રોડક્ટને સરળતાથી વેચી શકો છો.
ફોગે ડિયો માર્કેટમાં હાહાકાર મચાવી દીધો
ફોગને કોણ નથી જાણતું. એડની જાણીતી ટેગલાઇન 'ઈન્ડિયા મેં તો ફોગ ચલ રહા હૈ' એ તેને ઘર-ઘર સુધી પહોંચાડી દીધો હતો. જે લોકો ફોગનો ઉપયોગ કરતા નથી તે પણ તેનું નામ જાણે છે. ફોગે પાર્ક એવેન્યુ, એક્સ, સેટવેટ તથા ડેનવર જેવા ડિયોનો મુકાબલો કર્યો અને પોતાનું નામ બનાવ્યું હતું.
દર્શન પટેલની સફળતાની મુખ્ય વિશેષતાઓ
પારસ ફાર્માસ્યુટિકલ્સમાં શરૂઆતઃ ગુજરાતના દર્શન પટેલે પોતાના પારિવારિક વ્યવસાયમાં રહેતા 1985થી કામ શરૂ કર્યું અને મૂવ, ક્રેક, ઇચગાર્ડ જેવી ગ્રાહક કેન્દ્રીત બ્રાન્ડ વિકસિત કરી.
વિની કોસ્મેટિક્સની સ્થાપના (2009) પારિવારિક મતભેદો બાદ પારસને છોડ્યા બાદ તેમણે 2009મા વિની કોસ્મેટિક્સની સ્થાપના કરી.
ફોગનો ક્રાંતિકારી આઈડિયાઃ 2011મા તેમણે ફોગ ડિયોડ્રેન્ટ લોન્ચ કર્યો, જે ગેસ મુક્ત અને 800 સ્પ્રેની ગેરંટી સાથે આવ્યો. આ તે સમયની સૌથી મોટી માર્કેટિંગ સફળતાની કહાની બની ગયો, કારણ કે ગ્રાહકોને લાગતું હતું કે ડિયો જલ્દી ખતમ થઈ જાય છે.
ગ્રાહકોની જરૂરિયાતને સમજવીઃ દર્શન પટેલની સફળતાનું રહસ્ય તેમની ગ્રાહકોની જરૂરિયાતને સમજવાની ક્ષમતા રહી, તેમણે વિની કોસ્મેટિક્સ દ્વારા આ સાબિત કર્યું.
સફળતાઃ આજે વિની કોસ્મેટિક્સ ન માત્ર ભારતમાં પરંતુ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર પણ એક મુખ્ય ખેલાડી છે, જેની પાછળ દર્શન પટેલની મહેનત છે.
