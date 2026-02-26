Success Story: ₹850 પગારથી ₹55,000 કરોડના કારોબારી સામ્રાજ્ય સુધી, ભાગ્યની રેખાઓ બદલી નાખનાર જિદ્દી ગુજરાતી ઉદ્યોગપતિ!
Sandeep Engineer Success Story : આજે અમે તમને જે વ્યક્તિની સફળતાની કહાની જણાવી રહ્યાં છીએ તેમનું નામ Sandeep Engineer છે. અમદાવાદના કારોબારી અને એક કેમિકલ એન્જિનિયર સંદીપ એન્જિનિયરે ખુદનો બિઝનેસ શરૂ કરતા પહેલા ફાર્મા સેક્ટરમાં એક પ્રોજેક્ટ એન્જિનિયર તરીકે પોતાના કરિયરની શરૂઆત કરી હતી.
- સંદીપ એન્જિનિયરનો જન્મ 1961મા ગુજરાતના અમદાવાદમાં થયો હતો
- સંદીપ એન્જિનિયરે 1998મા એસ્ટ્રલ પોલી ટેક્નિકની સ્થાપના કરી
- 2021મા બોલીવુડ સ્ટાર રણવીર સિંહ એસ્ટ્રલના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડરના રૂપમાં સામેલ થયા
Sandeep Engineer Success Story : 2012 માં સલમાન ખાનની દબંગ 2 ફિલ્મમાં ક્લાઇમેક્સ ફાઇટ સીનમાં સલમાન ખાન અને દુશ્મન મેટલના પાઇપને લઈને લડાઈ કરે છે. આ દ્રશ્યએ એસ્ટ્રલની પ્રોડક્ટને ખૂબ લોકપ્રિય બનાવી દીધી. દર્શકોને 20 સેકેન્ડના આ સીક્વન્સે ખૂબ પ્રભાવિત કર્યાં હતા.
એસ્ટ્રલ પાઇપ્સને લોકોએ 'દબંગ પાઇપ્સ' કહેવાનું શરૂ કરી દીધું હતું. આજે અમે તમને એસ્ટ્રલની શરૂઆત કરનાર ગુજરાતી ઉદ્યોગપતિ અને એક કેમિકલ એન્જિનિયર સંદીપ એન્જિનિયરની સફળતાની કહાની વિશે જણાવીશું. આવો તે વિશે જાણીએ..
કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં ડિગ્રી
સંદીપ એન્જિનિયરનો જન્મ 1961મા ગુજરાતના અમદાવાદમાં થયો હતો. તેમણે કારોબારી સફળતાના માર્ગમાં ઘણા પડકારોનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં ડિગ્રી બાદ તેમણે કેડિલા લેબોરેટરીઝ (હવે ઝાયડસ લાઇફસાયન્સ) માં એક પ્રોજેક્ટ એન્જિનિયરના રૂપમાં કામ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. અહીં માત્ર 850 રૂપિયા પગાર મળતો હતો. સંદીપે કંપનીની સાથે આશરે બે વર્ષ સુધી કામ કર્યું હતું.
નોકરી છોડવાનો સાહસિક નિર્ણય
પછી નોકરી છોડ્યા બાદ સંદીપે 1981મા પોતાનો પ્રથમ વ્યવસાય શરૂ કરવાનો સાહસિક નિર્ણય લીધો. તેમણે ફ્લેવર્ડ ઈસબગુલના ડિસ્ટ્રીબ્યુટર બનવાનો વિકલ્પ પસંદ કર્યો, પરંતુ કારોબારી દુનિયામાં તેમનું આ પ્રથમ પગલું નિષ્ફળ રહ્યું. દુકાનદાર ઉધાર માલ ઈચ્છતા હતા. વેચાણ ન થવાથી પેમેન્ટ ફસાવતા હતા. સંદીપ માટે આ ધંધો નુકસાનદાયક સાબિત થયો. 5000 રૂપિયાના નુકસાન સાથે તેમણે પોતાનો વ્યવસાય બંધ કરવો પડ્યો હતો.
ઝટકાથી નિરાશ ન થયા
સંદીપ એન્જિનિયર આ શરૂઆતી ઝટકાથી નિરાશ ન થયા અને તેમણે સારી તકની શોધ યથાવત રાખી હતી. કેડિલા હેલ્થકેરના ચેરમેન પંકજ પટેલના માર્ગદર્શનમાં તેમણે શ્રી કેમિકલ્સ નામની કંપની દ્વારા એક્ટિવ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ ઈન્ગ્રીડિએન્ટ્સ (એપીઆઈ) ના નિર્માણમાં પગ મુક્યો. દુર્ભાગ્યથી આ વ્યવસાયમાં તેમની સામે ક્વોલિટી સંબંધિત સમસ્યાઓ આવી હતી. આ કારણે તેમણે તેમાંથી દૂર થવું પડ્યું હતું.
સીપીવીસીની ક્ષમતાને ઓળખી
સંદીપ એન્જિનિયરની કારોબારી યાત્રામાં મહત્વપૂર્ણ વળાંક ત્યારે આવ્યો જ્યારે તેમણે અમેરિકી કંપની લુબ્રીજોલ (પછી બી.એફ. ગુડરિચ પર્ફોર્મન્સ મટિરિયલ્સ) માં કામ કરતા સીપીવીસી (ક્લોરિનેટેડ પોલીવિનાઇલ ક્લોરાઇડ) પાઇપની ક્ષમતા વિશે જાણ્યું. ભારતીય બજારમાં ત્યા સુધી તેની ક્ષમતાની ઓળખ થઈ નહોતી. તેની ક્ષમતાનો અનુભવ કરતા તેઓ પોતાના દેશ પરત આવી ગયા. વર્ષ 1998મા તેમણે એસ્ટ્રલ પોલી ટેક્નિકની સ્થાપના કરી. તેનાથી તે દેશમાં સીપીવીસી પાઇવના નિર્માણ માટે લાયસન્સ પ્રાપ્ત કરનારી અગ્રણી કંપની બની ગઈ.
કંપનીનો ઝડપથી વિસ્તાર
એસ્ટ્રલનો વિકાસ પાઇસ સુધી સીમિત રહ્યો નહીં. 2014મા તેમણે કાનપુર સ્થિત રેજિનોવા કેમી લિમિટેડના અધિગ્રહણની સાથે ચોંટાડનાર અને સીલેન્ટ માર્કેટમાં પ્રવેશ કરી કંપનીના પોર્ટફોલિયોનો વિસ્તાર કર્યો હતો. તેણે એસ્ટ્રલને પોતાના પ્રોડક્ટ પોર્ટફોલિયોને મજબૂત કરવા અને માર્કેટમાં પોતાની પહોંચ વધારવામાં મદદ કરી હતી.
બોલીવુડ અને બ્રાન્ડ એમ્બેસેડરશિપ
2021મા બોલીવુડ સ્ટાર રણવીર સિંહ એસ્ટ્રલના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડરના રૂપમાં સામેલ થયા, તેમણે પોતાની લોકપ્રિયતાને એસ્ટ્રલની ગુણવત્તા પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતા સાથે જોડી હતી. તેની અપીલે યુવાઓ અને શહેરી દર્શકો વચ્ચે એસ્ટ્રલની લોકપ્રિયતાને વધારી દીધી હતી.
સાઉથ ઈન્ડિયામાં પોતાની ઉપસ્થિતિ વધારવા માટે 2022મા એસ્ટ્રલે તેલુગુ સિનેમાના સુપરસ્ટાર અલ્લુ અર્જુનને બ્રાન્ડ એમ્બેસેડરના રૂપમાં સામેલ કર્યાં હતા.
