/Success Story : મારવાડી ભાઈઓનો દુનિયામાં ડંકો! એક ઇન્ડોનેશિયાનો સૌથી ધનિક, બીજો થાઈલેન્ડનો અબજોપતિ

Lohia Brothers Success Story : એકદમ સામાન્ય લાગતી પ્લાસ્ટિકની પાણીની એક બોટલ. એ જ બોટલ, જેને તમે અને હું દરરોજ જોઈએ છીએ. એરપોર્ટના લાઉન્જથી લઈને હોટેલના મિની બાર અને સુપરમાર્કેટ સુધી. પરંતુ શું તમે જાણો છો ? સમગ્ર દુનિયામાં વેચાતી દર પાંચમાંથી એક પ્લાસ્ટિકની બોટલ આ જ કંપનીના કારખાનાઓમાં બને છે. કંપનીનું નામ છે ઇન્ડોરામા વેન્ચર્સ (Indorama Ventures) અને તેની પાછળનું દિમાગ છે એક હિન્દુસ્તાનીનું. નામ છે આલોક લોહિયા. તેઓ છેલ્લા 40 વર્ષથી ભારતમાં નહીં, પરંતુ બેન્કોકમાં બેસીને પોતાનો કારોબાર ચલાવી રહ્યા છે. પરંતુ ભારતમાં બહુ ઓછા લોકો તેમના વિશે જાણે છે.
ફોર્બ્સની યાદીમાં થાઈલેન્ડના સૌથી ધનિક લોકોમાં સામેલ, લગભગ 1.7 બિલિયન ડોલરની વ્યક્તિગત સંપત્તિ અને 13-14 અબજ ડોલરનું વાર્ષિક ટર્નઓવર. પરંતુ આ માત્ર એક વ્યક્તિની નહીં, પરંતુ ત્રણ ભાઈઓની એ કહાની છે, જેમણે એશિયાના ત્રણ અલગ-અલગ દેશોમાં બેસીને દેશી કારોબારી કૌશલ્યનો ડંકો વગાડ્યો. આજે આ લેખમાં એ જ ‘સાઇલેન્ટ ટાયકૂન’ વિશે જાણીશું, જે કદાચ ભારતના સૌથી ઓછા ચર્ચામાં રહેનારા અબજોપતિ છે.
લાઇસન્સ રાજનો સમયગાળો અને સરહદ પારનો દાવ
27 નવેમ્બર 1958, કોલકાતાનો એક મારવાડી વેપારી પરિવાર. મોહનલાલ લોહિયાના ઘરે જન્મેલા આલોક ત્રણ ભાઈઓમાં સૌથી નાના હતા. મોટા ભાઈ પ્રકાશ લોહિયા અને વચલા ઓમ પ્રકાશ લોહિયા.
મારવાડી પરિવારોની એક જૂની પરંપરા રહી છે. બાળપણથી જ વહી-ખાતા, વિશ્વાસની પરખ અને નફા-નુકસાનનો પાઠ શીખવવો. પરંતુ પિતા મોહનલાલ લોહિયાની નજરો હિન્દુસ્તાનની સરહદોથી ઘણી આગળ જોઈ રહી હતી.
70ના દાયકાનો એ સમય, જ્યારે દેશમાં ‘લાઇસન્સ રાજ’ની બેડીઓ હતી. નાની-નાની મંજૂરી માટે સરકારી કચેરીઓના ચક્કર કાપવા પડતા હતા. આવી સ્થિતિમાં 1973માં મોહનલાલે એક મોટું જોખમ લીધું. તેઓ મોટા પુત્ર શ્રી પ્રકાશ સાથે ઇન્ડોનેશિયા જતા રહ્યા. તે સમયે દક્ષિણ-પૂર્વ એશિયા વિદેશી રોકાણકારોને આવકારી રહ્યું હતું. સસ્તો કાચો માલ, સસ્તા કારીગરો અને ખુલ્લી નીતિઓ.
1975માં ઇન્ડોરામા સિન્થેટિક્સનો પાયો નાખવામાં આવ્યો. જે નામનો અર્થ ‘ઇન્ડો’ એટલે ઇન્ડોનેશિયા અને ‘રામા’ એટલે ભારતની સાંસ્કૃતિક વિરાસત. બંને દેશોને જોડતું એક નામ. જોતજોતામાં કંપની ઇન્ડોનેશિયાની દિગ્ગજ ટેક્સટાઇલ કંપનીઓમાં સામેલ થઈ ગઈ.
આલોક લોહિયાએ પોતાનું નસીબ જાતે લખવાનું નક્કી કર્યું
આ દરમિયાન મોટા ભાઈ શ્રી પ્રકાશ લોહિયાના લગ્ન સ્ટીલ કિંગ લક્ષ્મી નિવાસ મિત્તલની બહેન સીમા મિત્તલ સાથે થયા. એટલે કે બે મોટા વેપારી પરિવારો એકબીજાના સંબંધીઓ બની ગયા. મોટા ભાઈ શ્રી પ્રકાશ (એસપી) ઇન્ડોનેશિયાના અમીર લોકોમાં સામેલ છે.
પરંતુ આલોક લોહિયાની મંઝિલ કંઈક બીજી હતી. લગભગ 8 વર્ષ સુધી તેમણે ઇન્ડોનેશિયામાં મોટા ભાઈ સાથે ફાઇનાન્સ ડિરેક્ટર તરીકે કામ કર્યું. પરંતુ 28-29 વર્ષની ઉંમરે તેમના મનમાં એક બેચેની હતી, ‘જો અહીં જ રહ્યો, તો આખી જિંદગી માત્ર એસપીનો નાનો ભાઈ કહેવાઈશ.’
તેમણે પોતાનું નસીબ પોતે લખવાનું નક્કી કર્યું. 1988માં 30 વર્ષની ઉંમરે આલોક લોહિયા બેન્કોક પહોંચ્યા. નવું શહેર, અજાણી ભાષા, પરંતુ દિમાગ એ જ મારવાડી. તેમણે ઇન્ડોરામા કેમિકલ્સ શરૂ કરી. મકાઈના ડોડાના વેસ્ટમાંથી કેમિકલ બનાવવાનું શરૂ કર્યું. કોઈ હાર્વર્ડ કે વ્હાર્ટનની ડિગ્રી નહોતી, તેમની પાસે હતું તો માત્ર જમીન સાથે જોડાયેલો કારોબારી અનુભવ.
તેમનો સિદ્ધાંત એકદમ સ્પષ્ટ હતો. જ્યાં કાચો માલ કોડીના ભાવે મળે, ત્યાં ફેક્ટરી લગાવો. જ્યાં ખરીદદાર મોટો હોય, ત્યાં માલ વેચો અને વચ્ચેનો નફો પોતાના ખિસ્સામાં નાખો.
આ જ વિચાર હેઠળ તેમણે 1994માં થાઈલેન્ડ જેવા ગરમ દેશમાં ઊન પ્રોસેસિંગ (Indorama Holdings) શરૂ કર્યું. લોકો આશ્ચર્યચકિત હતા, પરંતુ આલોકનું નિશાન હતું યુરોપ, જાપાન અને કોરિયાના એક્સપોર્ટ માર્કેટ પર.
એ ટર્નિંગ પોઇન્ટ જેણે બધું બદલી નાખ્યું
1995માં આલોક લોહિયાએ એ પગલું ભર્યું જેણે પેકેજિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીની દિશા બદલી નાખી. તેમણે ઇન્ડોરામા પોલિમર્સ શરૂ કરી. આ એ સમય હતો જ્યારે દુનિયા કાચની બોટલોમાંથી નીકળીને PET (Polyethylene Terephthalate) પ્લાસ્ટિક તરફ દોડી રહી હતી. પાણી, કોલ્ડ ડ્રિંક, શેમ્પૂ, ખાવાનું તેલ—દરેક વસ્તુ પ્લાસ્ટિકમાં પેક થવા લાગી હતી. આલોકે સમજી લીધું કે આ ‘વોલ્યુમ’ની રમત છે. માર્જિન ઓછું છે, તો સ્કેલ એટલો મોટો કરો કે કોઈ સ્પર્ધા જ ન કરી શકે.
ત્યારબાદ શરૂ થયો અધિગ્રહણો (Acquisitions)નો એવો સિલસિલો જે ક્યારેય અટક્યો નહીં.
આજે જ્યારે દુનિયા પ્લાસ્ટિકના કચરાને લઈને ચિંતિત છે, ત્યારે આલોક લોહિયાની કંપની રિસાઇકલ્ડ PET (rPET)ની પણ ગ્લોબલ લીડર બની ચૂકી છે. એટલે કે જે કંપની સૌથી વધુ બોટલો બનાવે છે, તે જ સૌથી વધુ રિસાઇકલ પણ કરે છે.
જો મિત્તલ અને લોહિયા પરિવારના ગ્લોબલ કારોબારને જોડવામાં આવે, તો આ આંકડો 100 અબજ ડોલર (લગભગ 9 લાખ કરોડ રૂપિયા)ને પાર બેસે છે. આ ભારતની બહાર વસેલા ‘પ્રવાસી ભારતીયો’ની એ તાકાત છે, જેની ચર્ચા મેઇનસ્ટ્રીમ મીડિયામાં ક્યારેય થતી નથી.
35 વર્ષ બાદ ‘ઘર વાપસી’
કહાનીનો સૌથી રસપ્રદ વળાંક હવે આવ્યો છે. જે આલોક લોહિયા 35 વર્ષ પહેલાં ભારતમાંથી નીકળ્યા હતા, તેઓ હવે દેશના પેકેજિંગ માર્કેટ પર છવાઈને પરત ફર્યા છે.
ઇન્ડોરામા વેન્ચર્સે ભારતની દિગ્ગજ લેમિનેટેડ ટ્યુબ ઉત્પાદક EPL Limited (અગાઉ એસ્સેલ પ્રોપેક) સાથે લગભગ 1.9 બિલિયન ડોલરનું મોટું મર્જર કર્યું છે. હવે કોલગેટ હોય, પેપ્સોડેન્ટ, હિમાલયા, પોન્ડ્સ કે લોરિયલ. તમારા ઘરના વૉશબેસિન અને ડ્રેસિંગ ટેબલ પર રાખેલી ટૂથપેસ્ટ અથવા ક્રીમની ટ્યુબ વાસ્તવમાં આલોક લોહિયાના આ જ સામ્રાજ્યની દેન છે.