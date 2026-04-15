DA વધારામાં આટલો વિલંબ... સરકાર પર દબાણ બનાવવવા કરોડો કર્મચારીઓની મોટી જાહેરાત

ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessDA વધારામાં આટલો વિલંબ... સરકાર પર દબાણ બનાવવવા કરોડો કર્મચારીઓની મોટી જાહેરાત

DA Hike Protest: DA વધારામાં વિલંબને લઈને કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓમાં અસંતોષ વધ્યો છે, આ વિલંબ પાછળ વહીવટી પ્રક્રિયાઓ અને 8મા પગાર પંચ માટેની તૈયારીઓ કારણભૂત હોવાનું માનવામાં આવે છે, પરંતુ હવે કર્મચારીઓએ સરકાર પર દબાણ લાવવા માટે આ જાહેરાત કરી છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 15, 2026, 03:58 PM IST
  • DA વધારામાં વિલંબને લઈને કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓમાં અસંતોષ વધ્યો છે
  • મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં વિલંબ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે એક મુખ્ય મુદ્દો બની રહ્યો છે. 
  • આ વર્ષે એક દાયકામાં પહેલી વાર આટલો વિલંબ જોવા મળ્યો છે.

Government Employees Protest DA Hike: મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં વિલંબ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે એક મુખ્ય મુદ્દો બની રહ્યો છે. CCGEWએ આ વિલંબના વિરોધમાં 16 એપ્રિલ, 2026ના રોજ દેશવ્યાપી લંચ-અવર વિરોધ પ્રદર્શનની જાહેરાત કરી છે. જાન્યુઆરી 2026માં લાગુ થનારા DAની હજુ સુધી જાહેરાત કરવામાં આવી નથી, જેના કારણે લાખો કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોમાં રોષ વધી રહ્યો છે. 

પહેલી વાર આટલો વિલંબ જોવા મળ્યો

જ્યારે DA સામાન્ય રીતે દર વર્ષે સમયસર જાહેર કરવામાં આવે છે, આ વર્ષે એક દાયકામાં પહેલી વાર આટલો વિલંબ જોવા મળ્યો છે. કર્મચારીઓની માંગ સ્પષ્ટ છે કે જાન્યુઆરી 2026થી અમલમાં આવનાર DA/DR તાત્કાલિક જાહેર થવો જોઈએ.

મોંઘવારી ભથ્થાના હપ્તાની તાત્કાલિક જાહેરાત

એક અહેવાલ મુજબ, ભારતના કેબિનેટ સચિવને લખેલા પત્રમાં, સેન્ટ્રલ ગવર્નમેન્ટ એમ્પ્લોઇઝ એન્ડ વર્કર્સ કોન્ફેડરેશન (CCGEW)એ જણાવ્યું છે કે સંગઠન 16 એપ્રિલ, 2026ના રોજ તમામ કાર્યસ્થળો પર બપોરના સમયે વિરોધ પ્રદર્શન કરશે. પત્રમાં જણાવાયું છે કે કર્મચારીઓની એકમાત્ર માંગ 1 જાન્યુઆરી, 2026થી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને મળનારા મોંઘવારી ભથ્થાના હપ્તાની તાત્કાલિક જાહેરાત કરવાની છે.

2 ટકાથી 3 ટકાથી વધારાની અપેક્ષા

DA વધારા અંગે, એક્સપર્ટ આ વખતે 2 ટકાથી 3 ટકાથી વધારાની અપેક્ષા રાખે છે. હાલમાં, DA 58 ટકા પર છે, જે 2 ટકા વધારા સાથે 60 ટકા અને 3 ટકા વધારા સાથે 61 ટકા સુધી પહોંચી શકે છે. જ્યારે આ વધારો નાનો લાગે છે, પરંતુ પગાર પર તેની અસર નોંધપાત્ર છે.

આ વિલંબથી ખાસ કરીને નારાજ

ઉદાહરણ તરીકે, DA માં 2-3 ટકાનો વધારો 25,000 રૂપિયાના મૂળ પગાર ધરાવતા કર્મચારીઓને દર મહિને આશરે 500 રૂપિયાથી 750 રૂપિયાનો ફાયદો કરાવી શકે છે, જ્યારે 100,000 રૂપિયાના મૂળ પગાર ધરાવતા કર્મચારીઓને 2,000 રૂપિયાથી 3,000 રૂપિયાનો વધારો જોવા મળી શકે છે. આ કારણે કર્મચારીઓ આ વિલંબથી ખાસ કરીને નારાજ છે.

સરકાર વિલંબનું કારણ વહીવટી પ્રક્રિયાઓ અને મંજૂરીઓને ટાંકી રહી છે. એક્સપર્ટ માને છે કે 8મા પગાર પંચની તૈયારીઓ પણ વિલંબમાં ફાળો આપી રહી છે, કારણ કે સરકાર સમગ્ર પગાર માળખાને સંતુલિત કરવા માટે કામ કરી રહી છે. જો કે, એ પણ સ્પષ્ટ છે કે DA વધારો બંધ કરવામાં આવ્યો નથી; ફક્ત જાહેરાતમાં વિલંબ થયો છે, અને કર્મચારીઓને તેમના બાકી રહેલા પગાર મળશે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

