Gold Rate: ધડાધડ ઘટી ગયો સોનાનો ભાવ, સીધો 2 અઠવાડિયાના નીચલા સ્તરે પહોંચી ગયો, જાણો લેટેસ્ટ રેટ
Gold-Silver Latest Rates: સોના અને ચાંદીમાં એકાએક ભારે ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. પ્રોફિટબુકિંગના પગલે કિંમતી ધાતુઓના ભાવ અચાનક ઘટી ગયા છે. જાણો વિગતો.
Trending Photos
ગોલ્ડ મંગળવારે બે અઠવાડિયાના નીચલા સ્તર પાસે જોવા મળ્યું કારણ કે વર્ષના અંતમાં રોકાણકારોના પ્રોફિટ બુકિંગના કારણે કિમતી ધાતુમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો. ગત સત્રમાં બે અઠવાડિયાના નીચલા સ્તરને સ્પર્શ્યા બાદ ભાવમાં નબળાઈ ચાલુ રહી હતી. રિટેલ બજારમાં સોના-ચાંદીમાં ક્લોઝિંગ ભાવમાં જોરદાર કડાકો જોવા મળ્યો.
ગ્લોબલ માર્કેટમાં ગોલ્ડ અને સિલ્વર ભાવોમાં અલગ અલગ વલણ જોવા મળ્યા. જ્યાં ગોલ્ડ પ્રોફિટ બુકિંગના દબાણમાં રહ્યું ત્યારે સિલ્વર સપ્લાયમાં ઘટાડો અને બજાર તણાવ વચ્ચે પોતાની તેજી ચાલુ રાખી રહ્યું છે. એશિયાઈ ટ્રેન્ડમાં સ્પોટ ગોલ્ડ 0.4 ટકા તૂટીને 4,535.50 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર આવી ગયું. હાલના ઉતાર ચડાવ બાદ ગોલ્ડના ભાવ મહત્વપૂર્ણ રેઝિસ્ટેન્સ લેવલની ઉપર ટકી શક્યા નહીં.
સોના-ચાંદીના ભાવ
IBJAના રેટ્સ જોઈએ તો ગઈ કાલે ક્લોઝિંગ રેટમાં 999 પ્યોરિટીવાળા જીએસટી વગરના 10 ગ્રામ શુદ્ધ સોનામાં 1380 રૂપિયાનો કડાકો નોંધાયો હતો અને ભાવ 136781 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો હતો. જે ઓપનિંગમાં 138161 રૂપિયા જોવા મળ્યો હતો. એ જ રીતે જીએસટી વગરની ચાંદીમાં પણ 8043 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો અને ભાવ ક્લોઝિંગમાં 235440 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચી ગયો. જે ઓપનિંગમાં 243483 રૂપિયા પર ખુલ્યો હતો.
કેરેટ પ્રમાણે ક્લોઝિંગ ભાવ
#indicative #Retail Selling #Rates for #Jewellery
To get these rates on your phone give a missed call on - 8955664433
For more details contact: Saurabh +91 9004120120 / 022-23426971 / 022-23427459
Follow us on Twitter : https://t.co/lXovVzctug
Follow us on Instagram :… pic.twitter.com/V4hWctQgz3
— IBJA (@IBJA1919) December 29, 2025
એક વર્ષમાં સોનાના ભાવમાં ઉછાળો
મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ LKP સિક્યુરિટીઝના VP રિસર્ચ એનાલિસ્ટ કોમોડિટી અને કરન્સી જતીન ત્રિવેદીએ કહ્યું કે હાલની રેલી બાદ ટ્રેડર્સના પ્રોફિટ બુકિંગથી ગોલ્ડમાં નબળાઈ આવી છે. આમ છતાં એક વર્ષમાં સોનાના ભાવમાં ભારે વધારો જોવા મળ્યો છે. કારણ કે સુરક્ષિત રોકાણની માંગણી વધી છે. જિયો પોલિટિકલ તણાવ, અમેરિકી નાણાકીય સ્થિરતા અંગે ચિંતાઓ અને ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા સંભવિત રેટ કટની આશાએ ડોલર પર દબાણ વધાર્યું છે. રેટ કટની આશા, જિયો પોલિટિકલ સંઘર્ષ, સેન્ટ્રલ બેંકોની મજબૂત માંગણી અને ETF હોલ્ડિંગ્સમાં વધારાએ આ વર્ષે ગોલ્ડની રેલીમાં યોગદાન આપ્યું છે.
જ્યારે સિલ્વરે સારું પ્રદર્શન ચાલુ રાખ્યું છે. સ્પોટ સિલ્વર 3 ટકા વધીને 79.87 ડોલર પ્રતિ ઔંસ (આજનો ચાંદીનો ભાવ) પહોંચી ગયો. આ વધારો એવા સમયે આવ્યો છે જ્યારે સમગ્ર વર્ષમાં સિલ્વરના ભાવમાં રેકોર્ડ તેજી જોવા મળી છે. કોમેક્સ પર સિલ્વર 75 ડોલરથી ઉપર રહ્યું અને ઘરેલુ બજારમાં તે 2.3 લાખ રૂપિયાથી ઉપર પહોંચી ગયું. આ વર્ષે સિલ્વરમાં 160 ટકાથી વધુનો વધારો નોંધાયો છે.
ખાસ નોંધ:
અત્રે જણાવવાનું કે IBJAના ભાવમાં જીએસટી અને મજૂરી સામેલ નથી. ભાવ દિવસમાં બે વાર જાહેર કરાય છે. બપોરે 12 વાગ્યાની આસપાસ ઓપનિંગ રેટ અને સાંજે 5 વાગ્યાની આસપાસ ક્લોઝિંગ રેટ્સ. જાહેર રજાઓ અને શનિવાર તથા રવિવારે ભાવ જાહેર કરાતા નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે