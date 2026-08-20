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Gold Price Today: USમાં થયેલી એક બેઠકને લીધે ભારતમાં એક ઝટકે સોના-ચાંદીના ભાવમાં બંપર વધારો, જાણો આજનો લેટેસ્ટ રેટ

Gold Rate Today: અમેરિકામાં એક બેઠક થઈ અને તેની અસર ભારતમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં જોવા મળી રહી છે. આજે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં મોટો વધારો જોવા મળ્યો છે. જો તમે પણ લેવાનું વિચારતા હોવ તો ફટાફટ વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારના રેટ ખાસ ચેક કરો. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 20, 2026, 01:23 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 01:23 PM IST
Gold Price Today: USમાં થયેલી એક બેઠકને લીધે ભારતમાં એક ઝટકે સોના-ચાંદીના ભાવમાં બંપર વધારો, જાણો આજનો લેટેસ્ટ રેટ
Image Credit: તસવીર- AI Image Gemini

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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