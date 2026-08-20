/Gold Price Today: USમાં થયેલી એક બેઠકને લીધે ભારતમાં એક ઝટકે સોના-ચાંદીના ભાવમાં બંપર વધારો, જાણો આજનો લેટેસ્ટ રેટ

સોના ચાંદીના ભાવમાં આજે જબરદસ્ત ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. ગઈ કાલે સવારે સોનું-ચાંદી ધડામ થયા બાદ સાંજ પડતા ચડવા લાગ્યા. આજે સવારથી સોના અને ચાંદીમાં બંપર તેજી જોવા મળી છે. વૈશ્વિક બજારમાં જ્યારે સોનું ચડે ત્યારે ઘર આંગણે સોનાના ભાવમાં તૂટવા લાગતા હોય છે. સોનાના ભાવમાં જો કે આજે ફરીથી તેજી પાછી ફરી છે. જ્યારે સ્પોટ ગોલ્ડમાં સવારે 25 ડોલર સુધીનો કડાકો જોવા મળ્યો હતો અને ભાવ 4498 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચ્યો હતો. આજના વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારના ભાવ ખાસ જાણો.
આજનો સોના ચાંદીનો ભાવ
IBJA વેબસાઈટના આંકડા મુજબ આજે 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ સોનાના ભાવમાં 3519 રૂપિયાનો બંપર ઉછાળો નોંધાયો છે અને ભાવ 157387 પર પહોંચી ગયો છે જે કાલે 153868 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં આજે પ્રતિ કિલોગ્રામ 9260 રૂપિયાનો જોરદાર વધારો નોંધાયો છે અને ભાવ 238485 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પહોંચ્યો છે જે કાલે 229225 પર બંધ થયો હતો.
અત્રે જણાવવાનું કે આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ નથી. એસોસિએશન સોના અને ચાંદીના ભાવ દિવસમાં બેવાર જાહેર કરે છે.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
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— IBJA (@IBJA1919) August 20, 2026
વાયદા બજારના લેટેસ્ટ ભાવ
MCX પર બપોરે 1.04 કલાકે 5 ઓક્ટોબરની એક્સપાયરીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.04 ટકા ચડીને 158055 રૂપિયા પર અને 4 સપ્ટેમ્બરના વાયદાવાળી એક કિલો ચાંદી 0.96 ટકાના વધારા સાથે 239057 રૂપિયા પર જોવા મળી.
સોના ચાંદીના ભાવમાં ઉતારચડાવ કેમ?
સોનાના ભાવ અનેક પરિબળો પર આધારિત હોય છે. વૈશ્વિક બજારમાં સોનાના ભાવ ભારે પ્રોફિટબુકિંગના કારણે તૂટ્યા. ઘરઆંગણાની વાત કરીએ તો ઈરાન યુદ્ધ, ક્રૂડ ઓઈલના વધતા ભાવ અને ડોલર જેવા પરિબળો તેના પર અસર પાડી રહ્યા છે. વધતી મોંઘવારીનું જોખમ વ્યાજ દર વધવાની આશંકાને વધારી રહ્યું છે.
અમેરિકામાં થયેલી બેઠકની શું અસર
સોનાના ભાવમાં અચાનક આવેલી આ તેજી પાછળ અમેરિકી ફેડરલ રિઝર્વ બેંકની બેઠકના મિનિટ્સની અસર છે. MOM બહાર પડ્યા બાદ રાતે 10 વાગ્યા પછી MCX પર સોનાના ભાવ અચાનક 3861 રૂપિયા સુધી ચડી ગયા. ચાંદીના ભાવ 4610 રૂપિયા વધ્યા. અમેરિકી ટ્રેઝરી યીલ્ડ 19 વર્ષના પોતાના ઉચ્ચતમ સ્તરથી ઝડપથી તૂટી. આ ઘટાડા બાદ અમેરિકી ટ્રેઝરીએ જાહેરાત કરી કે તે લોંગ ટર્મવાળા બોન્ડ્સ માટે લિક્વિડિટી સપોર્ટ બાયબેકની સાઈઝને બમણી કરશે. બોન્ડ યીલ્ડના ઘટાડાથી સોનાને સપોર્ટ મળ્યો અને અચાનક સોનામાં તેજી પરત ફરી.
તહેવારોમાં શું રહેશે સ્થિતિ
ભારતમાં હવે તહેવારો શરૂ થઈ રહ્યા છે. રક્ષા બંધન, ગણેશ ચતુર્થી, દશેરા, દિવાળી, વગેરે તહેવારોના કારણે સોનાની માંગ વધે છે. વધતી માંગની સોનાના ભાવ પર અસર જોવા મળતી હોય છે. ફેસ્ટિવ અને વેડિંગ સીઝનમાં સોનાના ભાવ અંગે એક્સપર્ટનો અભિપ્રાય એ છે કે ભાવમાં સુધારો જોવા મળી શકે છે. એટલે કે સોનાના ભાવમાં વધારો નોંધાઈ શકે છે.
(Disclaimer: આ ફક્ત જાણકારી માટે છે, રોકાણ માટેની સલાહ નથી. બજાર કે ગોલ્ડમાં રોકાણ કરતા પહેલા તમારા નાણાકીય સલાહકારની સલાહ જરૂર લેવી. Z 24 કલાક કોઈ દાવો કે પુષ્ટિ કરતુ નથી.)