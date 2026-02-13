Prev
Gold Rate Today: અચાનક સોના-ચાંદીના ભાવમાં ભયંકર કડાકો, હજુ ઘટી શકે છે ભાવ? જાણો સોના-ચાંદીનો આજનો લેટેસ્ટ રેટ

Gold-Silver Price Today: સોના અને ચાંદીમાં ભયંકર ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યા છે. બજારમાં કિમતી ધાતુઓ અચાનક એકદમ ઓલટાઈમ હાઈ પર જાય છે અને પછી કડડડભૂસ થઈને પછડાય છે. ગુરુવારે રાતે વાયદા બજારમાં બંને કિમતી ધાતુઓમાં જોરદાર કડાકો જોવા મળ્યો. જો કે આજે વાયદા બજારમાં વળી પાછી કિંમતી ધાતુઓ ઉચકાઈ છે. તો અચાનક વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં સોનું અને ચાંદી પછડાવવાનું શું કારણ? ખાસ જાણો અને આજનો લેટેસ્ટ ભાવ પણ ચેક કરો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 13, 2026, 09:32 AM IST

ગઈ કાલે વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં સોનું અને ચાંદી તૂટીને બંધ થયા હતા પરંતુ આજે વાયદા બજારમાં સોનું અને ચાંદી લીલા નિશાનમાં ખુલ્યા છે. ત્યારે અચાનક તેજીમાં આવ્યા પછી કેમ ધડામ થયા તો તમને જણાવી દઈએ કે ગુરુવારે રાતે મલ્ટી કોમોડિટી માર્કેટ પર સોનું લગભગ 6500 રૂપિયા તૂટ્યું. ચાંદી પણ કડાકા સાથે જોવા મળી અને 26000 રૂપિયા જેટલી તૂટી. અચાનક આવો કડાકો કેમ આવ્યો. વૈશ્વિક માર્કેટમાં પણ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં મોટો કડાકો જોવા મળ્યો. એવું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે કે શુક્રવારે પણ વાયદા બજારમાં કડાકો જોવા મળી શકે પરંતુ જો કે આજે બજાર લીલા નિશાનમાં જોવા મળ્યું તે રાહતની વાત રોકાણકારો માટે  કહી શકાય. આગળ સ્થિતિ શું છે તે આવનારો સમય કહેશે. 

વૈશ્વિક સ્તરે વિખરાયા સોના ચાંદી
12 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ વૈશ્વિક સ્તર પર સોનું અને ચાંદી બંનેના ભાવમાં મોટો કડાકો જોવા મળ્યો. ખાસ કરીને અમેરિકા (COMEX/Spot)માં સોનું લગભગ  2.3–2.8% તૂટીને લગભગ $4,980–$4,940 પ્રતિ ઔંસની નજીક આવી ગયું અને ચાંદીમાં આ કડાકો વધુ તેજ હતો. ચાંદી લગભગ 8.8% સુધીના તેજ કડાકા બાદ $75–$76 પર આવી ગઈ હતી. 

અચાનક કેમ આવ્યો કડાકો
મજબૂત અમેરિકી રોજગાર ડેટા અને વ્યાજ દરોમાં કાપની આશાઓ નબળી થયા બાદ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં જોરદાર કડાકો આવ્યો.  ત્યારબાદ રોકાણકારોએ ઈન્ટરનેશનલ લેવલ પર જોરદાર પ્રોફિટ બુકિંગ કર્યું. જેની અસર બજારોમાં જોવા મળી. એવું કહે છે કે આજે પણ ભારતીય બજારોમાં તેની અસર જોવા મળી શકે છે. 

શું કહે છે એક્સપર્ટ્સ
કેટલાક એક્સપર્ટ્સનું માનવું છે કે સોના અને ચાંદીના ભાવ હજુ પણ ઘણા વધુ છે. આવામાં સમયાંતરે કડાકો જોવા મળી શકે છે. જો કે લોંગટર્મની રીતે સોના અને ચાંદીમાં તેજી જોવા મળી શકે છે. એક્સપર્ટ્સનું કહેવું છે કે લોંગ ટર્મની રીતે કડાકા પર ખરીદી રોકાણકારો માટે યોગ્ય રણનીતિ રહી શકે છે. 

ગુરુવારે એમસીએક્સ પર ટ્રેડિંગ બંધ થયું ત્યારે એપ્રિલ વાયદા માટે સોનું 6455 રૂપિયા કે 4.07 ટકા તૂટીને 152300 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર બંધ થયું. એ જ રીતે માર્ચ વાયદા માટે ચાંદીનો ભાવ 25882 રૂપિયા કે 9.84 ટકા તૂટીને 237136 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પર આવી ગઈ. 

આજનો લેટેસ્ટ વાયદા ભાવ
આજે ભારતીય વાયદા બજાર (MCX) ખુલતા જ 2 એપ્રિલના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું 1.07 ટકા ચડીને 154465 રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળ્યું. જ્યારે 5 માર્ચના વાયદાવાળી એક કિલોગ્રામ ચાંદી 1.93 ટકા તૂટીને 241001 રૂપિયા પર જોવા મળી. 

રેકોર્ડ હાઈથી કેટલું સસ્તું
29 જાન્યુઆરીએ વાયદા બજારમાં ચાંદીનો ભાવ 4.20 લાખ રૂપિયા હતો જે હવે 241001 પર આવી ગઈ છે. એટલે કે રેકોર્ડ હાઈથી ચાંદી હજુ પણ 178999 રૂપિયા સસ્તી છે. જ્યારે સોનાની વાત કરીએ તો સોનાનું 1,80,779 લાખનું ઓલટાઈમ હાઈ સ્તર છે જેને જોતા સોનું હજું પણ 26314 રૂપિયા સોનું સસ્તું છે. 

રિટેલ બજારમાં શું છે ભાવ
IBJAની વેબસાઈટના રેટ્સ મુજબ 999 પ્યોરિટીનું 10 ગ્રામ શુદ્ધ સોનું ગઈ કાલે 497 રૂપિયા તૂટીને 155650 રૂપિયા પર બંધ થયું હતું. જ્યારે ચાંદી 1481 રૂપિયા તૂટીને 259133 રૂપિયા પર બંધ થઈ હતી. આ ભાવ દિવસમાં બે વાર જાહેર થાય છે. તેમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. 

