/Gold Price Today: સરકારે રાતોરાત લીધેલા નિર્ણયથી સોનું 9000 રૂપિયા મોંઘુ, ચાંદીના ભાવમાં 16000નો વધારો, જાણો લેટેસ્ટ રેટ

Gold Rate Today: સરકારે રાતોરાત એક એવો નિર્ણય લીધો જેના કારણે આજે વાયદા બજાર ખુલતાની સાથે જ સોનું અને ચાંદી આકાશે આંબી રહ્યા છે. સોનાના ભાવમાં 9000 અને ચાંદીના ભાવમાં 16000 રૂપિયાનો વધારો જોવા મળ્યો. જાણો હાલ ભાવ ક્યાં પહોંચ્યા અને કયો નિર્ણય લેવાયો જેની આવી તીવ્ર અસર જોવા મળી રહી છે.
સોના અને ચાંદી પર ઈમ્પોર્ટ ડ્યૂટી વધારવામાં આવતા તેની અસર બંને કિંમતી ધાતુઓના ભાવ પર જોવા મળી રહી છે. વાયદા બજારમાં આજે ખુલતાની સાથે જ સોનું અને ચાંદી બંને જબરદસ્ત વધારા સાથે જોવા મળ્યા. 10 ગ્રામ સોનું ઉછળીને સીધુ 9231 રૂપિયા મોંઘુ થયું અને 162648 રૂપિયા પર પહોંચી ગયું. જ્યારે ચાંદી 16675 રૂપિયા પ્રતિ કિલો મોંઘી થઈને 295805 રૂપિયા પર ખુલી. જાણો લેટેસ્ટ રેટ.
વાયદા બજારમાં લેટેસ્ટ ભાવ
MCX પર ખુલતાની સાથે જ ભાવમાં જોરદાર કડાકો જોવા મળ્યો. સોનું જોરદાર વધારા સાથે જોવા મળ્યું. ભાવમાં સતત વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. 9.20 AMના ભાવ જોઈએ તો 5 જૂનના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું 6.48 ટકા વધારા સાથે 163381 રૂપિયા પર પહોંચ્યું છે. જ્યારે 3 જુલાઈના વાયદાવાળી એક કિલો ચાંદી 6.16 ટકાના વધારા સાથે 296264 રૂપિયા પર હાલ જોવા મળી રહી છે.
સરકારના એક નિર્ણયથી સોનું ચાંદી ઉછાળામાં
મોદીસરકારે સોના અને ચાંદીના ઈમ્પોર્ટ પર રાતોરાત 10 ટકા બેઝિક કસ્ટમ ડ્યૂટી અને 5 ટકા એગ્રીકલ્ચર ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એન્ડ ડેવલપમેન્ટ સેસ (AIDC) લગાવી દીધી. જેનાથી પ્રભાવી ઈમ્પોર્ટ ટેક્સ 6 ટકાથી વધીને સીધો 15 ટકા યો. પીએમ મોદીએ એક વર્ષ સુધી સોનું ન કરવાની અપીલ કર્યા બાદ કેન્દ્ર સરકાર કિંમતી ધાતુઓની વિદેશથી ખરીદી પર અંકુશ લગાવવા માંગે છે અને વિદેશી મુદ્રા ભંડાર પર દબાણ ઘટાડવા માંગે છે.
ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયાના એક રિપોર્ટ મુજબ ગત નાણાકીય વર્ષ 2025-26માં ભારતે રેકોર્ડ 71.98 અબજ ડોલર એટલે કે લગભગ 6 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધુનું સોનું આયાત કર્યું. જે ગત વર્ષની સરખામણીમાં 24 ટકા વધુ છે. ભારત ચીન બાદ દુનિયાનો બીજો સૌથી મોટો સોનાનો ખરીદાર દેશ છે.
જો ભારતમાં સોનાનો વપરાશ ઘટે તો દેશના વિદેશી મુદ્રા ભંડારની બચત થઈ શકે છે. પરંતુ એક્સપર્ટ આ વાતે વહેંચાયેલા છે. જો સોનાની માંગ 10 ટ કા ઘટે તો કેટલી બચત થઈ શકે. Dun & Brandstreet) મુજબ 10 ટકાના કાપથી દર વર્ષે લગભગ 13 અબજ ડોલરની વિદેશી મુદ્રા બચી શકે છે. જ્યારે EY Indiaના ડી કે શ્રીવાસ્તવ મુજબ ઘરેલુ વપરાશમાં 10 ટકા ઘટાડાથી ફક્ત 6 અબજ ડોલરની બચત થશે કારણ કે સમગ્ર આયાત ઘરેલુ વપરાશમાં આવતી નથી.